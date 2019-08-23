Оппозиция хочет создать все условия для беспорядков в День знаний

Оппозиция не стала бороться до конца за выдвижение в Мосгордуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Москве празднование Дня знаний 31 августа рискует обернуться массовыми беспорядками. Предпосылки к этому появились после того, как несистемная оппозиция отказалась проводить акцию 25 августа — эта дату протестующим предлагала мэрия. По мнению политолога Алексея Мартынова, серия столичных протестов на фоне выборов в Мосгордуму ставит перед федеральным центром и обществом сразу несколько серьезных вызовов, на которые придется ответить до старта нового политического цикла, стартующего в 2021 году выборами в Госдуму.

Алексей Мартынов считает, что выборы в Мосгордуму — лишь повод для акций протеста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

История продолжающихся в столице протестов не имеет никакого отношения к самому городу и выборам в Мосгордуму. Несистемная оппозиция сразу дала понять, что столица в данным случае используется лишь как площадка для тестирования общественных настроений. Задачей с самого начала была дестабилизация обстановки и провоцирование правоохранителей на жесткие действия. Не будем забывать, что большинство несистемных кандидатов после отказа в регистрации не стали доказывать свою позицию в судах: о какой борьбе за город можно здесь говорить?

Убежден, что протестная активность в России в ближайшее время не угаснет, и власти нужно это понимать. Оппозиция прямо декларирует желание создавать очаги напряжения и в столице, и в регионах — для них важно не сбавлять обороты в контексте старта нового электорального цикла, который начнется в сентябре 2021 года и завершится выборами президента в 2024 году.

В сравнении с коллегами из западных стран российские силовики действовали достаточно корректно, считает политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В этом смысле желание сторонников Алексея Навального в пику власти выйти именно 31 августа абсолютно логично и объяснимо. В этот день мэрия даже теоретически не смогла бы дать добро на массовую акцию, поскольку большая часть правоохранителей будет задействована на праздничных мероприятиях. Есть и еще одно обстоятельство: оппозиция осталась недовольна своей последней вылазкой 10 августа. Они, к своему удивлению, не встретили массового «винтилова» — яркой картинки для СМИ не получилось.

На этом фоне им захотелось взять реванш и устроить шабаш в момент, когда в центре города точно будут большие скопления людей — перед началом учебного года многие родители наверняка отправятся за покупками. На этом фоне столкновения с полицией — прекрасный шанс добыть негативный контент, который так нужен западным кураторам. Не случайно духовный отец оппозиции Михаил Ходорковский на этой неделе раскритиковал своего «как бы соратника» Навального и вновь призвал своих сторонников выходить на акции протеста. Ходорковский больше других в ежедневном режиме вынужден доказывать западным кураторам свою промысловую ценность, чтобы его не вернули обратно в Россию. Его позиция, кстати, явно выдает нежелание заниматься реальной политикой. Да, к нему есть масса вопросов у следователей, но если бы он хотел участвовать в жизни страны, то это вряд ли бы его остановило.

Всем нам важно сохранить ту степень свобод, которая в стране есть. Урезать их нельзя ни в коем в случае, и думаю, что федеральный центр это понимает. Тем более, в 2019 году в России уже были серьезные кейсы, в которых обществу и власти удалось прийти к консенсусу: история со сквером в Екатеринбурге — яркое доказательство, что общественный иммунитет к украинским сценариям очень высок, несмотря на все провокации и попытки легализации госпереворота.