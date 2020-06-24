Свердловскому «клубу генералов» нашли главу

У неформального объединения силовиков есть все основания вернуть себе влияние Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Элиты Среднего Урала обсуждают грядущее возрождение «клуба генералов» — неформального, но влиятельного объединения, в состав которого раньше входили руководители ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета и других силовых структур. Старый состав клуба распался из-за переездов входивших в него силовиков, новый пока не собран — но уже есть все предпосылки для этого. Известно даже имя потенциального лидера — глава УФСБ Алексей Зиновьев.

В классический состав свердловского «клуба генералов» в начале 2010-х входили глава свердловского ГУ МВД РФ Михаил Бородин, начальник регионального УФСБ Александр Вяткин, окружной прокуратуры Юрий Пономарев, чуть позже к структуре присоединился глава регионального следкома того времени Валерий Задорин. В обществе высокопоставленных военных часто видели и бывшего регионального военкома Александра Кудрявцева, который после увольнения из армии возглавил Департамент общественной безопасности Свердловской области.

Несмотря на то, что у клуба не было официального статуса, а его встречи то носили кулуарный характер, то происходили после отраслевых праздников и отчетных мероприятий, у структуры был лидер. Неформальным руководителем структуры стал Юрий Пономарев.

Вяткин некоторое время возглавлял «клуб генералов», но быстро потерял интерес к структуре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Пономарев собирал людей, был автором идеи чаще контактировать. В начале 2010-х в состав структуры входил и начальник УФСБ Александр Вяткин. Но он быстро потерял интерес к проекту, уделяя больше внимания собственному, конторскому клубу», — вспоминает события тех времен высокопоставленный чиновник. Генерал-лейтенант Вяткин в то время действительно возглавлял клуб руководителей управлений ФСБ УрФО и нечасто появлялся на официальных мероприятиях силовиков.

В 2011 году Пономарев был утвержден заместителем Генпрокурора РФ, но сохранил свои лидерские позиции в неформальном объединении свердловских силовиков. По негласной аппаратной логике, знает инсайдер, лидировать в клубе должен был начальник УФСБ, но на первый план вышли человеческие качества замгенпрокурора: Пономарев был душой устоявшейся компании. В нее вошел и действующий прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

Во второй половине 2010-х встречи участников неформального сообщества становились все менее регулярными. Временным лидером клуба тогда мог считаться представитель команды Евгения Куйвашева, замгубернатора Азат Салихов. Чиновник, будучи формальным интегратором силовиков, курировал их по линии исполнительной власти, но не объединял генералов под своим началом.

Сергей Охлопков — последний представитель старого «клуба генералов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последовательная ротация привела к уходу из региона практически всех членов «клуба генералов». В 2018 году пост покинули Михаил Бородин и Валерий Задорин, в 2019 — Александр Вяткин, в начале 2020 — свердловский ГФИ Михаил Каган. Последним представителем остался Сергей Охлопков — но он никогда не был лидером структуры.

Говорить о новом составе «клуба генералов» рано, признается советник высокопоставленного силовика: прежних руководителей объединяли общие истории, определенное доверие, выстроенные взаимоотношения. У новых этого нет — да и сам состав довольно сильно размыт. Прибывшие на Урал новые руководители силовых ведомств на начальном этапе мало контактировали и, по данным источников URA.RU, больше уделяли внимание формированию команды, чем связям с коллегами по блоку. Но ситуация постепенно меняется.

«Они, по сути, сослуживцы, потому что служат Отечеству. Ведут себя осторожно: Екатеринбург — для кого-то ссылка, а для кого-то трамплин, одно неосторожное действие здесь может стоить карьеры», — иронизирует инсайдер.

Встреча клуба могла проходить и так. Александр Вяткин, Михаил Бородин и Валерий Задорин (слева направо) на совещании у губернатора Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый состав клуба максимально широкий. В него, в частности, входят уже упомянутый Сергей Охлопков и бывший глава управления генеральной прокуратуры РФ в УрФО, советник свердловского губернатора Юрий Турыгин. «В регионе Турыгин работал недолго, но человек он авторитетный, может решать вопросы, в том числе, благодаря хорошим связям. Ему скучно, готов подключаться к темам, „за правду радеть“», — утверждает собеседник в окружении свердловского губернатора.

Опосредованное, но все же отношение к «тусовке» имеют еще два высокопоставленных силовика. Это командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин и начальник региональной Росгвардии, генерал-майор полиции Константин Шуршин. «Политика Лапину непонятна и чужда, но [полпред в УрФО Николай] Цуканов рекомендует ему участвовать во всех профильных мероприятиях. Но интриги, соглашения, ему не интересны — Лапин считает равным только полпреду. Хотя как командующий не дотягивает до уровня того же [в прошлом замкомандующего ЦВО Сергея] Суровикина.

Шуршина же критикуют — как гражданские, так и военные — за заносчивость и излишнее внимание к своей персоне, которое не соответствует, по мнению наблюдателей, реальным масштабам.

К Константину Шуршину есть вопросы и у политиков, и у силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Даже в кулуарах коллеги общаются с ним редко. Инсайдеры напоминают и роль Шуршина в конфликте в сквере Екатеринбурга в 2019 году. По данным информированного источника в силовой среде, у экс-главы УФСБ Александра Вяткина якобы была договоренность с Шуршиным. Последнему за невмешательство в беспорядки Вяткин обещал пролоббировать тогда еще вакантную должность начальника свердловского главка МВД. Одним из элементов несостоявшейся сделки стало то, что свердловский росгвардеец разорвал договоренности на охрану места под закладку первого камня в сквере, из-за чего пришлось привлекать спортсменов, сообщало ранее URA.RU.

Неоднозначна ситуация с новым главным следователем Михаилом Богинским — выходца из Тюмени называют человеком, который не «болеет душой», а выполняет задания и «отрабатывает палки». Желание «работать по регламенту» и «тихо уйти на пенсию» приписывают и главе ГУ МВД РФ по Свердловской области, генерал-майору Александру Мешкову. Несколько иная ситуация у заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева — он, рассказывают, готов «показывать зубы», но остается человеком договороспособным. В то же время отсутствие кадровых выводов Ткачева по отношению к замам (ни одной отставки с его назначения не состоялось) ставит в кулуарах вопрос о его весе в прокуратуре и способности принимать самостоятельные решения.

В условиях такой турбулентности появляются предпосылки для того, чтобы возник клуб генералов 2.0.

Алексей Зиновьев не сразу стал контактировать с коллегами по цеху… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«У этих людей меньше общего, чем у прошлых представителей клуба. С другой стороны, город им незнаком, друзей тут нет. И они понемногу начинают вести встречи, обсуждать дела. Но в такой специфической деятельности необходимость неформально обсудить что-то есть всегда. Вопрос только в появлении харизматичного лидера. Пока его не видно ни в одной структуре, кроме УФСБ. Поэтому надежда — на назначенного в регион последним Алексея Зиновьева», — размышляет региональный чиновник на условиях анонимности. Несмотря на то, что он стал самым молодым членом неофициального «клуба генералов», на него — как раньше на Вяткина — ориентируются. «Ситуация в „генеральском клубе“ за последние полгода серьезно поменялась, — говорит высокопоставленный источник в свердловских силовых структурах. — Команда силовиков формата 2020 года работает слаженно. Еще в прошлом году такое вряд ли можно было представить».

…, но его статус вырос после нескольких успешных операций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другой инсайдер уверен: Зиновьева считают «нормальным генералом с хорошими здоровыми амбициями», и остальные коллеги в погонах, если чекист выступит с идеей восстановления «клуба», инициативу поддержат. Примеры слаженной работы ведомств уже есть — это и арест гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, и новые дела против чиновников и антитеррористическая операция в городе.

Старый «генеральный клуб» не собирался регулярно, но на контакты силовиков четко указывало участие в торжественных мероприятиях ведомств. Случалось, что на них не приглашали губернатора Евгения Куйвашева, зато генералитет присутствовал в полном составе. Решат ли силовики тесно контактировать, станет понятно в ближайшие полгода: в декабре и январе все три ключевые организации — ФСБ, прокуратура и СК — отмечают профильные праздники.