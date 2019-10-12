Все об уголовном деле экс-губернатора Дубровского. Известен даже исход

Борису Дубровскому инкриминировали хищение 20 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского обвиняют в хищении 20 млрд рублей. Вечером 11 октября его адвокат Игорь Трунов объявил, что следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст. 285 УК РФ) в отношении бывшего главы региона. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

О возбуждении уголовного дела адвокат Игорь Трунов сообщил агентству ТАСС. После этого юрист перестал отвечать на звонки.

«Период инкриминируемых деяний относится к 2016—2018 годам. Сейчас он скрылся от следствия в Швейцарии», — сказал собеседник «URA.RU».

Дубровский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года. 18 марта 2019 года он улетел в Москву с рабочим визитом. В тот же день Федеральная антимонопольная служба обвинила его в картельном сговоре с АО «Южуралмост» и миндорстроем области. По данным надзорного ведомства, глава региона обеспечивал выигрыш частной фирмы в подавляющем большинстве тендеров. Тогда речь шла о 2,4 млрд рублей. Дубровский подал в отставку. Президент Владимир Путин ее принял и назначил врио главы регион Алексея Текслера, замминистра энергетики РФ на тот момент.

Бориса Дубровского обвиняют в хищении 20 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По материалам ФАС, основной подрядчик строительства дорог в регионе перечислил Татьяне Солончак, гражданской жене губернатора (у них есть общая дочь), 34 млн рублей. У надзорного ведомства были протоколы прослушки телефонных переговоров, согласно которым руководители «Южуралмоста» объясняли юристам миндростроя, как они должны отбивать претензии силовиков и ФАС.

Антимонопольщики направили все материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. Однако «Южуралмост» и Дубровский подали в суд на ФАС, требуя закрыть дело. В Арбитражном суде Москвы 8 августа начался процесс по этому делу. Ближайшее заседание назначено на 11 ноября. Эксперты еще тогда утверждали, что от исхода разбирательства зависит судьба Дубровского.

Юрист Ярослав Щербаков, входящий в общественный совет челябинского УФАС, уверял, что у экс-главы региона нет шансов на победу. «Я не видел иск Дубровского, но предписание и заключение ФАС очень плотно подкреплено доказательной базой. Попытка оспорить эти доводы бесперспективна», — уверял эксперт.

Адвокат Константин Акулич напомнил, что 90% решений ФАС суды оставляют без изменений. «Даже если суд отменит решение ФАС, это не означает, что, при обнаружении в действиях губернатора иных составов преступления, он будет освобожден от расследования», — сказал он.

С момента отставки Дубровский появлялся на публике лишь дважды: при официальной передаче дел преемнику и на встрече Путина с бывшими главами регионов. По информации «URA.RU», сейчас он находится в Швейцарии, где у него есть недвижимость и проживает гражданская жена Татьяна Солончак с дочерью Дарьей. Любопытно, что его предшественник Михаил Юревич, являющийся фигурантом четырех уголовных дел также живет не в России — он скрывается в Лондоне.