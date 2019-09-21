Отключение ядерного оружия и еще две новые технологии, меняющие войны

Военные конфликты будут проходить при помощи новейших технологий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Резонансное заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяна о том, что у США есть план для прорыва российских ПВО, на самом деле является отвлекающим маневром. По мнению опрошенных «URA.RU» военных, боевые столкновения в XXI веке будут вестись совсем иначе. В частности, всерьез обсуждается опасность того, что ядерное оружие может отключать неприятель. Однако даже это — не самая страшная угроза.

Без связи и интернета

Накануне командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде в случае «российской агрессии» в Европе. В случае угрозы Вашингтон готов «очень своевременно» начать атаку с воздуха, земли, моря и космоса.

Войны будущего будут вестись на принципиально иных принципах, уверены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Такие заявления о «планах» и «намерениях» вбрасываются намеренно, для отвлечения внимания, заявил «URA.RU» руководитель Центра изучения проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. Военные конфликты будут вестись на совершенно новых принципах, признает эксперт. По его словам, танки и ракеты в глобальных столкновениях задействованы не будут. Жилин обратил внимание на то, что американцы активно тестируют новые технологии. К таковым он отнес попытки американцев научиться полностью выключать мобильную связь.

Эксперт в сфере безопасности Александр Колесников заявил о том, что опыт отключения интернета в ходе военных конфликтов уже имеется. «Например, в Сирии в конце 2012 года по всей стране была вырублена мобильная связь», — пояснил он «URA.RU». Он напомнил, что правительства соседних с Сирией стран также прибегали к отключению интернета во время подавления массовых антиправительственных выступлений. В частности, подобный шаг предприняло правительство экс-президента Египта Хосни Мубарака перед студенческой демонстрацией.

Удар по спутникам

Военные конфликты начнут перемещаться в космос Фото: nightrider

Но главная угроза — даже не эта, утверждает полковник Александр Жилин. По его словам, эксперты обсуждают риск отключения российского ядерного оружия: «Такая опасность действительно существует. Фактическое „отключение“ ядерного оружия возможно в том случае, если кто-то выведет из строя российскую спутниковую группировку. В такой ситуации ядерное оружие оказывается „слепым“, бесполезным — непонятно, что делать, где цель, куда стрелять».

Он пояснил, что теоретически спутники могут быть выведены из строя при помощи «буквально двух надвоздушных ядерных взрывов». «Это страшный сценарий, при котором рухнет вся инфраструктура — остановится вся навигация и связь», — пояснил Жилин.

Военный эксперт Юрий Апарин признал, что такой сценарий может обсуждаться: «Именно поэтому сейчас уделяется особое внимание военно-космическим войскам. Но здесь мы упираемся в вопрос высоких технологий: готовы ли мы соревноваться в этой сфере с США и Китаем?»

Беспилотные аппараты становятся главной угрозой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«В ряде стран создаются специальные военные подразделения, которые занимаются тем, что отслеживают аккаунты в Instagram, Facebook и других соцсетях военных страны-противника. Мы знаем, что очень часто люди по ошибке, случайно выкладывают в сеть разную информацию — те или иные сообщения, снимки, фиксируют свою геолокацию. Весь этот массив данных собирается, анализируется. Очень часто из миллиона сообщений удается вычленить что-то важное — например, свидетельство подготовки той или иной операции», — пояснил специалист. Он не исключил, что российской армии тоже нужна такая служба.

Атака дронов

Но самый ужасный сценарий — это война беспилотников. Полковник Жилин пояснил, что их угроза стала очевидной после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. «Там были установлены системы ПВО, однако они не сработали — аппараты летели на крайне низкой высоте. Получается, что на сегодняшний день никакой защиты от них нет», — сказал эксперт. По его словам, атака дронов стоит не так дорого, однако может оказаться чрезвычайно эффективной.

«На примере Саудовской Аравии мы убедились, что при помощи беспилотников можно атаковать любые объекты — например, взрывать плотины, чтобы затопить города, уничтожать атомные электростанции и даже нести ядерный заряд. Не стоит забывать и о подводных беспилотных аппаратах. Это принципиально новый вызов, к которому мы, похоже, пока не готовы», — резюмировал эксперт.