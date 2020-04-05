Как Россия справилась с первой неделей самоизоляции

В начале нерабочей недели российские города резко опустели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Первая нерабочая неделя, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным из-за угрозы коронавируса, подошла к концу. Большинство россиян последовали указаниям властей и остались дома, что, по мнению представителей Роспотребнадзора, помогло не допустить «взрывного» роста заболеваемости. Так ли это на самом деле, кто изолировался лучше всех и стоит ли всем регионам продлевать карантин до конца месяца — в материале URA.RU.

Уже после того, как в стране начали закрываться торговые центры, рестораны и кафе, больше половины губернаторов ввели в своих регионах режим самоизоляции, обязав всех оставаться дома. Так власти дали понять, что неделя выходных — не повод для массового заезда на шашлыки или прогулок в парках. В итоге самоизолировались 80 из 85 субъектов России. А отдельные города (Череповец, Абакан, Саяногорск) ввели режим ЧС.

Какие города изолировались лучше всех?

Еще до карантина разработчики «Яндекса» представили карту с индексами самоизоляции для разных городов. Его рассчитывают по пятибалльной шкале, где ноль — это много людей, а пять — совершенно пустые улицы. В компании предупредили, что цифры необъективны, но основаны на реальных данных из сервисов «Яндекса» — информации о поездках на такси, пробках и заказах на доставку еды.

Рост заказов на доставку еды — один из главных показателей самоизоляции Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В начале недели лучше всех изолировались жители Челябинска, Перми и Красноярска, где индекс достигал 3,2. К вечеру субботы Пермь сохранила лидерство (4,1), а следующие строчки заняли Нижний Новгород (3,8), Краснодар (3,8) и Казань (3,7). По сравнению с днями до карантина людей на улицах здесь стало в три-четыре раза меньше.

Ближе к концу недели в рейтинге появились города с населением более 50 тысяч человек. Большинство людей сидят дома в Набережных Челнах (4,0), Череповце (3,9) и Железнодорожном (3,8).

Жители Москвы и Санкт-Петербурга тоже стали меньше появляться на улице. Это можно было отследить по фотографиям опустевшей Красной Площади и нулевым пробкам в часы пик. По данным московского оперативного штаба, загруженность метро в столице упала на 81%, а дороги стали свободнее на 85%, чем три недели назад. Однако в общем рейтинге столицы пока остаются в середине — их показатели не превышают 3,4 балла.

В аутсайдерах оказались Владивосток, Хабаровск и Кемерово. Высокие цифры они показывают только ночью.

Кто был самым послушным на Урале?

Пермь соблюдала карантин послушнее всех Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Без учета абсолютного лидера — Перми — лучше всего карантин соблюдали в Магнитогорске (3,8), Челябинске (3,5), Тюмени (3,5) и Нижнем Тагиле (3,5). Следом идут Нижневартовск и Сургут с индексом в 3,3. А вот столица Урала показывает соседям не лучший пример — хотя большинство екатеринбуржцев сидят по домам (3,2), в середине недели улицы были вполне многолюдными (рейтинг опускался до 2,8). Строптивее Екатеринбурга оказался Курган — людей здесь стало меньше всего в два раза, а рейтинг составляет 3,1 балла.

Была ли самоизоляция эффективной?

В середине недели глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России прекратился взрывной прирост новых заболевших. Однако для закрепления успеха карантин стоит продлить, о чем позже объявил президент. С мнением Поповой согласен бывший главный санитарный врач РФ, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Если бы ее [нерабочей недели] не было, цифры были бы гораздо больше. Поэтому результат есть», — поделился депутат в беседе с URA.RU.

Однако, по его мнению, слово «взрывной» — всего лишь литературный образ. На языке профессионалов принято говорить, что рост стал менее интенсивным. «Применяются меры против эпидемии, работает эволюционный иммунитет — появляются группы людей, у которых заболевание проявляется не в такой тяжелой форме. И это хорошо», — заключил Онищенко.

Неделя самоизоляции была полезной, но эффект нужно закрепить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Однако на следующий день после заявления Поповой заражений в России стало сразу на 771 случай больше — это рекордный показатель за все время распространения вируса в стране. Главный инфекционист Москвы Николай Малышев считает такие цифры адекватными. «Несколько сотен новых заболевших в сутки — не взрывной характер. Он наблюдается при их умножении в геометрической прогрессии. Мы идем по мягкому сценарию», — отметил врач в беседе с корреспондентом агентства.

Что делать дальше?

По мнению Онищенко, после недели всеобщего карантина регионам стоит выбрать более гибкую тактику и действовать по ситуации. «Где есть необходимость, надо ужесточать меры. Если ситуация по прогнозу не ухудшается, возвращаться к труду и работе. Карантин — слишком дорогая цена для экономики», — отмечает депутат. Онищенко советует властям брать ситуацию в свои руки, анализировать и предлагать взвешенные решения.

«Тотальный запрет на экономику во всей стране, безусловно, эффективен. Но надо понимать, что это самая дорогая цена и вправе ли мы платить ее — это еще вопрос», — подчеркнул Онищенко.

Вопреки заявлениям эпидемиологов, что Россия близка к пику заболеваемости, инфекционист Николай Малышев считает, что риски заражения еще высоки. «Пока до пика мы еще не дошли, болезнь развивается», — подчеркивает врач. При этом теплая погода не уменьшает вероятности заражения, так как вирус передается при температуре до плюс 9 градусов. Инфекционист считает, что снимать карантин пока не следует, чтобы не увеличивать контакты между людьми.