«Сургутнефтегаз» изучает Петербург для переезда из ХМАО

От «Сургутнефтегаза» во многом зависит экономика ХМАО. Нефтяники только в социальную сферу вкладывают 4 миллиарда ежегодно Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Югре обсуждают новую угрозу для богатейшего региона России — смену прописки главного налогоплательщика округа, предприятия «Сургутнефтегаз». Это единственная нефтяная компания такого масштаба (из частных уступает только «ЛУКОЙЛУ»), которая сохранила офис в ХМАО. Ее переезд изменит не только финансовые, но и политические ресурсы властей.

Информацию о переезде головного офиса «Сургутнефтегаза» в Санкт-Петербург обсуждают сотрудники компании. «Говорят, пытались спросить у руководителей, но внятных ответов даже в центральном офисе никому не дали», — отмечает собеседник, знакомый с ситуацией.

Питер уступает Москве по количеству крупных налогоплательщиков. С переездом «Сургутнефтегаза» положение дел изменится ненамного Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Другой источник подтверждает, что часть необходимой инфраструктуры для переезда у нефтяников уже существует. В Санкт-Петербурге у «Сургутнефтегаза» есть свое представительство, там же, по данным собеседника, базируется головной офис сети АЗС нефтяной компании, а в Ленинградской области нефтяники планируют расширять перерабатывающие мощности.

Инсайдеры «URA.RU» считают, что «Сургутнефтегаз» сохранит свои социальные обязательства перед Югрой — сейчас компания ежегодно вкладывает порядка 4 млрд рублей в развитие ХМАО по договору с правительством. Кроме того, «Сургутнефтегаз» — одна из немногих российских компаний, кто создал консолидированную группу налогоплательщиков, а это означает, что налоги распределяются по регионам присутствия вне зависимости от регистрации головного офиса.

«Будет падение по доходам от НДФЛ — зарплаты топ-менеджмента компании исчисляются в миллионах рублей. Но никто не перевезет с собой буровые, НГДУ, заводы. Экономика „Сургутнефтегаза“ сосредоточена в ХМАО и Якутии (Талаканское месторождение — ред.), поэтому и деньги останутся в регионах», — утверждает источник в нефтяной компании.

«Сургутнефтегаз» всегда был лоялен к правительству ХМАО, но после переезда все может поменяться Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Подобного мнения придерживается экономист Вячеслав Некрасов. «Это, конечно, негативный сценарий, но в первую очередь — психологический. Налоги уже перераспределены», — объясняет эксперт.

Для властей Югры переезд «Сургутнефтегаза» будет также связан с потерей одного из ключевых ЛОМов региона — гендиректора компании Владимира Богданова, который считается приближенным к федеральным властям. Авторитет Богданова используется во время губернаторских выборов (нефтяник, например, был доверенным лицом глав региона Владимира Якушева и Александра Моора).

Переезд «Сургутнефтегаза» в Санкт-Петербург, заметно уступающему Москве по количеству базирующихся штаб-квартир корпораций, сыграет в пользу врио губернатора Александра Беглова, который готовится к сентябрьским выборам, сообщает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Но, говорит эксперт, эффект будет более заметен в ХМАО.

«Мы наблюдали подобные случаи неоднократно. Всегда они очень болезненно сказывались на бюджете региона, а также на отношениях между губернатором и руководителями организации. Попытки выйти из региона всегда приводили к конфликту между ними: скрытому или открытому», — отмечает эксперт.

Официально переезд не анонсирован. Получить комментарий в пресс-службе «Сургутнефтегаза» не удалось. Там сообщили, что начальник структуры Алексей Артеменко в отпуске. В адрес руководства компании направлен официальный запрос. «URA.RU» будет следить за развитием событий.