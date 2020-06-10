Путин дал губернаторам шанс улучшить свое положение

Президент активизировал споры вокруг выхода России из кризиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России активизировалась борьба лоббистов вокруг стратегии выхода страны из кризиса — как и анонсировало URA.RU. Совещание президента Владимира Путина по IT-сфере показало, что общенациональный план восстановления экономики можно существенно переписывать. Дискуссия вокруг правительственного документа идет на двух уровнях — публичном и аппаратном. У губернаторов есть шанс включиться в процесс и выторговать для регионов дополнительные ресурсы.

Путин 10 июня провел совещание по информационным технологиям, в котором участвовали лидеры индустрии: Яндекс, Mail.ru Group, Сбербанк, Ростелеком и другие компании. Видеовстреча стала вторым отраслевым совещанием, прошедшим после того, как премьер Михаил Мишустин 2 июня представил президенту план по выводу страны из кризиса.

В совещании участвовали ведущие IT-компании России Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Президент так описал важность встречи: «Сегодня мы обсудим ситуацию в отрасли, которая во многом определяет динамику, стиль, возможности современной жизни человека, уровень деловой и социальной активности, перспективы рынка труда, развитие городов, территорий».

По словам главы государства, пандемия коронавируса, помимо испытаний, предоставила возможности для роста IT-индустрии: «Те компании, которые пошли навстречу растущему спросу, предоставили бесплатные услуги, в конечном итоге выиграли».

Путин обозначил свою цель: сделать Россию одним из мировых лидеров цифровых технологий. «Надеюсь на то, что мы будем двигаться в нужном нам направлении, двигаться необходимыми для всех нас темпами, чтобы добиться успеха, в котором заинтересованы все: и представители бизнеса, и государства, самое главное — граждане наши в этом заинтересованы», — заявил президент.

Отдельно Путин остановился на проблеме кадрового голода в индустрии, отметив, что решить ее по принципу «хватать и не пущать» невозможно. «Нужно создавать открытые, привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей именно здесь, у нас, в России…» — заявил президент.

Президент поручил сделать так, чтобы программисты не уезжали из страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реагируя на инициативы участников совещания, президент дал несколько поручений:

заместить за счет госзаказов выпадающее финансирование отрасли;

провести налоговый маневр в этой сфере;

подготовить предложения по созданию комфортной бизнес-среды для отрасли;

подготовить федеральный закон по развитию искусственного интеллекта;

проработать вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии.

При этом Путин отдельно подчеркнул, что все озвученные на совещании меры поддержки отрасли должны быть включены в национальный план по развитию экономики. «Это должно быть включено в национальный план. Мы так и договорились с председателем правительства, что мы его доработаем в ходе совещаний с отраслями и внесем соответствующие поправки. Исхожу из того, что так и будет сделано. Прошу сделать это максимально оперативно и представить эти предложения на утверждение», — заявил президент.

Переработанный план должны представить в конце июня Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Еще 2 июня, обсуждая с премьером нацплан по восстановлению экономики, Путин оставил возможность для внесения поправок в итоговый документ. Предполагается, что он будет озвучен в конце июня — накануне голосования за поправки к Конституции.

Как и анонсировало URA.RU, cлова президента запустили процесс переписывания документа и активизировали публичную дискуссию вокруг его содержания. Так, учредитель телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев и один из главных критиков действующего кабмина, экс-советник президента РФ Сергей Глазьев представили альтернативный правительственному план выхода из кризиса, подразумевающий радикальное изменение существующей финансово-экономической политики в стране.

Публичные споры — лишь внешние проявления развернувшейся вокруг документа аппаратной игры, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

Сергей Глазьев публично выступил с критикой стратегии правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Всегда есть лоббизм — любой чиновник может быть поставлен на свое место финансово-промышленной группой, — отметил экономист. — Поэтому в план еще будет что-то вноситься и добавляться. В правительстве никогда нет единомыслия. Итоговый документ окажется компромиссом, пересмотреть который будут пытаться все заинтересованные стороны».

Источник URA.RU в правительстве РФ называет носителем альтернативных идей по выходу страны из кризиса вице-премьера РФ Андрея Белоусова, куратора финансово-экономического блока. По данным собеседника агентства, сторону Белоусова также занимает ответственный за «оборонку» вице-премьер Юрий Борисов. Источник отмечает, что разные политические игроки пытаются править план, потому что он определяет развитие страны на ближайшие полтора года.

Действующая редакция плана отличается перекосами, которые заинтересованные стороны попытаются преодолеть. Так, цифровизации в документе посвящена объемная глава (13 страниц), которая лишь увеличится после сегодняшнего совещания. При этом блоку о помощи регионам уделено лишь 3 страницы. По словам главного экономиста Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерия Миронова, это должно заставить губернаторов активизировать лоббистскую работу.

«У губернаторов еще есть время, чтобы вскочить на подножку уходящего поезда, — отмечает эксперт. — Они могут запросить денег на развитие новых секторов, например, медицины. Можно сыграть на „слабых местах“ премьера: Мишустин восприимчив к идеям цифровизации — тут можно дополнительное финансирование запросить».

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