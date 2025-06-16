В ХМАО рабочий погиб под упавшим на него самосвалом

В Нижневартовском районе ХМАО мужчина погиб при ремонте грузового самосвала, который опрокинулся прямо на него. Машина стояла на домкрате, но механизм не выдержал, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного управления СК.
«Самосвал стоял на домкрате и в момент работ перевернулся. Мужчина получил смертельные травмы — спасти его не удалось», — уточнили URA.RU в пресс-службе СК.
Несчастный случай произошел на производственной базе одного из предприятий. Погибший — мужчина 1980 года рождения — занимался ремонтом машины.
По версии следствия, за безопасное проведение работ отвечал сотрудник организации. Он не обеспечил контроль соблюдения правил безопасности и трудовой дисциплины. Следователи завели уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU писало, что в дачном кооперативе Нижневартовска (ХМАО) мужчину насмерть придавило автомобилем. Он ремонтировал машину, когда соскочил домкрат и его придавило.
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