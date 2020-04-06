Если многим предстоит переболеть Covid-19, когда и как это случится?

Многим людям, вероятно, придется переболеть коронавирусом. Но уже в легкой форме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

До двух третей населения Земли могут заразиться коронавирусом нового типа. Одним из первых такое мнение еще в середине февраля высказал советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини. Тогда ВОЗ еще не признала вспышку Covid-19 пандемией, количество инфицированных только приближалось к отметке в 70 тысяч, подавляющее большинство приходилось на Китай.

Вирусу потребовалось меньше двух месяцев, чтобы распространиться почти на всей территории планеты. По данным Университета Джона Хопкинса, на 5 апреля в мире зафиксировано 1 216 422 случая заражения Covid-19. Эпицентр сместился с КНР в США (312 245 зараженных), Испанию (130 759) и Италию (124 632). В России диагноз подтвердился у 5 389 человек, это число растет каждый день.

Лонджини был прав. С этим аккуратно согласились опытные эпидемиологи и вирусологи, опрошенные URA.RU. Но это совсем не значит, что распространение вируса в РФ пойдет по американскому или итальянскому сценариям и что пора принять неизбежность заражения.

«Официальная статистика — это вершина айсберга»

Авторитетные вирусологи и эпидемиологи, в том числе из ВОЗ, действительно говорили, что треть или даже две трети населения планеты переболеют Covid-19, соглашается главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. В то же время, по его словам, такой прогноз вовсе не говорит о том, что распространение вируса в РФ пойдет по неблагоприятному сценарию и в скором времени отразится в цифрах официальной статистики.

«Нужно понимать, что регистрируемые цифры по заболеваемости, официальная статистика — это вершина айсберга. На самом же деле большая часть заболеваний не диагностирована, поскольку у 80% людей болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Тем самым, к слову, формируется популяционный иммунитет», — подчеркнул Брико.

Эпидемию никто не остановит, говорит близкий к федеральному профильному ведомству источник URA.RU. По его словам, коронавирус продолжит распространяться среди населения страны, несмотря на введенный режим самоизоляции. Карантин помогает лишь избежать поступления в больницы большого количества людей.

«Все равно многие переболеют. Люди будут ходить в магазин за хлебом, так или иначе контактировать друг с другом. Дома всех не запереть. К тому же, в домах есть вентиляция. Нам нужно просто растянуть распространение вируса, чтобы врачи работали в нормальном режиме. Ведь одно дело, когда в больницу поступает пять человек в день, и совсем другое, когда вместо пяти приедет 500. Карантинные меры позволяют этого избежать. Пока это получается. К тому же, уже испытывают вакцины, разрабатывают эффективное лечение. Думаю, уже к лету многие переболеют в легкой форме и все само закончится», — сказал собеседник агентства.

«Позиция „переболеть и забыть“ — это русская рулетка»

Признание неспособности в короткие сроки остановить пандемию с минимальным количеством зараженных сформировало вторую модель борьбы, помимо карантина, — бездействие. Пример — Великобритания. Власти страны решили отказаться от жестких мер борьбы с вирусом и сделать ставку на выработку коллективного иммунитета.

«Это очень большое заблуждение и ошибка, которая может привести к роковым последствиям. Подобное мнение можно услышать в отношении кори и ветряной оспы. Но у части людей эти инфекции протекают очень тяжело, с необратимыми поражениями мозга и внутренних органов и летальным исходом», — заявил Николай Брико.

Говоря о коронавирусе, собеседник агентства напомнил, что примерно у 5% зараженных Covid-19 формируются осложнения, существует определенный процент летальности, поэтому позиция «проще переболеть» — опасна и чревата серьезными последствиями:

«Даже сейчас мы видим, что около 40% зараженных — это молодые люди до 45 лет. И как у них будет протекать болезнь, сказать сложно. Дело не только в наличии или отсутствии сопутствующих хронических заболеваний, все зависит от генетически детерминированного состояния иммунной системы, индивидуальной реакции организма. Поэтому нужно стараться максимально обезопасить себя от заражения инфекцией».

Об этом же говорит и врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев. Переносить вирус в тяжелой форме, по его словам, могут и молодые люди, не входящие в группу риска.

«Позиция „переболеть и забыть“ — это в каком-то смысле русская рулетка. Даже у совершенно здоровых людей в силу стечения обстоятельств тоже может быть тяжелое течение. Поэтому рисковать не стоит», — подчеркнул собеседник, призвав людей соблюдать все рекомендации специалистов. К тому же, потерпеть, вероятнее всего, осталось немного.

Ближе к лету, по его мнению, интенсивность распространения вируса будет снижаться, как это происходит с ОРВИ. «Коронавирус, скорее всего, останется с нами как старый знакомый. Возможно, он будет чуть опаснее, чем грипп, но наверняка этого мы сейчас знать не можем, потому что у нас нет абсолютной статистики по смертности», — добавил Пестерев.

Вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн, в свою очередь, тоже не исключает, что осенью может произойти вторая волна, но вирус к тому времени, вероятно, ослабнет: «Думаю, нас ждет вторая волна осенью, но она может быть мягче нынешней. Вероятно, мы получим инаппаратную инфекцию — то есть без каких-либо проявлений».