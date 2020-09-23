Путин перезапустил реформу власти

Владимир Путин почти час выступал перед сенаторами и страной Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин провел рестарт реформы власти, которая была запущена в начале 2020 года, но встала на паузу из-за пандемии коронавируса. Новой отправной точкой стало выступление перед членами Совета Федерации, которое по своему масштабу и содержанию оказалось похоже на январское послание Федеральному Собранию. Теперь изменения начнут происходить небывалыми темпами, ожидают политэлиты.

Встреча Владимира Путина со всеми членами Совета Федерации проходила 23 сентября в новом формате — в Кремле. Президент начал выступление со слов о значимости принятых конституционных поправок, о новых полномочиях Совфеда, а затем напомнил, что накануне внес в Госдуму пакет законопроектов, развивающих принятые поправки в Конституцию. Они касаются формирования правительства, а также прокуратуры, внешней разведки и безопасности.

Совфед впервые был принят президентом в Кремле в полном составе Фото: Kremlin.ru

«Обращаюсь к правительству и парламенту: граждане страны стали настоящими соавторами Основного закона, обновленного Основного закона, и граждане должны в полной мере ощущать действие принятых поправок в своей повседневной жизни», — обратился к сенаторам президент. Вся остальная часть выступления Путина была посвящена решению социальных вопросов.

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Кроме того, глава государства говорил о налоговых реформах, снижении зависимости экономики от серьевых ресурсов, строительстве дорог, поддержке бизнеса и безработных. «Главная наша цель — это, конечно, благополучие российских граждан, российских семей, рост их доходов, здоровье наших граждан, широкие возможности для воспитания детей», — заключил Путин.

В январе президент говорил Федеральному Собранию о социальных проблемах и повторил многие тезисы в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Интересно, что накануне выступления президента, в политическом сообществе были ожидания, что глава государства сделает акцент на новых полномочиях Совфеда, либо объявит о назначении сенаторов из президентского списка (к примеру, об этом писал «Коммерсант»). На деле же, речь главы государства имеет значительное сходство с январским посланием Федеральному Собранию, сообщили URA.RU опрошенные политологи Дмитрий Солонников, Дмитрий Журавлев и Сергей Маркелов. URA.RU писало, что одной из особенностей той речи была концентрированность на борьбе с бедностью и улучшению демографической ситуации в стране.

При этом особая политическая значимость январского послания была в том, что с нее президент запустил масштабную реформу власти в стране, согласились собеседники агентства. Тогда он предложил внести изменения в Конституцию России и перераспределить часть полномочий между крупнейшими госструктурами. Сразу после выступления Путина правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.

Но затем работа над новой конфигурацией власти встала из-за пандемии коронавируса, голосование по поправкам в Конституцию было перенесено с весны на лето — 1 июля.

Политолог Дмитрий Солонников называет выступление Путина перед Совфедом 23 сентября перезапуском реформы власти:

«Изначально планировалось, что все будет происходить заметно быстрее. Обновленную Конституцию мы должны были увидеть еще в апреле. Но затем был взят тайм-аут, темп был потерян, и президенту нужно его возобновить».

В силу того, что первые законопроекты, касающиеся правительства и других структур, Путин внес лично (это произошло накануне), то парламентарии будут работать с ними существенно быстрее, считает эксперт: «Депутаты не будут спорить и править то, что предложил президент. Примут быстро изменения, и страна войдет в новую реальность». Аналогичной точки зрения придерживается политолог Дмитрий Журавлев: «Законопроект о новых принципах формирования правительства уже направлен в Госдуму, а законопроект о Госсовете еще даже не готов. Сейчас работа над документами пойдет в ускоренном режиме. Принимать их надо быстро, иначе получается, что одну сторону забора покрасили, а другую нет».

Чтобы исполнить изменения в Конституции потребуется около 100 федеральных и конституционных законов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Такой скорости в работе над законопроектами чиновники и депутаты не проявляли даже после того, как прошло конституционное голосование. Член Совфеда Андрей Клишас уже 2 июля заявлял о готовности парламента буквально через несколько дней начать работу над реализаций поправок, но первые законопроекты появились только сейчас.

Политолог Сергей Маркелов считает, что на ускоренную перезагрузку власти главу государства подтолкнули последние события в Беларуси: «Они стали одним из самых сильных сигналов о том, что медлить уже нельзя и что будет, если не начать работу по новому устройству власти и ее позиционированию». Впрочем, политолог Роман Ларионов считает, что у российской власти не было причин форсировать события события с реформой после голосования по Конституции, поэтому президент дождался начала осенней сессии в Госдуме для внесения законопроектов, развивающих поправки.