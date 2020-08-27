Курганские инсайды: Шумкова вызвали «на ковер»

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Москва недовольна работой внутриполитического блока курганских властей и вспыхнувшими перед выборами внутриэлитными конфликтами, переговариваются в кулуарах. Именно этим объясняются внезапный визит в Курган секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, командировка губернатора Вадима Шумкова в столицу и его намерение посетить самый протестный город региона — Шадринск.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Шумкова вызывали «на ковер»

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков летал на прошлой неделе в Москву не только для деловых встреч, говорят инсайдеры. По их данным, главу региона вызвали «на ковер». Основная тема — предвыборная кампания в областную думу. «Разговор был жесткий. В том числе из-за возникших в регионе внутриэлитных конфликтов», — злословят в регионе. Слухачи считают, что именно поэтому в Курган внезапно приехал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Раньше перед местными выборами партийные руководители такого высокого ранга к нам никогда не приезжали. Видимо, в Москве действительно видят, что в регионе есть проблемы», — удивляются они. Кроме того, в регионе считают, что именно после разговора в Москве Шумков решил поехать в Шадринск.

Заявление Шумкова может навредить перед выборами

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заявление губернатора Вадима Шумкова о предстоящем объединении муниципалитетов в 22 округа может негативно сказаться на результатах выборов, уверены инсайдеры. «В муниципалитетах и так зреет недовольство кадровыми реформами и сопряженными с ними сокращениями. Поднимать такую тему перед выборами равносильно политическому самоубийству», — говорят злые языки.

Сплетники напоминают, что в «Единой России» неоднократно заявляли о поддержке решений Шумкова. «Высказывание губернатора не лучшим образом отразится на результатах партии в районах. А в Кургане и Шадринске за „ЕР“ традиционно голосуют хуже», — говорят инсайдеры.

Визит Шумкова в Шадринск может сыграть против него

Визит губернатора Вадима Шумкова в Шадринск может плохо сказаться на предстоящих выборах, считают сплетники. В политических кругах региона сравнивают решение главы региона посетить самый протестный город Зауралья с керосином в вагоне, который может вспыхнуть в любой момент. «Визиты первых лиц в проблемные территории перед выборами не всегда приводят к успеху. В нашем регионе уже были примеры, когда такие поездки воспринимались местным населением в штыки и голосовали за оппозицию. Люди считают, что на них пытаются надавить, в результате протест только растет. К тому же появилась информация, что пообщаться с Шумковым смогут не все желающие», — рассуждают слухачи.

Курганцы обсуждают видео с танцами девушки, похожей на Куташи

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы через мессенджеры пересылают друг другу видеоролик с выступления Тарзана. Внимание сплетников привлекла партнерша из зала, поспешившая присоединиться к танцору на сцене. Девушка очень похожа на руководителя аппарата губернатора Курганской области Оксану Куташи. «На сцене пара вела себя очень раскрепощенно. Я не знаю, откуда видео, но на нем даже подписано, что это курганская чиновница», — рассказал инсайдер. Он добавил, что, вероятно, видео сделано давно: «Странно, что в сети оно появилось только сейчас».

Курганские единороссы готовы «сушить явку»

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На предстоящих выборах в Курганскую областную думу региональные власти впервые не будут работать на высокую явку, говорят сплетники. По их данным, это связано с падающим рейтингом «Единой России» в регионе. «Перед выборами провели социологию, результаты неутешительные. В среднем по области рейтинг партии едва превышает 30%, а в некоторых районах и вовсе оказался около 25%», — рассуждают источники из политических кругов. В таких условиях высокая явка будет работать против правящей партии. «Сейчас для единороссов выгоден протест ногами, а не в бюллетенях», — считает инсайдер.

Перед выборами в ход пошел «черный пиар»

В политических кругах Курганской области обратили внимание, что в последний месяц перед выборами появилось много «чернухи». В первую очередь она направлена против оппозиции. «Вначале распространяли видео с [кандидатом от КПРФ Максимом] Пивоваровым. Теперь появились листовки с [кандидатом от КПРФ Сергеем] Ереминым. Его обвиняют в защите людей, обвиняемых в госизмене, алкоголизме и поддержке сект. Даже коронавирусом курганцы заболели из-за него, если верить написанному», — усмехаются сплетники. Еще одним объектом «черного пиара» стал сенатор Сергей Лисовский, который выдвинулся от «Единой России» без согласования с местными властями. Листовки о нем не успели наделать много шума, так как он неожиданно снял свою кандидатуру.

Тюменцы подминают под себя курганские рынки

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После разборок с поджогами в Кургане заговорили о противоборстве двух бандитских группировок — курганской и тюменской. Сначала сожгли машину бизнесмена, затем — его торговый павильон, который этот бизнесмен планировал убрать с Некрасовского рынка. «Обычно так и начинается противостояние. Вначале с порчи имущества, затем переходит в более серьезные разборки. Сейчас тюменцы подминают под себя рынки. Курганцам это не нравится», — считает инсайдер. По его мнению, курганский криминалитет, славящийся жестокостью и агрессивностью с 90-х, лучше было бы не беспокоить. «Самое тревожное, что курганца, подозреваемого в поджоге, сейчас задержали полицейские. Это тоже настораживает», — считает источник.

Силовики занялись делом убитого журналиста

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сплетники заговорили, что правоохранительные органы достали из архива материалы 19-летней давности. В деле убитого в Кургане главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова появилась новая зацепка. «Силовики периодически выходят на след заказчика громкого преступления. Может на этот раз получится собрать доказательную базу», — надеются бывшие коллеги журналиста. Кирсанов пропал 17 мая 2001 года. Его тело так и не было найдено. Он известен тем, что писал на острые политические темы во времена конфликтов бывших мэра Анатолия Ельчанинова и губернатора Олега Богомолова.

Utair могут вытеснить из курганского аэропорта

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы опасаются, что авиаперевозчик Utair может покинуть регион. Слухи об этом появились после того, как лоукостер «Победа» заявил о намерении организовать перелеты из Кургана в Москву. «У „Победы“ цены ниже. Пока у Utair монополия, на их рейсах хорошая наполняемость. С приходом „Победы“ им придется либо снижать цены, либо летать на полупустых самолетах», — говорят сплетники. В результате Utair может принять решение сократить количество рейсов или вообще уйти из Кургана, считают в регионе. Если это произойдет, в Кургане опять останется только один рейс в столицу.

Родителей агитируют на школьных собраниях

По словам курганцев, на школьных собраниях им рассказывают не только про начало учебного года. Немалую часть времени отводят для агитации за кандидатов в областную думу, говорят родители. «Пришли на встречу с директором. Просидели два часа. Из них 40 минут слушали агитацию за одного из кандидатов», — рассказал аноним. Директор уточнила, что есть и другие кандидаты, но этот, по ее мнению, лучше, потому что помогает школе, потому стоит проголосовать за него.

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