Против экс-губернатора Челябинской области возбуждено уголовное дело

В отношении Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело о превышении полномочий. По данным следствия ущерб оценивается в 20 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Как ранее писало «URA.RU» Борис Дубровский после отставки уехал в Швейцарию, где у него есть дом, оформленный на сына — Александра Дубровского.

Ранее ФАС обвинила Дубровского в многомиллиардном сговоре с фирмой из Магнитогорска. По версии антимонопольщиков экс-губернатор заключил договор с АО «Южуралмост на 2,4 млрд рублей. На основании этого решения Дубровскому может грозить как минимум уголовное дело по ч.1 и ч. 2ст. 178 УК (ограничение конкуренции путем заключения картельного соглашения с использованием своего служебного положения). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.