Папарацци разоблачили лидера борьбы с храмом Святой Екатерины

Киселев курирует работу сторонников по телефону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев координирует подготовку новой провокации против мэра Александра Высокинского, УГМК и областной власти. Политик собирает вокруг себя активных горожан, недовольных строительством храма Святой Екатерины, чтобы возглавить их и вести переговоры с властью от имени этой группы. Планы Киселева были раскрыты 3 сентября на заседании рабочей группы по организации общегородского опроса о строительстве храма Святой Екатерины. Через чат в Telegram депутат давал указания единомышленникам, как им голосовать и как себя вести на совещании. Кроме того, Киселев позволял журналистам делать снимки отправленных участниками группы сообщений.

На заседании рабочей группы участники майских несанкционированных протестов у Театра драмы подняли вопрос о площадке под строительство храма. Они требовали от мэра Александра Высокинского, чтобы он предоставил им доказательства невозможности размещения храма на площадке у екатеринбургского цирка. Глава объяснял, что у УГМК есть все разрешительные документы на сооружение на этом месте ледовой арены, работы уже начаты (на стройплощадке ведется подготовка фундамента). Сторонников Киселева эти объяснения не удовлетворили. «Они показывали, что его слова для них ничего не значат. Заставляли его доказывать очевидные и всем известные вещи, не считаясь со статусом Высокинского», — говорит участник заседания.

Сообщения из секретного чата Читатель «URA.RU»

Защитники сквера у театра в ходе диспута координировали действия в чате Telegram под названием «Рабочая группа в думе». В сделанных папарацци фото видно, что в группу входит 15 участников. Среди них лидеры движения «Парки и скверы» Анна Балтина и Дмитрий Москвин, шоумен Александр Цариков, архитектор Полина Иванова и другие активные екатеринбуржцы.

Большинство сообщений в чате сделал депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев. Он практически ежеминутно давал короткие указания. Чаще всего встречались фразы в приказном тоне: «Не голосуем» и «Голосуем против». В одном случае пользователь Oks Kot попросил инструкцию: «А на голосовании по арене что делаем?» Тут же последовал ответ: «Не реагируем». Реже Киселев указывал, с какими именно обращением необходимо выступить.

Сообщения из секретного чата Читатель «URA.RU»

Другие участники группы лишь высказывали в группе свои мнения, которые не противоречили указаниям Киселева. «Это штука для крика там, где кричать нельзя, а хочется», — описывал происходящее в чате пользователь Alex Tsarikov.

Участники секретного Телеграм-чата публично отрицают, что они выполняют указания Константина Киселева. «Наша группа состоит из представителей разных движений. Но мы все действуем совместно, придерживаемся одной идеи. Да, мы ведем переписку в чате, где каждый участник может высказать свое мнение. Не считаю, что Киселев в нем чем-то руководит», — пояснила участника рабочей группы Полина Иванова.

Сообщения из секретного чата Читатель «URA.RU»

3 сентября Иванова спрашивала в чате, будет ли затребован протокол предыдущего заседания рабочей группы. Киселев ответил ей, что уже договорился по данному вопросу. Общественница особо подчеркнула в разговоре с «URA.RU», что считает фотографирование экранов чужих телефонов неэтичным поступком.

Другой участник Телеграм-чата Александр Цариков заявил, что реплики Константина Киселева были не указаниями, а «некоторым видом психологической поддержки»: «Константин Киселев давно в политике. Он помогал нам не вестись на провокации, с которыми выступали наши оппоненты. Призывал не реагировать на их резкие слова <…> До заседания наша группа собирается и вырабатывает общую позицию, это совершенно нормально».

Константин Киселев подтвердил «URA.RU» существование чата: «Мы собирались заранее, проговаривали, какая позиция по тому или иному вопросу у нас есть. Да, у нас есть группа в телеграмме, где мы координируем действия. Но какой-то главной координаторской функции в данном случае у меня нет, как голосовать я не решаю и любой в этой группе может самостоятельно высказаться, или сообщить, что он будет голосовать так или иначе».

Дозвониться до официальных представителей УГМК и получить их комментарий не удалось.

Свердловские политологи отказались комментировать действия своего коллеги Киселева.

Только один согласился выступить на условиях анонимности: «Такой координацией Константин [Киселев] обесценивает гражданскую активность горожан. Из-за этого вмешательства их уже нельзя назвать искренними, независимыми.

Свердловские политики уверены, что Константин Киселев предал бывшего друга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уже нельзя говорить, что они представляют в рабочей группе горожан, скептично относящихся к строительству собора Святой Екатерины. Известно, какую цель преследует Киселев. Он берет под свой контроль политический конфликт, а затем как лидер одной из сторон идет на переговоры с властью. И сторгуется, если еще не сделал этого (ведь происходящее бьет по имиджу участников «группы Киселева»)».

Константин Киселев действительно известен представителям свердловской элиты частым изменением политической позиции и умением извлекать выгоду от перехода из одного лагеря в другой и обратно. Он впервые получил мандат в 2013 году, избравшись в думу Екатеринбурга по спискам «Гражданской платформы» как член команды экс-мэра Евгения Ройзмана. Спустя два года Киселев стал ярым критиком градоначальника. Апофеозом их конфликта стало выдвижение Константина Киселева в 2017 году кандидатом в губернаторы по договоренности с администрацией главы региона. Главной целью было не допустить на губернаторские выборы Евгения Ройзмана: из-за Киселева бывший мэр не смог бы собрать подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.

Константин Киселев пытался создать проблемы спикеру Игорю Володину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После этого политик начал позиционировать себя как соратник губернатора Евгения Куйвашева, которому проиграл гонку за кресло главы региона. По просьбе главы региона Киселев возглавил на выборах в 2018 году список партии «Яблоко» и переизбирался в екатеринбургский парламент на очередной срок. Но, выполнив поставленную задачу, спустя несколько месяцев начал раскачивать политическую ситуацию в области. В частности, приступил к разработке проекта новой версии Устава Екатеринбурга и регламента думы, который должен был перераспределить власть в мегаполисе от выдвинутого губернатором мэра Александра Высокинского в пользу депутатского корпуса.

В марте Киселев начал интриговать против спикера Игоря Володина, а в мае принял активное участие в незаконных уличных акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины. Сразу после уличных митингов Киселев стал одним из организаторов атаки гордумы на мэра Александра Высокинского. По неофициальной информации, он вел переговоры с депутатами, убеждая их признать неудовлетворительным ежегодный отчет мэра и отклонить изменение бюджета-2019. Из-за вмешательства руководителей областной власти команде Киселева не удалось реализовать эти задачи.