15 июня 2025

Жители ХМАО скупают билеты на комедию с Юрием Стояновым

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Юрий Стоянов сыграл главную роль в комедии «На деревню дедушке»
Юрий Стоянов сыграл главную роль в комедии «На деревню дедушке» Фото:

По итогам праздных выходных в ХМАО лидером кинопроката стала российская комедия «На деревню дедушке» (6+), главного героя в которой играет Юрий Стоянов. Аналитика просмотров представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).

«В ХМАО с 12 по 15 июня фильм „На деревню дедушке“ посмотрело 3 121 человек. За этот период в окружных кинотеатрах комедию показали 217 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало по 14 человек», — следует из данных ЕАИС.

Комедия рассказывает про 10-летнего Владика, увлекающегося нейросетями. Ему приходится отправиться в деревню к дедушке, пока мама находится в командировке. Внук намерен вернутся в город ради участия в IT-конкурсе, но дед на уступки идти не хочет.

Всего в югорских кинотеатрах во время длинного уикенда побывали более 13 тысяч зрителей. Второе место в топе самых популярных кинопремьер у югорчан занял американский боевик «Балерина» (18+). На третьей позиции в рейтинге расположился мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2».

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По итогам праздных выходных в ХМАО лидером кинопроката стала российская комедия «На деревню дедушке» (6+), главного героя в которой играет Юрий Стоянов. Аналитика просмотров представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС). «В ХМАО с 12 по 15 июня фильм „На деревню дедушке“ посмотрело 3 121 человек. За этот период в окружных кинотеатрах комедию показали 217 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало по 14 человек», — следует из данных ЕАИС. Комедия рассказывает про 10-летнего Владика, увлекающегося нейросетями. Ему приходится отправиться в деревню к дедушке, пока мама находится в командировке. Внук намерен вернутся в город ради участия в IT-конкурсе, но дед на уступки идти не хочет. Всего в югорских кинотеатрах во время длинного уикенда побывали более 13 тысяч зрителей. Второе место в топе самых популярных кинопремьер у югорчан занял американский боевик «Балерина» (18+). На третьей позиции в рейтинге расположился мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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