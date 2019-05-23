Строителям храма Святой Екатерины помешают чиновники. Их требования

Строительство храма может закончиться через пять-шесть лет, если горожане вновь не начнут протестовать против выбранного места Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Строители собора Святой Екатерины не успеют возвести храм к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, как это планировалось ранее, сообщил «URA.RU» источник в мэрии. Если для храма будет выбрано новое место, то авторам проекта придется пройти список бюрократических процедур, который растянется на несколько лет.

После несанкционированных митингов против строительства собора в сквере у драмтеатра мэрия Екатеринбурга начала подготовку к опросу горожан, чтобы выбрать место для храма, которое устроит большинство жителей. 22 мая губернатор Евгений Куйвашев попросил администрацию города исключить парк из списка альтернативных вариантов. Поводом для этого стал опрос ВЦИОМ. Его итоги показали, что 74% горожан называют сквер Октябрьской площади неудачным местом для строительства храма.

Митинги в сквере прекратились, теперь строители ищут новое место для храма Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Планировалось, что храм станет подарком горожанам на 300-летие Екатеринбурга (2023 год), но теперь в мэрии не верят, что строители уложатся в сроки. Источник в городской администрации пояснил в беседе с «URA.RU», что подготовка сквера к строительству заняла около двух лет. В таком случае, на новой площадке храм появится только через пять-шесть лет, то есть к 300-летнему юбилею уже не успеть, уверен инсайдер.

Известный в городе юрист, работающий в строительной отрасли, в беседе с «URA.RU» подтвердил, что фонду Святой Екатерины (курирует создание храма) предстоит утрясти массу юридических вопросов.

Если разбирать процедуру по пунктам, то сначала создателям храма необходимо будет договориться по цене с собственником земли. Одно дело, если участком владеет государство, другое дело — если бизнесмен, у которого могут быть свои планы на территорию. Затем строители проведут инженерные изыскания. «Необходимо понять, какой на месте грунт, какие сети там проходят. Это позволит сделать вывод, можно ли там строить и как строить», — объяснил собеседник агентства.

Проект храма в сквере у драмтеатра Фото: Официальный сайт Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

После этого начнется одна из самых длительных процедур — изменение вида разрешенного использования выбранного участка. Для строительства храма территория должна иметь статус земель для строительства религиозных построек. Если статус другой, то решение об его изменении принимает гордума. Но до этого проект должен пройти через специальную комиссию, общественные обсуждения, вернуться в комиссию для поправок, а затем поступить на стол главе города.

«Изменение правил землепользования и застройки займет от четырех месяцев до полугода», — сказал источник «URA.RU». Но и этого будет мало, чтобы начать работу над новым проектом храма. Предварительно обладатель прав на землю должен получить в мэрии градостроительный план земельного участка. Когда будет создан проект храма, он должен будет пройти экспертизу.

«Само строительство займет три-четыре года. Например, только для того, чтобы устоялся фундамент, нужен год. А сколько времени займет отделка? А отлив куполов и колоколов? Речь идет о кафедральном соборе», — сказал «URA.RU» источник в мэрии.

Эксперты считают, что опыт уральских строителей позволит возвести храм и в сжатые сроки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Однако представители строительной отрасли не спешат делать негативные выводы. Глава ALEKA GROUP Александр Матофаев ответил «URA.RU», что при желании власти могут ускорить многие бюрократические вопросы, а опыт уральских строителей позволит возвести храм и в сжатые сроки.

«Думаю, что, если все соответствующие структуры заинтересованы в решении вопросов, то есть возможность сократить сроки подготовки документов. Есть много подобных примеров, та же самая олимпийская стройка в Сочи, когда все было сделано очень быстро, — сказал Матофаев. — Слава богу, что наш город славится хорошей строительной школой, есть целый ряд компаний, которые неоднократно подтверждали компетенции в строительстве объектов такого формата».

Руководитель фонда Святой Екатерины Александр Андреев ответил «URA.RU», что говорить о сроках строительства храма, пока четко не определено место, преждевременно.