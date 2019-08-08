Дело челябинского экс-губернатора Дубровского предрешено на 90%

С решением Арбитражного суда Москвы Борис Дубровский связывает большие надежды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

В Арбитражном суде Москвы 7 августа стартует процесс между экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и Федеральной антимонопольной службой России. От этого решения зависит судьба бывшего главы регион. Не только его карьера, но и бизнес, свобода, спокойное возвращение на Родину.

Экс-глава региона оспаривает решение ФАС, обвинившей его в картельном сговоре по договорам с АО «Южуралмост на 2,4 млрд рублей. На основании этого решения Дубровскому может грозить как минимум уголовное дело по ч.1 и ч. 2ст. 178 УК (ограничение конкуренции путем заключения картельного соглашения с использованием своего служебного положения). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет. Как уже заявил замначальника ФАС Андрей Щербицкий, его служба будет настаивать на том, чтобы экс-губернатора привлекли к ответственности.

Замначальника ФАС Андрей Щербицкий заявил, что Дубровский должен быть наказан Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«От решения судебных споров с ФАС очень много зависит для Дубровского, — рассказал „URA.RU“ источник, знакомый с ситуацией. — Сумеет отбиться от этих дел — есть перспектива избежать других неприятностей. Это важно и для бизнеса, который записан на сына [Александра]. А бизнес Дубровский пока не торопится переводить в офшорные зоны. Решит проблемы, можно спокойно вернуться в Россию из Швейцарии. Также за делом следят другие губернаторы: пару месяцев назад они жали руку Дубровскому и понимают, что многие могут оказаться на его месте».

«Если суд отменит решение ФАС, то по данной статье уголовное дело быть возбуждено уже не может, — пояснил „URA.RU“ юрист Алексей Азанов. — Подчеркну, если речь идет о деле, которое хотят возбудить по конкретным материалам ФАС. Есть практика, когда закрывались уже возбужденные дела, с учетом решений арбитражных судов».

Азанов пояснил, что вне зависимости от того, какое решение примет Арбитражныый суд Москвы, его можно будет оспорить в Девятом апелляционном арбитражном суде, далее в Арбитражном суде Московского округа, на стадии которого постановление уже вступит в силу. «Есть и конечная стадия, — отметил юрист. — Это Коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ. Так что процесс может быть долгим».

Юрист Ярослав Щербаков, который входит в общественный совет Челябинского УФАС, считает, что у экс-главы региона нет перспектив на успешный исход дела. «Я не видел иска Дубровского, но видел предписание и заключение, выданное ФАС. Оно очень плотно подкреплено доказательной базой, переданной центральному аппарату ФАС Следственным комитетом, — заявил „URA.RU“ Щербаков. — На мой взгляд, попытка экс-губернатора оспорить эти доводы бесперспективна».

Пока Борис Дубровский находится в Швейцарии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Щербаков ссылается на те материалы, что уже переданы в правоохранительные органы и которые могут стать поводом для других уголовных дел, по коррупционным статьям. Речь идет о выводе средств на близкие к экс-губернатору фирмы.

«Исходя из практики, 90% решений ФАС суды оставляют без изменений. Если суд вдруг встанет на сторону Дубровского и отменит решение, это автоматически заблокирует саму возможность возбуждения дел по обвинениям, связанным с ограничением конкуренции. Но это не означает, что, при обнаружении в действиях экс-губернатора иных составов преступления, он будет освобожден и от соответствующих расследований», — прокомментировал «URA.RU» возможные перспективы экс-губернатора адвокат Константин Акулич.

От решений судов зависят и дела Александра Дубровского (в центре), сына экс-губернатора Фото: Илья Московец © URA.RU

Сам Дубровский, по данным «URA.RU», на процессе не появится, доверил это своему представителю. Со стороны ФАС будут участвовать юристы центрального аппарата.

«Челябинское УФАС в процессе не участвует. Материалы дела мы передали в центральный аппарат антимонопольной службы еще в середине прошлого года», — сказала «URA.RU» пресс-секретарь челябинского ведомства Наталья Мартынюк.

Крах карьеры экс-губернатора связывают именно с расследованием ФАС, с которым президента РФ Владимира Путина ознакомили на коллегии Генпрокуратуры РФ. С этого момента Дубровский появлялся на публике лишь дважды: при официальной передаче дел преемнику и на встрече Владимира Путина с бывшими главами регионов.