Путин наградил двух представителей ХМАО за заслуги в здравоохранении

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Владимир Путин подписал указ о награждении двух жительниц ХМАО
Владимир Путин подписал указ о награждении двух жительниц ХМАО Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении двух известных жительниц Югры за заслуги в области здравоохранения. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили президент Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева и руководитель окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьева.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную службу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени: Ларису Белоцерковцеву — президента Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, и Майю Соловьеву — руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО», — говорится в указе президента. Документ опубликован на портале правовой информации правительства России.

Награды присуждены за значительный вклад в развитие здравоохранения Югры. Белоцерковцева возглавляет один из крупнейших центров перинатальной помощи региона. Соловьева более 15 лет руководит региональным управлением Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что Путин наградил главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Ирину Козлову. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении двух известных жительниц Югры за заслуги в области здравоохранения. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили президент Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева и руководитель окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьева. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную службу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени: Ларису Белоцерковцеву — президента Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, и Майю Соловьеву — руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО», — говорится в указе президента. Документ опубликован на портале правовой информации правительства России. Награды присуждены за значительный вклад в развитие здравоохранения Югры. Белоцерковцева возглавляет один из крупнейших центров перинатальной помощи региона. Соловьева более 15 лет руководит региональным управлением Роспотребнадзора. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Ирину Козлову. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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