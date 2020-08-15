Когда россияне получат доступ к вакцине от коронавируса

Оборот вакцины запустят во время третьего этапа испытаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Гражданский оборот вакцины от коронавируса начнется через месяц после старта третьего этапа исследований препарата. Об этом сообщил директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Гражданский оборот будет запущен параллельно [с третьим этапом исследований], но со сдвигом, потому что вакцины не хватает. Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц после начала пострегистрационных исследований», — приводит слова Гинцбурга ТАСС.

По его словам, третий этап исследований может начаться в течение 7-10 дней. Он отметил, что в понедельник будет представлена первая версия протокола пострегистрационных исследований. Директор центра уверен, что Минздрав РФ не будет медлить и в течение недели утвердит протокол.

Президент России Владимир Путин 11 августа заявил, что Россия первой в мире сделала вакцину от коронавируса, пишет «Национальная служба новостей». Испытания препарата закончились 20 июля, напоминает телеканал 360. В Минздраве сообщали, что необходимое количество вакцины будет готово через 9-12 месяцев. Однако некоторые врачи не доверяют вакцине.

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