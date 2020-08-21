Выборы в ХМАО бросают тень на переизбрание Комаровой

Накануне выборов Наталья Комарова старается успокоить конфликты в отдельных городах ХМАО, считают эксперты Фото: Центр социальных медиа Югры

статья из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлит свои полномочия еще на пять лет на фоне оживления межэлитных конфликтов в муниципалитетах округа. Умиротворение новых точек напряжения — вот актуальная задача для главы региона, которая уже отправилась в тур по проблемным территориям. К такому выводу пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций, подготовившие доклад «Предвыборная ситуация в ХМАО: перспективы и угрозы для Натальи Комаровой, позиция элит и возможности оппозиции?»

Выборы губернатора ХМАО, как и другие региональные кампании, пройдут в Единый день голосования — 13 сентября. Окружная дума Югры должна проголосовать за одного из кандидатов от трех разных партий, которых предложил президент России Владимир Путин. В его списке Наталья Комарова («Единая Россия»), депутаты думы ХМАО Михаил Сердюк («Справедливая Россия») и Алексей Савинцев (КПРФ).

Эксперты АПЭК признают, что голосование будет безальтернативным — Комарова возглавляет округ с 2010 года и уже продлевала себе полномочия по этому сценарию в 2015 году. Сначала негативно воспринятая местной элитой, она смогла вывести Югру на третье место в стране по социально-экономическому развитию и по объему инвестиций. В ХМАО растут объемы строительства, доходы населения и его численность. Регион политически управляем: на голосовании по изменению Конституции пришло 64,08% югорчан, за поправки высказались почти 70% из них.

Коммунисты критикуют нынешнюю губернаторскую кампанию за сам формат голосования: он не позволяет организовать масштабную дискуссию, создать информационный фон для презентации программ кандидатов. Однако, эксперты опровергают эти обвинения — для всех участников кампания не так проста, как кажется: региональные элиты по-прежнему проявляют характер.

Одновременно с избранием губернатора в десяти муниципалитетах 13 сентября пройдут выборы, где жители могут выразить свое недовольство протестным голосованием. В докладе отмечается, что оппозиция на местах резко критикует власти за неэффективную борьбу с коронавирусом, обострение ситуации с лесными пожарами и проблемы обманутых дольщиков. Зачастую эти конфликты выходят на федеральный уровень. Так, например, жители Советского района в апреле потребовали федеральных чиновников вмешаться в деятельность департамента здравоохранения Югры.

«Разрастание местных конфликтов, выход негативных инфоповодов на федеральный уровень несет в себе потенциальные угрозы для имиджа „хозяйки Югры“. Поэтому погружение Н. Комаровой в повестку муниципалитетов — важный элемент успешного результата на выборах главы региона», — сообщается в докладе.

Эксперты отмечают, что купировать конфликты на местах власти ХМАО начали еще в июне, когда вице-губернатор Алексей Шипилов потребовал отчеты от каждого из югорских мэров о ситуации в его районе, с акцентом на конфликты.

Наталья Комарова уже приступила к решению локальных проблем в югорских городах, отмечают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Проблемы в муниципалитетах Югры не создают Комаровой риски для переизбрания на пост губернатора и риски [изменения ее] восприятия на федеральном уровне. Однако ей было бы логично продемонстрировать позитивные сдвиги в муниципалитетах именно в предвыборный период», — считает руководитель АПЭК Дмитрий Орлов. Он видит, что Комарова начала эту работу и сейчас проводит тур, затрагивающий все 22 района ХМАО.

Кроме этого, Комаровой нужна коммуникация с «проблемной» частью муниципальных элит, чтобы снять напряжение в отношениях с региональной властью и стабилизировать медийное поле и соцсети в муниципалитетах, по крайней мере, в предвыборный период, считает Орлов.

Политолог Андрей Шуклин в разговоре с URA.RU, в свою очередь, заявил, что хотя проблемы в названных городах раскручивает оппозиция, сами муниципалитеты не могут сильно влиять на региональную политику. «Своим предвыборным турне Комарова дает понять, что в Югре нет забытых территорий. Так и происходит перехватывание инициативы у оппозиции. Губернатор проводит работу над ошибками с главами районов. Например, есть недостроенная больница в селе, значит, там усилят контроль, увеличат финансирование. Возможно, кто-то из глав муниципалитетов попадет под ее дисциплинарную ответственность», — заключил Шуклин.

Некоторым главам городов ХМАО могут грозить санкции от губернатора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент Фонда «Региональная политика» Павел Манченко утверждает, что объезд муниципалитетов — дежурное событие для губернатора и не связан с предвыборной кампанией. «В 2020 году затянувшаяся пауза в этой практике была связана с коронавирусом. Заявление о том, что Комарова поехала тушить локальные конфликты, на мой взгляд, не более чем „экспертная близорукость“», — заявил он.

«Большие лесные массивы в Советском районе и пожароопасная ситуация летом — это, скорее, периодическая проблема и по-настоящему масштабной в 2020 году она не стала. А ситуация со вспышкой заболевания коронавирусом в Мегионе была связана с его локальным распространением на территории одного из общежитий города и даже несопоставима в пересчете на 10 тысяч жителей с масштабами заболевания в Ханты-Мансийске и Сургуте», — считает Манченко.

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