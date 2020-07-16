Губернатор Куйвашев недоволен властями Нижнего Тагила

Евгений Куйвашев будет пристально следить за работой мэра Нижнего Тагила Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Для мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева начинается трудное время. Как сообщает источник URA.RU, по результатам голосования по Конституции признано, что Пинаев плохо контролирует свою территорию: Нижний Тагил показал низкие результаты по явке. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев недоволен работой градоначальника и собирается за ней пристально следить.

По результатам голосования Нижний Тагил продемонстрировал явку в 46,13%. Это заметно ниже среднеобластного показателя (51,56%). «Признано, что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев не контролирует ситуацию в городе, поскольку не смог договориться с руководством крупных ФПГ по поводу их участия в голосовании по поправкам в Конституции, — объясняет источник URA.RU. — В результате промышленники обвалили явку практически до показателей традиционно протестного Екатеринбурга (45%). Такие выводы были представлены губернатору Евгению Куйвашеву».

По его словам, реакция последовала оперативная: «Губернатор считает, что выстроил власть в Екатеринбурге, теперь он возьмется за Нижний Тагил. Внимание к работе Пинаева будет пристальное».

Владислав Пинаев (слева) вот-вот окажется в одной лодке с Александром Высокинским (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Об этом свидетельствует встреча Евгения Куйвашева с руководством двух градообразующих предприятий Нижнего Тагила. 13 июля состоялась встреча с управляющим директором ЕВРАЗ НТМК Алексеем Кушнаревым. 14 июля губернатор встретился с генеральным директором концерна «Уралвагонзавод» Александром Потаповым. Инсайдеры сообщают, что разговор заходил и об электоральной ситуации в Нижнем Тагиле.

По сообщению источника в городской администрации, перед голосованием по Конституции мэр Владислав Пинаев пытался наладить координацию с ЕВРАЗ НТМК и УВЗ. Он встречался с руководством заводов, предлагая взять на вооружение городские технологии повышения явки, в том числе, с применением QR-кодов. Однако корпорации к Пинаеву не прислушались.

В результате, по данным URA.RU, ЕВРАЗ смог привести на участки для голосования около 20% сотрудников НТМК, УВЗ — 50%.

По мнению директора Центра Европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, промышленников трудно обвинять в попытках сознательного саботажа — с их стороны имело место скорее непризнание местной власти как равного партнера и нежелание создавать лишнее напряжение для своих сотрудников в непростой экономической ситуации, которую спровоцировала пандемия коронавируса.

Евгений Куйвашев провел переговоры с руководством УВЗ и ЕВРАЗ НТМК

По словам собеседника агентства, знакомого с положением дел в Нижнем Тагиле, в начале июля в одном из цехов НТМК произошла вспышка заболеваемости коронавирусом. Кроме того, коронавирусный кризис ударил по экономике предприятий, вследствие чего им стало немного не до политики. Источник не исключает, что ФПГ своим голосованием послали сигнал губернатору о том, что власти уделяют недостаточно внимания крупнейшим предприятиям Нижнего Тагила. Так, по его мнению, руководство ЕВРАЗ-НТМК недовольно тем, что контракт на строительство моста через городской пруд ушел тюменскому «АльмакорГруп», а не местному налогоплательщику.

Между тем, Владислав Пинаев списывает проблемы с явкой на коронавирус. «В той ситуации, в которой город оказался (это, к примеру, и безработица, и ситуация на НТМК), мы сделали максимально возможное. Жители пришли, проголосовали (явка почти 50%) — это дорогого стоит. Мы никого не загоняли, мы убеждали людей. Но из-за ограничений, которые были введены [из-за пандемии коронавируса], большое количество людей оказались в тяжелой экономической ситуации. Пенсионеры, которые были все в садах и не пришли, возможно, из-за боязни. Все это играет роль. Но все же я считаю, что Нижний Тагил проголосовал нормально», — прокомментировал градоначальник. Он особо отметил, что никаких претензий ни к ЕВРАЗу, ни к УВЗ не имеет.

Гендиректор ЕВРАЗ-НТМК Алексей Кушнарев заявил URA.RU, что на предприятии в Нижнем Тагиле проголосовали 97,5% сотрудников. «Другое дело, что у нас есть подрядчики. которые выполняют отдельные виды работ. Это тоже целая армия. Возможно, им уделили недостаточно внимания. Будем иметь в виду на будущее. А с мэрией мы работали дружно, помогали, чем могли, с Пинаевым каждый день встречались», — сказал Алексей Кушнарев.

В пресс-службе УВЗ отметили, что завод, как и многие другие предприятия, помогал в организации участков для голосования. «Что касается самого волеизъявления, заводчане — свободные люди и голосовали, как считали нужным в установленные государством сроки», — прокомментировали в корпорации.