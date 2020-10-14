«Нефтяные генералы» уничтожают интригу выборов в Госдуму-2021

Эксперты оценили шансы депутатов Госдумы от «тюменской матрешки» на переизбрание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В «тюменской матрешке» (Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) начинаются первые интриги, связанные с выборами в Госдуму 2021 года. Инсайдеры сообщают, что депутату, ставшему героем популярного в народе мема, бросит вызов авторитетный бизнесмен. Нефтяные генералы настраиваются отстаивать позиции. А у кого-то карьера зависит от результатов выборов. В преддверии большой федеральной кампании URA.RU замерило рейтинг действующий депутатов Госдумы от «матрешки» и с помощью экспертов определило их риски.

Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО в парламенте представляют девять человек (четыре одномандатника и пять списочников). С помощью сервисов «АПИ-мониторинг» и Brand analytics, официальных данных Госдумы и экспертов мы посчитали количество выступлений и внесенных законопроектов, упоминаний в СМИ с 1 октября прошлого года, число упоминаний в соцсетях за полгода. Работу в округе (взаимодействие с властями, элитами и жителями) оценили эксперты: политологи Шамиль Рак, Александр Безделов, Андрей Шуклин и еще несколько их коллег, попросивших об анонимности ради большей объективности. В рейтинге не участвовали несколько депутатов, номинально представляющих «тюменскую матрешку».

Каждый показатель рассчитывался из максимума в 25 баллов — столько получал лидер по каждой позиции. Остальные — в пропорции от максимального результата. Теоретически один депутат мог получить по 25 баллов за каждый из четырех показателей, что говорило бы о 100-процентных шансах на переизбрание. Корректность параметров рейтинга URA.RU оценил президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев, заявивший, что основываясь на тех же показателях с 2017 года выпускает рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД).

Фото: Дмитрий Циулин

Первое место генерал-майору милиции в отставке Николаю Брыкину принесли законотворческая деятельность, где он оказался лидером рейтинга, и активность в соцсетях. Он сотрудничает с ветеранскими организациями и активно работает в округе. Например, через минобороны достал списанный боевой вертолет, который установили в тюменском сквере пограничников.

Иван Квитка в рамках МКС «Единой России» курирует выборы на Урале Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» Иван Квитка (второе место) воспринимается экспертами, как «опытный аппаратчик» и «партфункционер». Он курирует в ЕР почти все выборные кампании в УрФО. Благодаря этому у него есть узнаваемость за пределами одномандатного округа. «Несмотря на уход Вячеслава Володина [с поста первого зампреда администрации президента в спикеры Госдумы], с которым Квитка был в отличных отношениях, и смену руководства в АП, остался в руководстве ЕР. Взаимодействует с элитами регионов Урала, аппаратный вес у него большой. Но народности недостает», — считают эксперты. Если одномандатник Квитка будет выдвинут в 2021 году по списку ЕР, его потенциальным преемником называют депутата облдумы Ольгу Швецову.

Владимир Пушкарев представляет Ямал в Госдуме в гордом одиночестве Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

После перехода Ледкова в Совет Федерации, единственным представителем Ямала в Госдуме остался Владимир Пушкарев (третье место) — известный спортсмен-турист. В парламенте он работает замглавы комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, что эксперты считают подтверждением сильных позиций. Участвует в мероприятиях с губернатором, у него лояльные отношения с элитами, работает с избирателями. Выстроились отношения с «Роснефтью» по экологическим направлениям.

Эксперты фиксируют, что в последние годы у Пушкарева серьезно повысилась узнаваемость, благодаря чему он может выдвигаться даже в одномандатном округе. «Ямал политически стабилен, монолитен. Нет скандалов и эксцессов. Это их особенность: ямальцы — крайне непубличные. У них манера — играть с закрытыми картами. За ними стоят серьезные структуры, лобби. Поэтому в особой народной любви они не нуждаются. А вопрос эффективности зависит от того, насколько успешно лоббируются интересы отраслевиков, насколько эффективно они добиваются льгот и проектов для региона», — объяснили специфику региона эксперты.

У Александра Сидорова (четвертое место) сильны связи с элитами и финансово-промышленными группами, большой лоббистский потенциал. Он на прямых выборах стал мэром крупнейшего в ХМАО города Сургута. Эксперты говорят об его популярности среди жителей. И вспоминают байку, как в год козы на площади установили ледяную фигуру этого парнокопытного, а местные жители шутливо прозвали ее «сидоровой козой», создав мем в честь главы.

Александра Сидорова (слева) ждут сверхконкурентные выборы, в отличие от Павла Завального (справа) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В одномандатном округе Сидорова планирует выдвигаться авторитетный из Нижневартовска (второй по величине город ХМАО) Александр Петерман, и это серьезный вызов для властей. «Петерман считается оппонентом действующей власти. На прошлых выборах Сидорову удалось его победить. Сейчас у региональных властей новый вызов. Нужно противопоставить Петерману сильную фигуру. Поэтому вместе с Сидоровым замеряются рейтинги мэров и других лидеров общественного мнения, кто имеет широкую электоральную поддержку. Кто бы не выдвигался в этом округе, выборы будут для него непростыми», — подчеркивают эксперты.

Глава комитета по энергетики Госдумы Павел Завальный (пятое место) работал топ-менеджером в структурах «Газпрома», поэтому его лоббистский потенциал оцениваются высоко, а явных оппонентов в одномандатном округе не просматривается. «Есть такое понятие — нефтяной генерал. Так называют выходцев из нефтегазовой отрасли, поскольку там действуют жесткие авторитарные методы управления. Это обусловлено спецификой работы, где регулярно случаются авралы, нужно ликвидировать проблемы и эффективно управлять предприятиями. Нефтяным генералом является и Завальный. Но, несмотря на это, он не потерял человеческое лицо, люди его знают, уважают», — объясняют эксперты.

Эксперты не видят серьезных соперников у бывшего замгенпрокурора Эрнеста Валеева Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывшего замгенпрокурора России Эрнеста Валеева (шестое место), избравшегося в одномандатном округе, называют связующим звеном между Госдумой и облдумой, чьи инициативы он продвигает на федеральный уровень. «Валеев влиятелен в татарской диаспоре, работает с другими культурными автономиями, с избирателями. В округе бывает часто. У него сильные связи с элитами. Сложно будет составить ему конкуренцию на выборах», — говорят эксперты. Инсайдеры полагают, что на выборах против него могут выдвинуться депутаты облдумы Тамара Казанцева (КПРФ) и Глеб Трубин (ЛДПР).

Евгений Марков (ЛДПР) до весны 2019 года был депутатом думы ХМАО, пока его предшественник Владимир Сысоев не занял пост заместителя тюменского губернатора Александра Моора. Эксперты говорят, что у него напряженные отношения с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, а теплее всего он отзывается об ее коллеге их ЯНАО Дмитрие Артюхове. «Марков в ЛДПР курирует все три региона „матрешки“. Но партия испытывает кадровый голод. Дальнейшую судьбу Маркова связывают с тем, как ЛДПР проявит себя на выборах в Госдуму», — считают ньюсмейкеры.

Шахматист Анатолий Карпов уже не так часто приезжает в регионы, от которых избрался в Госдуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гроссмейстер Анатолий Карпов приезжает в «матрешку» в рамках образовательных программ, но довольно часто. «Поначалу активно участвовал в жизни региона. В последние годы его видно все меньше», — характеризуют его эксперты.

Татьяна Гоголева в Госдуме представляет и отстаивает интересы коренных и малочисленных народов Севера (КМНС). «Она работает, в основном, локально в ХМАО. Вопросы КМНС — очень актуальная для Югры тема, поскольку урегулирование вопросов с коренными народами входит в сферу деятельности нефтяников и газовиков. У КМНС всегда была квота в Госдуме», — добавляют эксперты.

Карпов и Квитка не ответили на звонки. Получить оперативный комментарий Завального не удалось. Гоголева отказалась от комментариев. «Я предпочитаю не давать интервью по телефону», — сказала она. Все депутаты до которых удалось дозвониться, ждут решения по своему участию в выборах, ни у кого нет однозначных планов по выдвижению или завершению карьеры.

Татьяна Гоголева представляет в Госдуме КМНС Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Брыкин объяснил лидерство в рейтинге работой его движения «Защита отечества», в которую входят почти все (42 штуки) общественные организации региона. Пушкарев признался, что не ожидал места в тройке. Сидоров объяснил отсутствие выступлений и законопроектов особенностями регламента Госдумы. «С законопроектами, как правило, выступают председатели комитетов и, если есть возражения по законопроектам, по которым являемся соисполнителями, то руководитель или замруководителя комитета. У них приоритет», — сказал он.

Валеев отметил, что не видит смысла в пиаре, поэтому у него невысокая медийность. 70-летний депутат допускает участие в новых выборах, но пока обсуждение считает преждевременным. «Голова работает, здоровья хватает», — заверил депутат.

Евгений Марков намерен усилить работу в соцсетях Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Марков обещал сделать выводы и усилить работу в соцсетях. «У меня объективно была перенастройка работы в связи с пандемией. Работать с избирателям вживую, что мне ближе, в полной мере нет возможности. Поэтому в ближайший год усилю работу в соцсетях», — добавил собеседник.

Рейтинг депутатов завершил исследование URA.RU активности представителей Большого Урала в Госдуме. В первом выпуске оценивались шансы челябинцев и курганцев на переизбрание. Затем был опубликован аналогичный рейтинги свердловских, а так же пермских депутатов.