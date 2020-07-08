Советник вице-губернатора Бидонько погорел на дивидендах

Советник политического вице-губернатора Сергея Бидонько (на снимке) оказался заманчивым трофеем для начальника ФСБ Фото: Анна Майорова © URA.RU

В уголовном деле против Владислава Русакова, бывшего советника вице-губернатора Сергея Бидонько, всплыли новые подробности. Чиновника подвели переводы на банковскую карту от бывшего партнера, которые могли быть дивидендами от доли в бизнесе. Их силовики сочли взяткой. Сотрудники ФСБ при новом начальнике свердловского управления Алексее Зиновьеве достали архивное дело, по которому еще четыре года назад к самому Русакову вопросов не было.

Как стало известно URA.RU, именно благодаря зацепкам из старого дела оперучета УФСБ в конце апреля 2020 года теперь уже бывший советник вице-губернатора Владислав Русаков и оказался под следствием. Чиновнику вменяют в вину получение взятки путем перевода на банковский счет. Заявление на него написал Денис Ражин, в прошлом бизнес-партнер подсудимого. Деньги на банковскую карту чиновника пришли со счетов ООО «Эверест», зарегистрированного в Лесном и когда-то обслуживавшего жилой фонд этого города. Доли в ООО распределялись так: 32% принадлежали жене местного муниципального коммунальщика Ивана Дубкова Тамаре, 24% — супруге Русакова Анастасии, 24% — жене экс-мэра Лесного Валентине Гришиной, а 20% — вышеупомянутому Денису Ражину. Русаков до 2017 года был вице-мэром Лесного.

Новый начальник УФСБ Алексей Зиновьев поднимает «хвосты» предшественника и превращает в громкие дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как уже писало URA.RU, Денис Ражин до 2016 года получил 47 муниципальных контрактов на ремонт и обслуживание жилья. Торги организовывал Русаков, а в освоении бюджетных денег и в создании «мутных» схем в разной степени участвовали и Дубков, и Ражин. В 2016—2017 годах по оперативным наработкам был возбужден ряд уголовных дел, по которому проходили учредители «Эвереста». И хотя в одном из материалов дела значилась сумма в 200 млн рублей, собранная с населения, но не дошедшая до конечного получателя, до посадок не дошло. После длительного расследования дела были прекращены. В настоящее время вышеупомянутое ООО «Эверест» находится в состоянии ликвидации.

Неоднократные прокурорские проверки показали непричастность вице-мэра Русакова к сомнительным схемам, что позволило чиновнику перейти на службу в свердловский кабмин. Средства, до определенного времени поступавшие на счета Русакова, могли считаться дивидендами от старого коммунального бизнеса, полагает источник URA.RU. Однако весной 2020 года силовики сочли их взяткой и возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

Мотивы, которыми руководствовался заявивший о взятке Ражин, неизвестны. Наблюдатели полагают, что бывший партнер мог попытаться отстранить семью Русакова от бизнеса, написав заявление силовикам. Получить комментарий от Ражина не удалось.

Есть версия, что претензии правоохранителей к Русакову могли возникнуть в ходе масштабной ревизии материалов УФСБ, накопленных прежним руководителем управления Александром Вяткиным. Его сменщик, нынешний начальник главка Алексей Зиновьев, поднял массу оперативных дел и счел одно из них перспективным: Владислав Русаков, до 2017 года занимавший пост вице-мэра Лесного, к этому моменту стал советником политического вице-губернатора Сергея Бидонько. Как рассуждает один из собеседников агентства, такой трофей прекрасно смотрелся бы в послужном списке генерала ФСБ, существенно увеличил бы его аппаратный вес и позволил бы реализовать планы по переводу в Москву. Вклад в карьерный рост вносят материалы, которые при Вяткине складывались под сукно, а также громкие дела вроде задержания гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова.

В мае официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга говорил, что Русакова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В июне уголовное дело в отношении Русакова было переквалифицировано на ч. 1 ст. 285 «злоупотребление должностными полномочиями» и ст. 289 «незаконное участие в предпринимательской деятельности». Переквалификация, по словам следователя, произошла исключительно из-за явки Русакова с повинной. Русаков отпущен домой под подписку о невыезде. С адвокатами Русакова на момент написания материала связаться не удалось.