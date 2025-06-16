В ХМАО рабочий погиб под упавшим на него самосвалом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочего в ХМАО насмерть придавило самосвалом
Рабочего в ХМАО насмерть придавило самосвалом Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО мужчина погиб при ремонте грузового самосвала, который опрокинулся прямо на него. Машина стояла на домкрате, но механизм не выдержал, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного управления СК.

«Самосвал стоял на домкрате и в момент работ перевернулся. Мужчина получил смертельные травмы — спасти его не удалось», — уточнили URA.RU в пресс-службе СК.

Несчастный случай произошел на производственной базе одного из предприятий. Погибший — мужчина 1980 года рождения — занимался ремонтом машины.

По версии следствия, за безопасное проведение работ отвечал сотрудник организации. Он не обеспечил контроль соблюдения правил безопасности и трудовой дисциплины. Следователи завели уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что в дачном кооперативе Нижневартовска (ХМАО) мужчину насмерть придавило автомобилем. Он ремонтировал машину, когда соскочил домкрат и его придавило.

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В Нижневартовском районе ХМАО мужчина погиб при ремонте грузового самосвала, который опрокинулся прямо на него. Машина стояла на домкрате, но механизм не выдержал, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного управления СК. «Самосвал стоял на домкрате и в момент работ перевернулся. Мужчина получил смертельные травмы — спасти его не удалось», — уточнили URA.RU в пресс-службе СК. Несчастный случай произошел на производственной базе одного из предприятий. Погибший — мужчина 1980 года рождения — занимался ремонтом машины. По версии следствия, за безопасное проведение работ отвечал сотрудник организации. Он не обеспечил контроль соблюдения правил безопасности и трудовой дисциплины. Следователи завели уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в дачном кооперативе Нижневартовска (ХМАО) мужчину насмерть придавило автомобилем. Он ремонтировал машину, когда соскочил домкрат и его придавило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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