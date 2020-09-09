После выборов-2020 КПРФ решит две главные проблемы ЯНАО

Елена Кукушкина: «Активные политики хороши на своем месте. А попав в систему, они ничем не будут отличаться от ее представителей» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Коммунисты ЯНАО включатся в решение двух масштабных проблем региона — спасении аборигенов и разрешении жилищно-строительного кризиса. Такое заявление в интервью URA.RU сделала первый секретарь ямальского отделения КПРФ Елена Кукушкина. В разговоре с агентством она рассказала, о планах и рисках Компартии после выборов в заксобрание, скандале с портретом Сталина и о том, почему член КПРФ никогда не станет губернатором ЯНАО.

— Елена Михайловна, в преддверии выборов много разговоров о некой «квоте» мест в заксобрании ЯНАО для оппозиции. Как говорят, для «Единой России» число кресел коммунистов в парламенте — показатель эффективности. Как относитесь к этой мысли?

Елена Кукушкина опровергла домыслы о «квоте» мест в ямальском парламенте Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

— Считаю это абсолютно порочным подходом. Когда я впервые услышала об этом, меня спросили, какова квота для коммунистов в этот раз — это был 2015 год — я была просто в шоке. О какой квоте в принципе может идти речь, если депутат — это выборная должность? Думаю, что власть делает это умышленно: услышав такое, избиратель разочаровывается в самой системе выборов, а разочаровавшись, не ходит на выборы. Низкая явка очень выгодна «партии власти», как и все разговоры о том, что все они [политики] там одинаковые.

— В протестном Ноябрьске одним из «локомотивов» компартии стал Александр Бондарчук, который сам в КПРФ не состоит и очень сильно симпатизирует несистемной оппозиции. Обком выдвигает его только потому, что он популярен в городе?

— Мы не первый год работаем с Бондарчуком, и ни разу он нас не подвел. Достойно представляет нас в городской думе, поднимает политические вопросы. Как и наша партия, он говорит о выборности — от глав города до губернатора.

Мы подумали, раз уж очень сильно его ругает действующая власть, значит он хороший человек.

И что значит «симпатизирует несистемной оппозиции»? Вы посмотрите, что происходит. На протяжении всей выборной кампании нам ни разу не дали провести ни одну акцию, прикрываясь постановлением губернатора и пандемией. При этом сама власть весь выборный период устраивала различные увеселительные мероприятия, типа «детских праздников», куда почему-то приходят депутаты от «Единой России». При таком подходе хочешь — не хочешь, начнешь симпатизировать. А в целом очень много людей, которые имеют именно коммунистические взгляды. Просто им об этом надо рассказать.

— В числе партий-спойлеров в ЯНАО есть Коммунистическая партия социальной справедливости, КПСС. Есть мнение, что она призвана существенно помешать вам на выборах. Как вы считаете, партии-спойлеры на Ямале — иллюзия демократии или реальная попытка создать конкуренцию оппозиционерам?

На Ямале КПРФ приходится конкурировать с «псевдо-коммунистами» Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

— О какой конкуренции может идти речь? Мимикрия, попытка ввести в заблуждение избирателя, и правильно вы сказали, иллюзия демократии. Достаточно посмотреть списки этих псевдо-коммунистов и становится ясно, что главный расчет на то, что избиратель запутается.

— Несколько лет назад власти ЯНАО поставили перед собой грандиозные цели и задачи, в том числе и по социальным программам. Сейчас мы видим, что они справляются не со всеми проблемами. А справился бы губернатор-коммунист и его команда?

— И не справятся, потому что это системный кризис. А справится ли наша партия, можно посмотреть на примере губернатора [Иркутской области Сергея] Левченко. Он увеличил бюджет области более чем в два раза, укротил «черных лесорубов», заставил их платить налоги, за короткий срок справился с последствиями сильнейшего паводка, люди получили новой жилье.

— К слову о Левченко. За последние годы в некоторых регионах представители КПРФ действительно смогли стать губернаторами. А возможно ли когда-нибудь такое в ЯНАО?

Губернатора-коммуниста в ЯНАО не будет — мешает особая выборная система Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Невозможно, поскольку должность губернатора в нашем регионе не выборная, ну, или условно выборная. Его выбирают депутаты заксобрания на своем заседании. Поэтому при том законе, который сейчас существует, это просто нереально.

— Пандемия коронавируса показала, что власть плохо контролирует реальные проблемы коренного населения. Что готова предложить КПРФ, чтобы оказать аборигенам ощутимую помощь? Что еще необходимо Ямалу с точки зрения коммунистов?

— Ощутимая помощь — это не увеличение маленького пособия на пару тысяч.

Надо разговаривать с людьми, причем не через околовластные общественные организации, а, может быть, даже и через оппозицию. Потому что нам они не боятся рассказывать о своих проблемах.

Главное, что нужно человеку — это жилье, работа, достойная зарплата. Именно то, чего нет у большинства коренного населения. Если люди хотят продолжить традиционный образ жизни, необходима всемерная поддержка со стороны властей. Если хотят осесть, тем более нужна помощь.

Для коренного населения в национальных поселках необходимо создать рабочие места. Ведь были они раньше: зверофермы, коровники, различные хозяйства. Это решит сразу несколько проблем. Занятость населения, заработок, продовольственная безопасность. И, безусловно, не надо останавливаться, надо продолжать строить жилье. К сожалению, этот вопрос остается главной проблемой Ямала.

Конфликт с КПРФ из-за портрета Иосифа Сталина развязала «Справедливая Россия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Вам в вину постоянно ставят то, что в обкоме КПРФ висит портрет Иосифа Сталина. Но от культа его личности коммунисты отказались более 60 лет назад. С чем связан такой выбор?

— Ну как постоянно ставят в вину… У нас этот портрет висит уже два года, и везде на наших партийных фото-видео он присутствует. Идут выборы, нашим соперникам нужна была провокация — решили заметить портрет Сталина. При этом сама власть как бы до мелких провокаций опуститься не может, привлекает своих сателлитов. Я вам скажу, провокация не удалась. В тех группах, где разместили этот пост, этим провокаторам народ дал достойный ответ. Накануне 75-летия Победы во Второй мировой войне такая провокация цинична.

А этим «жертвам ЕГЭ» хотелось бы напомнить, что Сталин остается генералиссимусом, героем социалистического труда и героем Советского Союза. Никто этих званий его не лишал.

Елена Кукушкина готова баллотироваться в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Ваши политические противники говорят о том, что Ямал для Кукушкиной — всего лишь трамплин, чтобы уйти в Госдуму. Будете баллотироваться в федеральный парламент на следующих выборах?

— Я — партийный человек, и в первую очередь являюсь руководителем регионального отделения партии. Если партия скажет возглавить группу, то я возглавлю. Мы на этих выборах видим, что депутаты Госдумы, главы городов стоят в списках «Единой России». Но это не означает, что 14 сентября они все сложат свои полномочия и пойдут в заксобрание.

— Некоторые активные политики отказываются от парламентской деятельности работы ради портфеля чиновника. Вам такие предложения от властей поступали?

— Нет, не поступали. Эти активные политики хороши на своем месте. А попав в систему, они ничем отличаться [от ее представителей] не будут. Попробуют — их просто уберут.

— Какие инициативы вы как депутат седьмого созыва вынесете на федеральный уровень?

— Мы не перестаем говорить о прогрессивной шкале налогообложения. Это спасение экономики России. Все разговоры о том, что перестанут платить налоги вовсе, это лишь разговоры. Есть фискальные органы — пусть работают.

Еще, конечно же, пенсионная реформа, которая так больно ударила по нашим гражданам. Ее надо отменять немедленно.

И наконец, надо принять закон «О детях войны» и сделать это необходимо на федеральном уровне.

Оплачено из средств избирательного фонда Ямало-Ненецкого окружного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»