В ХМАО возвращается мода на кокошники и косоворотки.Фото

В ХМАО возвращается мода на кокошники и косоворотки
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО спрос на кокошники вырос на 42%
В ХМАО спрос на кокошники вырос на 42% Фото:

В Югре почти вполовину выросли продажи национальных костюмов. Особым спросом среди жителей региона пользуются кокошники и косоворотки, рассказали URA.RU аналитики «Авито». 

«Заметный прирост зафиксирован в категории мужских народных костюмов: их продажи увеличились на 55% за год. В среднем такой комплект обходится в 5 600 рублей, но можно купить и отдельно рубаху с поясом (косоворотка), стоят такие от 2 100 рублей», — следует из сообщения аналитиков. Также жители региона активно покупают кокошники. Их продажи выросли на 42%. Купить такой головной убор можно в среднем за 1 400 рублей, а если он выполнен с золотой отделкой, то примерно вдвое дороже.

Продажи женских костюмов выросли за минувший год на 50%, средняя стоимость такого наряда 2 600 рублей. За 8 000 рублей можно заказать эксклюзивную работу. Помимо этого, популярность платков в регионе увеличилась на 17%, средняя цена — 1 100 рублей. Однако можно найти и более доступные варианты — например, платок с бахромой в русском стиле стоит от 480 рублей. Среди других востребованных товаров — народные сарафаны, спрос на них вырос на 28%. 

Ранее URA.RU сообщало, жители ХМАО распродают по низким ценам одежду и обувь зарубежных брендов Zara, Bershka, Stradivarius, H&M, ушедших с российского рынка в марте 2022 года. Продавцы избавляются от старых коллекций с помощью сайтов бесплатных объявлений.

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В Югре почти вполовину выросли продажи национальных костюмов. Особым спросом среди жителей региона пользуются кокошники и косоворотки, рассказали URA.RU аналитики «Авито».  «Заметный прирост зафиксирован в категории мужских народных костюмов: их продажи увеличились на 55% за год. В среднем такой комплект обходится в 5 600 рублей, но можно купить и отдельно рубаху с поясом (косоворотка), стоят такие от 2 100 рублей», — следует из сообщения аналитиков. Также жители региона активно покупают кокошники. Их продажи выросли на 42%. Купить такой головной убор можно в среднем за 1 400 рублей, а если он выполнен с золотой отделкой, то примерно вдвое дороже. Продажи женских костюмов выросли за минувший год на 50%, средняя стоимость такого наряда 2 600 рублей. За 8 000 рублей можно заказать эксклюзивную работу. Помимо этого, популярность платков в регионе увеличилась на 17%, средняя цена — 1 100 рублей. Однако можно найти и более доступные варианты — например, платок с бахромой в русском стиле стоит от 480 рублей. Среди других востребованных товаров — народные сарафаны, спрос на них вырос на 28%.  Ранее URA.RU сообщало, жители ХМАО распродают по низким ценам одежду и обувь зарубежных брендов Zara, Bershka, Stradivarius, H&M, ушедших с российского рынка в марте 2022 года. Продавцы избавляются от старых коллекций с помощью сайтов бесплатных объявлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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