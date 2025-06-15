15 июня 2025
14 июня 2025

Житель ХМАО получил срок за охоту на лосей

© Служба новостей «URA.RU»
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Двух диких лосей добыл житель ХМАО и получил срок
Двух диких лосей добыл житель ХМАО и получил срок Фото:

В Советском районе ХМАО суд вынес приговор местному жителю, который без разрешения убил двух лосей. Охотник получил год и девять месяцев условно, сообщила официальная группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».

«Местный житель, не имеющий разрешения на добычу охотничьих ресурсов, с помощью петель, изготовленных из металлического троса, поймал двух особей диких самцов лося. С учетом отсутствия у подсудимого отягчающих наказание обстоятельств, привлечения к уголовной ответственности впервые, положительных характеристик, суд признал его виновным и назначил наказание в виде года и девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в год», — уточнили в суде.

Мужчина поставил две самодельные петли из металлического троса, чтобы поймать лосей. Через какое-то время он обнаружил в этих петлях двух погибших животных. Он разделал туши и унес мясо домой, хотя у него не было разрешения на охоту.

Ущерб природе оценили в 160 тысяч рублей, против мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным. Он учел, что подсудимый из числа коренных малочисленных народов Севера, для которых охота — способ выживания, и назначил условный срок. На время публикации приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО произошло ДТП с участием дикого животного. Водитель легкового автомобиля насмерть сбил лося, также пострадал пассажир авто.

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В Советском районе ХМАО суд вынес приговор местному жителю, который без разрешения убил двух лосей. Охотник получил год и девять месяцев условно, сообщила официальная группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте». «Местный житель, не имеющий разрешения на добычу охотничьих ресурсов, с помощью петель, изготовленных из металлического троса, поймал двух особей диких самцов лося. С учетом отсутствия у подсудимого отягчающих наказание обстоятельств, привлечения к уголовной ответственности впервые, положительных характеристик, суд признал его виновным и назначил наказание в виде года и девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в год», — уточнили в суде. Мужчина поставил две самодельные петли из металлического троса, чтобы поймать лосей. Через какое-то время он обнаружил в этих петлях двух погибших животных. Он разделал туши и унес мясо домой, хотя у него не было разрешения на охоту. Ущерб природе оценили в 160 тысяч рублей, против мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным. Он учел, что подсудимый из числа коренных малочисленных народов Севера, для которых охота — способ выживания, и назначил условный срок. На время публикации приговор не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО произошло ДТП с участием дикого животного. Водитель легкового автомобиля насмерть сбил лося, также пострадал пассажир авто.
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© Служба новостей «URA.RU»
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