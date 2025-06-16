В ХМАО возвращается мода на кокошники и косоворотки.Фото

В Югре почти вполовину выросли продажи национальных костюмов. Особым спросом среди жителей региона пользуются кокошники и косоворотки, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Заметный прирост зафиксирован в категории мужских народных костюмов: их продажи увеличились на 55% за год. В среднем такой комплект обходится в 5 600 рублей, но можно купить и отдельно рубаху с поясом (косоворотка), стоят такие от 2 100 рублей», — следует из сообщения аналитиков. Также жители региона активно покупают кокошники. Их продажи выросли на 42%. Купить такой головной убор можно в среднем за 1 400 рублей, а если он выполнен с золотой отделкой, то примерно вдвое дороже.
Продажи женских костюмов выросли за минувший год на 50%, средняя стоимость такого наряда 2 600 рублей. За 8 000 рублей можно заказать эксклюзивную работу. Помимо этого, популярность платков в регионе увеличилась на 17%, средняя цена — 1 100 рублей. Однако можно найти и более доступные варианты — например, платок с бахромой в русском стиле стоит от 480 рублей. Среди других востребованных товаров — народные сарафаны, спрос на них вырос на 28%.
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