Зачем Меркель приехала к Путину впервые за 5 лет?

Владимиру Путину удалось успокоить немецкую коллегу Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел выходной, 11 января, в Кремле за двусторонними переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В визите иностранного политика, активно поддерживающего санкции против России, увидели больше символизма, чем реальной пользы для обеих сторон.

В последний раз Ангела Меркель приезжала к Владимиру Путину в Москву в мае 2015 года — на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Великой Победы. Но уже с 2014 года из-за событий на Украине официальный Берлин взял курс на снижение (даже частичную заморозку) двустороннего взаимодействия с Россией практически по всем направлениям. Сама Меркель не просто поддерживала экономические санкции в отношении России, но стала одним из основных сторонников их введения и пролонгации.

Владимир Путин, уверены эксперты, знает, что нигде больше, кроме как в Москве и Анкаре немецкий канцлер не найдет решение своей проблемы Фото: kremlin.ru

Российская сторона при этом неоднократно давала понять, что готова сотрудничать. Эту готовность в очередной раз подтвердили на встрече Владимира Путина с немецкими бизнесменами в Сочи в декабре 2019 года. Эффект этой позиции стал очевиден сегодня — заявление Меркель по итогам переговоров выглядело как попытка сгладить углы и взять курс на примирение.

«На самом деле мы можем утверждать, что, несмотря на некоторые сложности, например, что касается санкций в связи с Украиной, у нас очень интенсивные экономические взаимоотношения в сфере науки, в сфере вузовского сотрудничества», — объясняла канцлер.

Главные российские телеканалы сегодня покажут репортажи, в которых причиной визита Меркель в Кремль будет «ранее достигнутая договоренность» — президент и канцлер, по официальной версии, наметили будущую встречу на переговорах «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, однако, уверен, что встреча могла произойти в любое другое время, но ситуация на Ближнем Востоке, резко обострившаяся после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани (3 января), придала этим намерениям новый импульс.

Участниками сегодняшних переговоров стали не только чиновники, но и бизнесмены: второй справа в первом ряду — председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер Фото: kremlin.ru

«Она испугалась, глядя с одной стороны на Трампа с его головорезами, а с другой — на Иран, который может если не завоевать близлежащие страны, то продемонстрировать активные попытки это сделать, создавая еще большую напряженность в регионе», — уточнил эксперт.

Другая мотивация Меркель, по мнению директора Германо-российского форума Александра Рара, состоит в желании не остаться во всемирной истории в статусе «проигравшей». «Меркель заканчивает свое канцлерство (летом 2019 года канцлер заявила, что уйдет из активной политики после 2021 года, но эксперты не исключают, что это может произойти и раньше, если распадется правительственная коалиция — прим. «URA.RU») и не хочет, чтобы оно запомнилось одним лишь миграционным кризисом, который последовал, когда она открыла двери многочисленным беженцам и серьезно потеряла в доверии у немцев.

А сейчас нарастающая напряженность на Ближнем Востоке (в Сирии, Иране, Ливии) увеличивает риск, что в Германию и остальную Европу хлынут новые потоки беженцев. Меркель поняла, что ключ для решения этой проблемы она найдет только в Москве и Анкаре, но никак не в Вашингтоне с его деструктивной политикой санкций и разрушения ядерных договоренностей. Путин это знает, как и то, что именно Россия и Турция сегодня в сильной позиции, тогда как Европа может быть участником этих процессов, но не может ими командовать и управлять», — объяснил Рар.

Записывая предварительные «стендапы» в коридорах Сенатского дворца, тележурналисты рассказывали, что Ангела Меркель говорит по-русски также хорошо, как Владимир Путин — на немецком. Однако на пресс-конференции по итогам четырехчасовых переговоров оба политика предпочли для общения с журналистами родной язык.

В своем заявлении для прессы Владимир Путин сказал, что переговоры с Ангелой Меркель прошли «обстоятельно и в конструктивном ключе». А затем оба политика подтвердили намерения достроить амбициозный и столь необходимый Германии проект «Северный поток-2» (по словам российского президента, санкции США растянули сроки строительства на несколько месяцев — до первого квартала 2021 года), а также выразили надежду на урегулирование ситуации в Ливии, восстановление государственности в Сирии, возвращении Ирана к договоренностями по ядерной программе и реализацию минских соглашений по Украине.

Летом Владимир Путин пригласил мировых лидеров, в том числе, и канцлера ФРГ Ангелу Меркель на празднование 75-летия Победы. Пока об официальном ответе немецкой стороны не сообщалось, но после сегодняшней встречи перспектива визита выглядит более вероятной.