8 сентября будет распределен 341 мандат в представительных органах муниципалитетов Прикамья Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Три дня остается до выборов, а во многих территориях Пермского края до сих пор никто не берется предсказать результат. Единого координатора муниципальных выборов у краевой администрации нет, каждая территория, по сути, предоставлена сама себе. «URA.RU» собрало информацию о ситуации во всех муниципалитетах, в которых 8 сентября пройдут выборы, и узнало, где за один день может измениться настроение людей, а значит и результат голосования.

Те, кто против объединения территорий — против власти

В пяти территориях есть протестные настроения из-за объединения районов (уже прошедшего или будущего), утверждает источник агентства, близкий к краевому правительству. Так, против объединения в Добрянский округ выступали жители Полазны, а против создания Верещагинского — жители Зюкайки, но реформа состоялась. «Люди будут голосовать против партии власти. Они не хотели терять самостоятельность и поэтому будут мстить тем, кто выступал за», — сообщил собеседник агентства.

Глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов уже высказывался за создание единого муниципального округа Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Иная ситуация с выборами в ЗАТО Звездный, Пермском и Кунгурском муниципальных районах. Звездный уже в следующем году утратит статус закрытого административно-территориального образования. Появились слухи о его возможном присоединении к Пермскому району. Схожая ситуация и в Кунгурском районе, который в перспективе могут объединить с городом Кунгуром.

«Сейчас местные элиты пытаются провести в земские собрания районов как можно больше своих кандидатов, чтобы иметь возможность блокировать процедуру объединения», — говорит собеседник. Он считает, что в районах, особенно в Пермском, сформирован мощный административный ресурс и слабая электоральная позиция населения. Правда, с этим не согласен политтехнолог Дмитрий Логинов. Он утверждает, что до объединения данных территорий далеко.

Все зависит от местных элит

Еще в четырех территориях края общую повестку формируют в первую очередь местные элиты, отмечают собеседники агентства. К таким муниципалитетам относятся Осинский, Чусовской и Очерский городские округа, а также Большесосновский район, где пройдут выборы депутатов сельских поселений.

В Осе, Чусовом, Очере и Большой Соснове местные элиты ведут борьбу за власть Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Чусовом за власть будут бороться выдвиженцы от «Единой России», а конкуренцию им составят восемь судимых кандидатов. «Здесь нередки ситуации, когда от „ЕР“ на выборы идет руководитель, а техническим кандидатом — его подчиненный. К примеру, директор банно-прачечного комбината от „ЕР“, а от ЛДПР — водитель. Будут бороться друг с другом», — утверждает директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина.

В Очере и Большой Соснове формально отсутствует глава территории уже год. «Дважды объявлялись конкурсы на главу Очера, но все блокирует команда действующего председателя Земского собрания Владимира Мокрушина», — говорит собеседник агентства, близкий к краевому правительству. Схожая ситуация, по его мнению, и в Большой Соснове — там депутаты за лето уже дважды отправляли главу района Вячеслава Буркова в отставку.

В Осе местные элиты перекладывают друг на друга ответственность Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Осе ожидается высокая конкуренция на предстоящих выборах — за места будут бороться три местных команды, две из которых вне зависимости от результатов голосования объединятся в единый блок, — рассказал «URA.RU» один из действующих депутатов местной думы. «В Осе вся власть разделена между конкретными людьми, а не партиями. При этом о существовании людей лояльные к мэрии кандидаты вспоминают только в год выборов и начинают активно что-то благоустраивать», — говорит депутат. Поэтому, резюмирует он, итог голосования никто не берется предсказывать.

Высокая конкуренция при низкой явке

В четырех территориях края ожидаются спокойные, но в то же время конкурентные выборы, приходят к выводу собеседники агентства. Речь идет про Чернушинский, Ильинский, Красновишерский и Чердынский городские округа. Конкуренцию в Красновширске и Чердыни Ознобишина объясняют букетом социально-экономических проблем. «Ситуация здесь пока слабо прогнозируема по составу будущей городской думы. А от этого зависит и процедура назначения главы. Так же, как и в Чердыни в одном округе могут бороться друг с другом бюджетники, руководители МУПов, предприниматели. Политическая активность сохранилась здесь, словно в заповеднике. Директор [Вишерского] заповедника, кстати, тоже участвует в выборах, от КПРФ. Так что будет интересно», — считает Ознобишина. А вот итоги голосования в Ильинском округе собеседник агентства называет непредсказуемыми, где около трети депутатских кресел могут занять не от партии власти.

Экс-министр сельского хозяйства Олег Хараськин считает выборы в Чернушке конкурнетными Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Чернушке нет протестных настроений, но есть общая апатия и усталость населения, считает руководитель института регионального и муниципального развития и поддержки общественных инициатив Олег Хараськин.

По его мнению, в округе голосование будет высококонкурентным, и у людей есть реальный выбор среди реальных кандидатов, но при этом общая явка будет на уровне 30-35%. Он утверждает, что больше половины трудоспособного населения округа (7-8 тысяч из 12) живет хорошо за счет работы на нефтяников, а другая — занимается сельским хозяйством и поэтому не особо интересуется выборами. «Те, кто работает у нефтяников, — их особо не волнует [выборная ситуация], а те, кто живет не очень — тем более. Низкая гражданская активность населения», — резюмирует Хараськин.

Сюрпризов не будет, если не будоражить людей

В пяти территориях многие из опрошенных экспертов не ждут никаких сюрпризов, говоря о том, что конкуренция, если и будет, то не очень сильная. В этот список вошли Нытвенский, Октябрьский и Суксункий городские округа, а также Сивинский и Куединский районы.

Плохие результаты на выборах в Сивинском районе могут стать следствием плохого урожая Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

«В Куеде и Нытве может быть локальная борьба за отдельные мандаты, довольно здоровая, конкурентная», — говорит политтехнолог Дмитрий Логинов. Единственной территорией, в которой еще хоть как-то может измениться настроение местного населения и, соответственно, ход голосования — это Сивинский район, рассказал «URA.RU» источник, близкий к руководству регионом.

«Сивинский район практически единственный в крае, который использует чуть ли не 100% земель и даже частично территории соседних районов. Погода летом негативно отразилась на урожае, а поддержка со стороны края пока только на словах», — говорит инсайдер. Он утверждает, что так спокойный район может «вспыхнуть», а оппозиционные кандидаты будут использовать негативный настрой населения в качестве «козыря» на выборах. «Там не надо долго людей раскачивать и агитировать, достаточно пустить слух по деревням, и он разойдется за один день», — говорит собеседник агентства.