Почти все депутаты гордумы Кургана снова будут выдвигаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане разворачивается борьба за места в городской думе. Выборы пройдут в сентябре, первые единороссы уже подают заявки на праймериз. Стало понятно, кому из них предстоит соперничать на новых укрупненных округах. При этом депутаты жалуются, что новые правила постоянно меняются.

Впервые выборы в Кургане пройдут по новой смешанной системе, город поделили не на 25 городских округов, как раньше, а на 13. «Получается, каждый выбирает округ, где больше уже знакомых избирателей», — объяснил логику один из депутатов-единороссов. Однако на практике проследить эту закономерность удается не всегда, депутаты до сих пор сомневаются, по какому из округов выдвинуться им будет выгоднее.

К новой нарезке округов еще не привыкли Фото с сайта https://kurgan.er.ru

К концу рабочего дня 26 марта в Кургане более десятка кандидатов принесли свои документы в региональное отделение «Единой России» для участия предварительном голосовании для определения кандидатов в депутаты городской думы. Среди них пока четыре действующих депутата: Юрий Истомин заявился на округ №4, Олег Прозоров — на 11-й округ, Сергей Сухарев и Юрий Калинин подали документы на округ №6 и оказались соперниками.

Собеседник «URA.RU» утверждает, что в думу могут пройти оба. Кандидат, который наберет наибольшее число голосов на праймериз ЕР, как ожидается, пойдет на выборы одномандатником. Занявший второе место возглавит партийный список по тому же округу. «По крайней мере, мы так думаем. Пока правила, которые диктует Москва, мы узнаём в последний момент», — пожаловался один из депутатов.

По данным источников, практически все депутаты, которые сейчас входят в состав гордумы, планируют вновь выдвигать свои кандидатуры. Намерен отказаться от участия в выборах лишь Борис Кошмар. Также под вопросом, по данным инсайдеров, выдвижение вице-спикера думы Вячеслава Тяжельникова и депутата, руководителя службы труда ЗАО «Курганстальмост» Татьяны Гришаевой.

В следующий созыв может не попасть вице-спикер Тяжельников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Таким образом, можно предположить, что на первом округе будут вынуждены конкурировать депутаты от ЕР Сергей Руденко (тезка экс-мэра Кургана) и Наталья Семина. Второй округ придется делить Алексею Предеину и Виктору Дудареву. Конкуренцию Александру Лисицыну на четвертом округе, скорее всего, составит Ольга Баланчук. Также ожидается, что по округу №10 в Заозерном будут конкурировать Людмила Дорофеева и Наркис Галиаскаров. По предварительным данным, врио главы города Игорь Прозоров пойдет по округу №12, однако кто может стать его соперником, пока неизвестно.

При этом кандидаты от оппозиции не спешат оглашать конфигурацию своих списков. «Все будут ориентироваться на „Единую Россию“, вносить изменения в зависимости от выдвинутых ей кандидатов», — рассказал представитель одой из оппозиционных партий, пообещав, что окончательно списки утрясутся лишь в мае. Депутат гордумы от КПРФ Яков Сидоров заявил «URA.RU», что сам пока не определился с округом, по которому будет выдвигаться (при этом на заседании думы он возмущался конфигурацией округа № 13). По данным источников, также по одному округу №9 могут выдвинуться двое остававшихся оппозиционеров из числе действующих депутатов Илья Назаренко («Родина») и Владимир Лузин («Справедливая Россия»).