Югорские инсайды

Югорским мэрам пересматривают новогодние премии Коллаж: соцсети

В Югре только и говорят о деньгах. Из свежего выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что глава региона Наталья Комарова лично отредактировала новогодние премии югорских мэров. А один из подчиненных губернатора уже в середине декабря находится на грани лишения премии. Без 13-й зарплаты могут остаться и бюджетники в одном из крупных районов ХМАО. Интереснее этого только то, что глава правительственного департамента умудрился обидеть ФСБ.

Губернатор Югры проверит размеры новогодних премий мэров

Фото: Центр социальных медиа Югры

Комарова запросила размеры премий, которые мэры планируют начислить себе по итогам года. «Говорят, ее жутко выбесила прошлогодняя история, когда главы с низкими KPI в целом по году выплатили себе миллионы. Второй пункт — длинные новогодние каникулы. Всем главам рекомендовано быть на месте, а не греть свои тушки на Мальдивах», — обсуждают сплетники.

Югорских чиновников «сдают» через Instagram

Инсайдер в правительстве округа рассказывает, что заместители губернатора Югры Натальи Комаровой оценили пример шефа, которая активно ведет соцсети, и теперь воспринимают Instagram всерьез. «И дело не в контенте, который они генерируют. Дело в личных сообщениях. Люди, которые не могут добиться решения от департаментов, пишут сообщения в личку вице-губернаторам c жалобами на их подчиненных», — рассказывает источник агентства.

Влиятельный чиновник в ХМАО пострадал из-за неаккуратно сказанной фразы

История с директором департамента труда и занятости населения ХМАО Алексеем Варлаковым, который позволил себе лишнее в эфире ВКС, получила продолжение. Говорят, что чиновник лишился чуть ли не годовой премии за неэтичное поведение и эмоциональную речь, которая утекла в Интернет. Сам чиновник стал мемом внутри правительства за то, что рекомендовал своим подчиненным из муниципальных центров занятости не помогать в трудоустройстве «безнадежным инвалидам».

Глава департамента ХМАО умудрился обидеть ФСБ

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По слухам, первый заместитель директора департамента общественных и внешних связей ХМАО Константин Репин якобы обидел региональное управление ФСБ и его руководителя Игоря Архипова персонально. «Говорят, что депсвязей и Репин лично, который отвечал за подготовку торжества на день округа, не пригласили на праздник главу УФСБ региона. То ли в списках ошиблись, то ли письмо не дошло — непонятно, но в итоге на мероприятии были все кроме самого Архипова. В итоге Репин имел неприятный разговор», — заключает слухач.

В Югре активизировались «Зеленые»

Инсайдеры внутри политического истеблишмента рассказывают, что в 2021 году, когда состоятся выборы в думу ХМАО, своих представителей собираются выдвигать и «Зеленые». «Сейчас в крупных городах округа формируются региональные ячейки, которые возглавят местные активисты из числа молодежи. Пока сложно говорить, чей это проект и с чем связана активность, но лидер „Зеленых“ в ХМАО Олег Ровин уже строит глобальные планы», — заключает информатор.

Сургутских депутатов сплотили деньги

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В политической тусовке Сургута удивляются, что обсуждение принятия бюджета на 2020 год в городской думе пока обходится без привычных скандалов и выяснения отношений между чиновниками и депутатами. При том что и сама администрация, и руководство муниципальных учреждений уже прошло на депутатских слушаниях предварительную защиту проекта расходов. «Возможно, на народных избранников влияет, что бюджет города в 2020 году вырос до 30 миллиардов рублей. Что позволяет местным властям больше, чем раньше думать о развитии», — обсуждают в кулуарах.

На пост главврача СОКБ появился основной претендент

Ходят слухи, что на окружном уровне на роль нового главврача СОКБ обсуждается кандидатура Максима Слепова. Сейчас он возглавляет одну из городских поликлиник Сургута и является депутатом местной думы. Есть мнение, что именно он может возглавить медицинской учреждение после того, как на заслуженный отдых уйдет нынешний главврач Галина Шестакова. «Он внедрил у себя в поликлинике много современных подходов. Так что вполне готов к тому, чтобы проявить себя во главе более крупного медицинского учреждения».

Глава Сургутского района столкнется с трудностями при подборе кадров

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой может столкнуться с проблемами при поиске нового руководителя управления общественных связей и информационной политики. В местной медиатусовке желающих возглавить это направление в условиях постоянной кадровой чехарды в мэрии становится все меньше. «Все уже поняли, что Трубецкой авторитарный руководитель, который любит ставить невыполнимые задачи. Поэтому вся надежда либо на внутренние резервы или приглашение иногородних специалистов. Правда, бывший замглавы района, который курировал медиаблок приехал в Сургут из Оренбурга и спустя три месяца предпочел вернуться обратно домой», — переговариваются злые языки.

Бюджетники Сургутского района рискуют не получить 13-ую зарплату

Ходят слухи, что не все бюджетники Сургутского района могут получить новогоднюю премию. Якобы из мэрии в муниципальные учреждения пришла подобная разнарядка. Особенно переживают в предвкушении плохих новостей работники образования. «Ходят разговоры о совещаниях на уровне мэрии, где принято решение о передаче 13-й зарплаты учителей на укрепление материально-технической базы школ по антитеррористическому направлению. Педагоги от такого решения останутся не в восторге», — шепчутся сплетники.