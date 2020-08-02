Бунт свердловского схиигумена использует украинская церковь

Схиигумен Сергий теряет свое влияние Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Лишенный священного сана бывший схиигумен Среднеуральского монастыря отец Сергий (Романов) за неповиновение Екатеринбургской епархии может быть отлучен от церкви и предан анафеме. Чтобы сохранить формальный статус священника он ведет переговоры с православной церковью на Украине. Это может усугубить раскол и дискредитировать российскую церковь.

О том, что мятежный схиигумен планирует перейти под юрисдикцию Украинской церкви, URA.RU сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «Сергию нужно придать какой-то официальный статус своему приходу, иначе он постепенно растеряет сторонников и не сможет проводить обряды и собирать пожертвования. Во время переговоров украинцы пообещали ему сан епископа. Терять Сергию нечего, его могут в короткие сроки за все „художества“ отлучить от церкви — это значит, что он не сможет осуществлять обряды», — рассказал инсайдер. По его словам, в последнее время в Среднеуральском монастыре много влиятельных священников и паломников из Украины. Также он предположил, что Сергий постарается сохранить за собой монастырь — чтобы принимать там прихожан уже в новом статусе.

Прихожане и монахи покидают монастырь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандал в монастыре разгорелся после того, как Сергий предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. Церковный суд лишил Сергия священного сана. Также его обвинили в насилии над подростками, это прозвучало в фильме Ксении Собчак. В РПЦ считают, что старец незаконно удерживает монастырь (официально его настоятельницей является сбежавшая оттуда игуменья Варвара). Всего монастырь покинуло около 40 человек — монахинь, священников и послушников. В Екатеринбургской епархии настаивают, что отец Сергий должен освободить монастырь.

Пресс-секретарь Курганской епархии (в соседнем регионе внимательно следили за развитием событий в Екатеринбурге)Михаил Насонов считает, что сложно предсказать, сколько у Сергия останется почитателей после лишения его сана и дальнейшего отлучения от Церкви. «Есть люди, которые не разбираются в канонах и богословских вопросах, им просто понравился монастырь и батюшка. Узнав, что он стал раскольником, они, скорее всего, от него отойдут. Но есть и другая, небольшая группа людей, которые уже всех архиереев и священников считают еретиками, и лишь одного Сергия — стоящим в истине. Эти люди вряд ли воспримут любые решения священноначалия», — отметил пресс-секретарь. Кроме того, Михаил Насонов пояснил, что все таинства и обряды, которые совершает Сергий, «безблагодатны, и участвовать в них верующим нельзя». Он уточнил, что, если Сергий сейчас окрестит кого-нибудь, то православным священникам придется проводить обряд заново.

У монастыря богатое подворье Фото: Анна Майорова © URA.RU

Насонов не исключил, что схимонах может быть временно отлучен от церкви и даже предан анафеме (это наказание еще более строгое). «Грех раскола — один из самых страшных, и Сергий идет по очень скользкому пути. Если он продолжит свои раскольнические действия, то может быть отлучен от церкви и предан анафеме. И даже как мирянину ему будет запрещено причащаться Христовых Тайн вплоть до принесения публичного покаяния», — уточнил Михаил Насонов.

Еще один источник, близкий к РПЦ рассказал, какие действия могут послужить поводом для нового наказания Сергия. «Если, скажем, Сергий объявит себя „епископом“, начнет „священников“ „рукополагать“. За все старые деяния он уже наказан лишением сана. Дважды по каноническому праву за одни нарушения не наказывают», — объяснил он. Он добавил, что лишенному сана Сергию для его отлучения от церкви или предания анафеме достаточно решения епархиального церковного суда, однако его должен утвердить Патриарх. Для более статусного священнослужителя вопрос решался бы Священным Синодом (проходит несколько раз в год) или Архиерейским собором РПЦ (собирается раз в четыре года).

Михаил Насонов напомнил, что в новейшей российской истории случаи отлучения от церкви священнослужителей уже происходили.

«В 1997 году был предан анафеме и лишен монашеского звания Филарет (Денисенко), тогда — глава раскольнического Киевского Патриархата (лишен сана в РПЦ еще в 1992 году — прим. ред.). В 2008 году на Архиерейском Соборе из священного сана извергли еще одного раскольника — епископа Анадырского и Чукотского Диомида (Дзюбана) (анафеме не предан — прим. ред.), после чего его „звезда“ очень быстро закатилась», — отметил он.

В то же время Насонов высказал сомнение, что Сергий может перейти под управление раскольнической Православной церкви в Украине (ПЦУ). Он напомнил, что схимонах Сергий ранее уже проклинал Константинопольского патриарха Варфоломея (который незаконно даровал автокефалию ПЦУ), и поэтому вряд ли перейдет под его омофор. Между тем другой источник, знакомый с ситуацией подчеркнул, что схиигумен готов на все, чтобы сохранить за собой власть. Поэтому пойдет на альянс даже с украинской церковью.

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Московского патриархата Василий Анисимов отметил, что ПЦУ имеет несколько приходов в Подмосковье, Крыму и других местах в России. В то же время он подчеркнул, что не знает о возможных переговорах с Сергием. «Расколам закон не писан, они могут бог знает с кем вести переговоры, мы это не контролируем, у нас же разрешения никто не спрашивает». Он добавил, прием раскольников из других церквей вызовет хаос. «Если греки начнут отлученных, все начнут принимать отлученных друг от друга — это будет полная дискредитация православной церкви», -подчеркнул он.

Представитель схимонаха Сергия Владислав Могучев напомнил, что Сергий считает раскольниками представителей РПЦ: «Решения еретиков не могут быть каноничными по своей сути». Могучев подчеркнул, что Сергий неоднократно заявлял, что не уйдет из РПЦ. «Отец Сергий ее вообще не покинет, именно поэтому он никогда не будет раскольником. Он не призывает людей уходить из РПЦ», — подчеркнул Могучев.

Оперативно получить комментарии в ПЦУ Константинопольском Патриархате не удалось, на письменный запрос не был получен ответ к моменту публикации. Не ответили оперативно на вопросы также в пресс-службе РПЦ и Екатеринбургской епархии.