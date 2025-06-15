Жители ХМАО скупают билеты на комедию с Юрием Стояновым

По итогам праздных выходных в ХМАО лидером кинопроката стала российская комедия «На деревню дедушке» (6+), главного героя в которой играет Юрий Стоянов. Аналитика просмотров представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).
«В ХМАО с 12 по 15 июня фильм „На деревню дедушке“ посмотрело 3 121 человек. За этот период в окружных кинотеатрах комедию показали 217 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало по 14 человек», — следует из данных ЕАИС.
Комедия рассказывает про 10-летнего Владика, увлекающегося нейросетями. Ему приходится отправиться в деревню к дедушке, пока мама находится в командировке. Внук намерен вернутся в город ради участия в IT-конкурсе, но дед на уступки идти не хочет.
Всего в югорских кинотеатрах во время длинного уикенда побывали более 13 тысяч зрителей. Второе место в топе самых популярных кинопремьер у югорчан занял американский боевик «Балерина» (18+). На третьей позиции в рейтинге расположился мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2».
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