Свердловская элита запуталась в фейках

Свердловские чиновники не могут разобраться, где правда, а где — ложь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский истеблишмент с трудом справляется с волнами компрометирующей информации на первых лиц региона. То проходит объявление о создании ОПГ, подслушивающей руководителей ведомств, то со ссылкой на Генпрокурора России Игоря Краснова оглашается предупреждение вице-губернатору, то в whatsapp-чатах появляется список кандидатов на пост полпреда президента в УрФО.

Страсти кипят, начальники, которые в разгар эпидемии COVID-19 должны думать о спасении жизней земляков, думают о том, как не совершить политическую ошибку. Журналисты URA.RU провели десятки встреч, чтобы помочь своим читателям процедить фейковую муть.

Отставка министра Цветкова оказалась ошибкой

Для расцвета фейков в свердловской политике сейчас самое благодатное время: два основных центра власти (администрация губернатора и аппарат полпреда президента РФ в УрФО) находятся в затяжном конфликте. По словам высокопоставленного областного чиновника, полпреда Николая Цуканова свердловчане подозревают в желании занять место губернатора, как в 2012 году сделал сам нынешний свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Отставка Андрея Цветкова воспринимается как один из элементов спора полпредства с губернатором Фото: Анна Майорова © URA.RU

Доказательством этого желания называют инициированную полпредством отставку министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова и публичную защиту мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в конфликте с гордумой. Цветкова увольняли масштабно, с привлечением министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Однако спустя несколько месяцев оказалось, что Цветков был не таким уж и плохим министром. Областной чиновник на условиях анонимности рассказал агентству, что принятые Цветковым весной решения о накоплении плазмы — теперь считаются фундаментом для эффективной борьбы нового министра Андрея Карлова с COVID-19 осенью 2020 года. «Требовалась ли отставка Цветкова, насколько он был плох — это все субъективно», — сказал собеседник URA.RU.

Списки мэра поняли не так

О защите мэра идут не меньшие споры. Его сторонники говорят о спасении во время политического кризиса, представитель губернатора настаивает на обычном обучении недостаточно компетентного руководителя, накоплении управленческого опыта «в боевых условиях». При такой трактовке вмешательство полпредства выглядит как срыв планов губернатора по ведению собственной внутренней политики.

Из-за этих споров повышенное внимание стало уделяться такой мелочи, как довыборы в думу Екатеринбурга по двум округам. После ряда событий «Единая Россия» утратила большинство в представительном органе, и губернатор считает важным его восстановить. Поэтому кандидатов от «ЕР» он утверждал сам. А предложения мэра (желавшего расширить группу своих сторонников в думе) по кандидатам были отклонены.

В связи с этим областные чиновники заподозрили команду Высокинского в том, что она будет поддерживать конкурентов единороссов. А полпредство — в том, что окружные власти помогут «серому дому» уйти из-под контроля губернатора (от «Единой России» баллотируются политики, которые не обещают мэру спокойной жизни).

Прослушка VIP — третий этап войны друзей

Александра Высокинского заподозрили в попытке выйти из-под контроля губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Это наложилось и на проблемы внутри прогубернаторской фракции в гордуме. Команда Александра Высокинского старается выстроить с депутатами свои отношения, и в приватных разговорах народные избранники признаются, что многие соглашаются на такие контакты. Весной это привело к проблемам со статусом у депутата Алексея Вихарева, летом — к обыскам в сотовой компании «Мотив», а две недели назад — к сливу информации о возбуждении уголовного дела об организации прослушки спикера думы Игоря Володина, советника губернатора Анатолия Шарапова (курирует гордуму) и вице-мэра Ильи Захарова.

Слежку за политиками связали с Алексеем Вихаревым. Один из кураторов губернаторской фракции сказал агентству, что «если бы Вихарев тихо сидел в думе, то никаких конфликтов бы не было». Сам депутат категорически отрицает свою причастность к авантюре.

Игорь Володин (слева) и Анатолий Шарапов стали объектами слежки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один источник агентства в органах госвласти утверждает, что речь идет о некоем старом расследовании по прослушке Захарова. Другой — о проведении только доследственной проверки силами Следственного комитета. Третий — о конфликте между СК и УФСБ за право расследовать это дело. Причины конфликта — в разной трактовке события. Источники, близкие к СК, говорят о том, что удалось поймать злоумышленников, которые по фиктивному судебному решению добивались получения биллинга нескольких абонентов. Источники, близкие к УФСБ, говорят о прослушке телефонов, что является статьей, которую обязана расследовать именно эта служба.

Слухи о количестве задержанных в рамках этого дела колеблются от одного до восьми человек. Официальные представители Следственного комитета и УФСБ пока не комментируют ситуацию.

Внутри «слива» — идея отставки мэра

Но именно нестыковки разных источников создали в тусовке ощущение участия в большой провокационной спецоперации. «Что такое биллинги? Тьфу, цена им — бутылка коньяка. Это просто факт соединения одного абонента с другим», — говорит представитель мэрии.

По одной из версий, мэр мог знать, что спикера думы прослушивают Фото: Анна Майорова © URA.RU

Желание мэрии обесценить дело понятно, говорит областной чиновник, — вместе с вбросом о прослушке появилась информация, что мэр знал о ней (хотя его представители говорят URA.RU, что это неправда). А это может быть поводом для его отставки, если спикер гордумы Игорь Володин объявит о недоверии мэру, управляющему городу таким способом. По данным агентства, на эту опасность в полпредстве указали вице-мэру Екатерине Куземке, но она не придала этому значения.

Задели и политического вице-губернатора

Слухи не обходят стороной и вице-губернатора Сергея Бидонько Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другой популярный слух от силовиков — о проведении российской ВКС с участием Генпрокурора России Игоря Краснова, на которой он, ссылаясь на материалы ФСБ, якобы предупредил о скором выдвижении претензий к свердловскому вице-губернатору Сергею Бидонько. Никаких официальных сообщений о таком совещании Генпрокуратура не делала. В департаменте информполитики предложили дождаться официального заявления надзорного ведомства.

Представитель вице-губернатора напомнил, что единственный раз, когда сообщалось о каком-то интересе силовиков к его руководителю — история с экс-советником Бидонько Владиславом Русаковым, который до появления на госслужбе занимался бизнесом. Однако та история считается завершенной: выяснилось, что Русакова подвели переводы на банковскую карту от бывшего бизнес-партнера, которые могли быть дивидендами от доли в бизнесе. Их силовики и сочли взяткой.

Алексей Орлов, по словам инсайдеров, готов перейти в мэрию Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Обращает на себя внимание, что Сергей Бидонько — один из основных защитников Александра Высокинского перед губернатором. Не давая мэру высоких оценок, вице-губернатор при этом считает, что сохранение Высокинского лучше его замены. С этим в областном правительстве согласны не все: URA.RU уже сообщало, что первый вице-губернатор Алексей Орлов обсуждает со своим окружением переход в мэрию. Существует и удобный для губернатора — «мягкий» — вариант ротации: Орлов становится мэром, его место занимает другой вице-губернатор Сергей Швиндт, а Александр Высокинский становится вице-губернатором по цифровой трансформации. Впрочем, пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов сказал URA.RU, что Высокинский «работает». «Все в порядке», — заверил он.

Три кандидата на место Цуканова

Ранее в Telegram начали распространять информацию о якобы возможной отставке Николая Цуканова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но все это меркнет перед новой волной слухов, будоражащих истеблишмент на этой неделе. В четверг telegram-канал Zorro, который приписывают ориентированному на «Мотив» журналисту Вадиму Дынину, сообщил, что Николай Цуканов уйдет в отпуск, из которого не вернется в Екатеринбург. На его место называют трех кандидатов: ректора УрФУ Виктора Кокшарова, руководителя агентства по делам национальностей Игоря Баринова и начальника управления внутренней политики администрации президента России Андрея Ярина.

Двое из них опровергли агентству факт обсуждения таких перспектив. В разное время все трое назывались и кандидатами на пост губернатора Свердловской области. Источник в администрации президента России говорил агентству, что Андрею Ярину такая перспектива не интересна. В аппарате уральского полпредства президента РФ URA.RU заявили, что информация о возможной смене куратора УрФО — лишь слухи, которым не стоит верить.

«Мы живем в окружении массы фейков. За несколько дней сложилась очень мутная среда, в которой легко совершить ошибку», — признался один из участников политического процесса.

Другой собеседник агентства подтверждает сложность управления и считает, что ситуация будет более предсказуемой, когда определится заказчик этого процесса.

Кому выгодно мутить воду?

Есть версия, что цель фейков о полпредстве — насолить Евгению Куйвашеву Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Слухи о смене полпреда выгодны самому полпредству. Как только они появились в паблике, можно трактовать это, как подтверждение работы команды губернатора против полпреда и вызвать гнев администрации президента на Куйвашева», — говорит источник.

Другого собеседника URA.RU больше впечатлила история с прослушкой: он видит в этом фирменную игру силовиков, которые, вбросив дезинформацию, хотят увидеть реальные связи кланов — кто к кому «побежит на разговор» и за защитой.

Вы будете смеяться, но…

Истеблишмент также обсуждает возвращение в политику Владимира Тунгусова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но есть и третья версия: многие участники кампании 2018 года по смене руководства мэрией недовольны результатом. Отнимая у экс-вице-мэра Владимира Тунгусова Екатеринбург, они рассчитывали на улучшение управляемостью городом, но получили постоянные конфликты и напряжение.

Поэтому сейчас в разных кабинетах и разным составом ведется обсуждение возможности возвращения Владимира Тунгусова в каком-то статусе. К концу недели информацию об этом URA.RU подтвердили и депутаты, и чиновники мэрии, и областные госслужащие. Эта идея находит все больше сторонников, утверждает один из информаторов агентства.

Месть за огромный фаллоимитатор

Интерес самого Тунгусова к этому подтверждается. Для истеблишмента долгое время оставалось загадкой, почему будучи не бедным человеком, бывший госслужащий не покинул Екатеринбург, и не распустил свою команду (то есть, не имея стабильного источника дохода, сохранил регулярные расходные обязательства). Источник в его окружении говорит о том, что руководитель в курсе всех новостей, и о возможном участии Алексея Вихарева в истории с прослушкой VIP знал еще до публикаций СМИ.

За частью вбросов может стоять и идеолог команды Тунгусов Сергей Тушин, предполагают источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Он ждет реванша», — уверен один из бывших сослуживцев Владимира Тунгусова. Другой видит в сложной и мутной ситуации в свердловской политике проявление мастерства одного из доверенных лиц Тунгусова, идеолога его команды — Сергея Тушина (ранее вице-мэра города, теперь проректора УрФУ). Сам Тушин не стал давать URA.RU комментарий по теме.

Мотивация Владимира Тунгусова может быть личной. По данным URA.RU, после выборов 2018 года и смены власти в Екатеринбурге один из бизнесменов, координировавших коалицию против команды вице-мэра, отправил проигравшему огромный фаллоимитатор. Это не было понято и одобрено его товарищами по коалиции, и до сих пор считается необоснованным оскорблением. Собеседник агентства считает, что так же к этому относится и сам Владимир Тунгусов.

Когда это закончится?

Источники сходятся в одном: развязка наступит очень скоро. И в администрации губернатора, и в полпредстве называют один срок — до конца 2020 года.

По мнению политолога Михаила Коробельникова, волна информационных вбросов завершится лишь после того, как администрация президента РФ сформирует и доведет до элит политическую стратегию на 2021 год. «Все вбросы — попытка повлиять на решение федерального центра о том, кто будет главным в Свердловской области на ближайшие несколько нет, кто будет принимать решения, получит преференции по итогам серии избирательных кампаний», — считает эксперт.