«Сургутнефтегаз» отчитался о многомиллиардных убытках

Компания понесла убытки на сумму 37,93 миллиарда рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2019 года составил 37,93 миллиарда рублей. Это следует из опубликованных материалов на сайте компании.

Наблюдается увеличение выручки в отчетном периоде на 11,2%, что составляет 799 миллиардов рублей против 371,43 миллиарда рублей в 2018 году по тому же показателю. Ликвидные активы нефтяной компании в первом полугодии сократились с 3,06 триллиона рублей в начале года до 2,955 триллиона рублей в текущем периоде.

Как писало «URA.RU» ранее, в мае «Сургутнефтегаз» заявил о четырехкратном увеличении чистой прибыли — до 850 млрд рублей. Причиной успеха компании мог стать курс доллара. Годом ранее она с помощью курсовых разниц заработала 529 млрд рублей, покрыв свои 118-миллиардные убытки.