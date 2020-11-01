Составлен список депутатов «Единой России», которые имеют низкие шансы на переизбрание в 2021 году. В него входят 75 политиков. Об этом заявили замруководителя центрольного исполкома партии Дмитрий Миненко.
«[При составлении списка] учитывалась работа депутатов на региональной неделе, работа в приемной, вовлеченность в решение проблем округа и региона, защита прав граждан, социальные инициативы», — цитируюи Миненко «Ведомости».
Среди депутатов с низкими шансами на переизбрание — Александр Сидоров (Ханты-Мансийский автономный округ), Игорь Шубин (Пермский край), Андрей Палкин (Архангельская область), Мартин Шаккум (Московская область), Константин Слыщенко (Камчатка), Андрей Каличенко (Новосибирская область), Валентина Рудченко (Чукотка), Елена Митина (Рязанская область), Владимир Евланов (Краснодарский край), Александр Пятикоп (Калининградская область) и другие.
Представитель партии озвучил некоторые претензии к депутатам. Так, Шубин не работал активно в округе, Слыщенко не смог установить связь с жителями округа и получил «имидж категоричного» человека, а вместо Шаккума в округе работали его помощники.
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