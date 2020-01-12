Зачем Меркель приехала к Путину впервые за 5 лет?

Президент России Владимир Путин провел выходной, 11 января, в Кремле за двусторонними переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В визите иностранного политика, активно поддерживающего санкции против России, увидели больше символизма, чем реальной пользы для обеих сторон.
В последний раз Ангела Меркель приезжала к Владимиру Путину в Москву в мае 2015 года — на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Великой Победы. Но уже с 2014 года из-за событий на Украине официальный Берлин взял курс на снижение (даже частичную заморозку) двустороннего взаимодействия с Россией практически по всем направлениям. Сама Меркель не просто поддерживала экономические санкции в отношении России, но стала одним из основных сторонников их введения и пролонгации.
Российская сторона при этом неоднократно давала понять, что готова сотрудничать. Эту готовность в очередной раз подтвердили на встрече Владимира Путина с немецкими бизнесменами в Сочи в декабре 2019 года. Эффект этой позиции стал очевиден сегодня — заявление Меркель по итогам переговоров выглядело как попытка сгладить углы и взять курс на примирение.
«На самом деле мы можем утверждать, что, несмотря на некоторые сложности, например, что касается санкций в связи с Украиной, у нас очень интенсивные экономические взаимоотношения в сфере науки, в сфере вузовского сотрудничества», — объясняла канцлер.
Главные российские телеканалы сегодня покажут репортажи, в которых причиной визита Меркель в Кремль будет «ранее достигнутая договоренность» — президент и канцлер, по официальной версии, наметили будущую встречу на переговорах «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, однако, уверен, что встреча могла произойти в любое другое время, но ситуация на Ближнем Востоке, резко обострившаяся после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани (3 января), придала этим намерениям новый импульс.
«Она испугалась, глядя с одной стороны на Трампа с его головорезами, а с другой — на Иран, который может если не завоевать близлежащие страны, то продемонстрировать активные попытки это сделать, создавая еще большую напряженность в регионе», — уточнил эксперт.
Другая мотивация Меркель, по мнению директора Германо-российского форума Александра Рара, состоит в желании не остаться во всемирной истории в статусе «проигравшей». «Меркель заканчивает свое канцлерство (летом 2019 года канцлер заявила, что уйдет из активной политики после 2021 года, но эксперты не исключают, что это может произойти и раньше, если распадется правительственная коалиция — прим. «URA.RU») и не хочет, чтобы оно запомнилось одним лишь миграционным кризисом, который последовал, когда она открыла двери многочисленным беженцам и серьезно потеряла в доверии у немцев.
А сейчас нарастающая напряженность на Ближнем Востоке (в Сирии, Иране, Ливии) увеличивает риск, что в Германию и остальную Европу хлынут новые потоки беженцев. Меркель поняла, что ключ для решения этой проблемы она найдет только в Москве и Анкаре, но никак не в Вашингтоне с его деструктивной политикой санкций и разрушения ядерных договоренностей. Путин это знает, как и то, что именно Россия и Турция сегодня в сильной позиции, тогда как Европа может быть участником этих процессов, но не может ими командовать и управлять», — объяснил Рар.
Записывая предварительные «стендапы» в коридорах Сенатского дворца, тележурналисты рассказывали, что Ангела Меркель говорит по-русски также хорошо, как Владимир Путин — на немецком. Однако на пресс-конференции по итогам четырехчасовых переговоров оба политика предпочли для общения с журналистами родной язык.
В своем заявлении для прессы Владимир Путин сказал, что переговоры с Ангелой Меркель прошли «обстоятельно и в конструктивном ключе». А затем оба политика подтвердили намерения достроить амбициозный и столь необходимый Германии проект «Северный поток-2» (по словам российского президента, санкции США растянули сроки строительства на несколько месяцев — до первого квартала 2021 года), а также выразили надежду на урегулирование ситуации в Ливии, восстановление государственности в Сирии, возвращении Ирана к договоренностями по ядерной программе и реализацию минских соглашений по Украине.
Летом Владимир Путин пригласил мировых лидеров, в том числе, и канцлера ФРГ Ангелу Меркель на празднование 75-летия Победы. Пока об официальном ответе немецкой стороны не сообщалось, но после сегодняшней встречи перспектива визита выглядит более вероятной.