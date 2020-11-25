Кобылкину поставили первую важную задачу на новом посту

Дмитрий Кобылкин будет курировать все партпроекты «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экс-главе Минприроды Дмитрию Кобылкину на новой должности и. о. замсекретаря генсовета «Единой России» поручили курировать все 15 партийных проектов с бюджетом в десятки миллиардов рублей. Ранее это была сфера ответственности другого замруководителя ЕР, зампреда аппарата правительства РФ Александра Грибова. Инсайдеры URA.RU в партии рассказали, как Кобылкин осваивается с новыми задачами и куда движется его карьера.

Дмитрий Кобылкин в ЕР получил полномочия Александра Грибова (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В «Единой России» перераспределили полномочия заместителей секретаря генсовета Андрея Турчака. Как сообщил URA.RU источник в партии, Кобылкину поручено курировать все 15 партпроектов («Безопасные дороги», «Городская среда», «Чистая страна» и другие). Ранее эта сфера входила в компетенцию другого замсекретаря Грибова, который теперь отвечает за агитационно-пропагандистскую работу.

За другим замглавы генсовета Андреем Климовым сохранили международную деятельность, Сергей Перминов курирует политтехнологии и выборы, Александр Хинштейн — коммуникации с гражданским обществом, Евгений Ревенко — молодежь, волонтерство. Еще один новый замсекретаря генсовета ЕР, экс-глава Дагестана Владимир Васильев отвечает за взаимодействие с Госдумой и администрацией президента.

Дмитрий Кобылкин будет исполнять обязанности Андрея Турчака (на фото) на время его отпуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инсайдер подчеркивает, что статус Кобылкина выше, чему у других замов, поскольку именно он будет исполнять обязанности Турчака во время его отпуска. «Кобылкин нормально себя чувствует в новой должности, поскольку к назначению уже был членом Высшего совета партии. Сейчас он вникает в обязанности. Запрашивает мониторинги и отчеты. Мероприятия еще не проводил. Но встречается с кураторами партпроектов. По моей оценке, он вник уже где-то на 98%», — считает собеседник.

Одновременно с постом в генсовете, Кобылкин будет назначен заместителем Турчака в избирательном штабе ЕР по выборам в Госдуму 2021 года. В этой структуре пока у Кобылкина нет конкретной зоны ответственности, отметил источник URA.RU. «Турчак возглавит штаб. Перминов будет главным технологом кампании в Госдуму 2021 года. Васильев отвечает за организацию праймериз и списки кандидатов. Кобылкин в избирательном штабе будет первым замом Турчака и станет осуществлять, скажем так, общее руководство кампанией», — пояснил он.

По словам инсайдеров в партии, кастинг кандидатов от ЕР проводит другой недавний отставник Владимир Васильев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Внутри партии еще не привыкли к новым полномочиям Кобылкина. Член одной из руководящих структур на условиях анонимности рассказал, что некоторые коллеги не понимают, чем будет заниматься экс-министр. «Нам Кобылкина не представляли как куратора проектов. Только как куратора одного проекта „Чистая страна“ и замначальника штаба по выборам. На прошлой неделе на встрече с кандидатами в Госдуму, которые прошли первоначальное согласование, он вообще не произнес ни слова», — делится инсайдер.

Другой собеседник оценивает назначение Кобылкина в партию как понижение. По его мнению, экс-министр сам это прекрасно понимает. «Мне кажется, он грустит. Особо полномочий нет: Турчак к Центральному исполкому партии не подпустит, выборами по большей части занимаются Васильев [подбор кандидатов] и Перминов [технологические решения].

Может, Кобылкин в ЕР пришел на время, чтобы пересидеть, пока не получит другую должность. А, может, в новой Госдуме станет вице-спикером.

Но это тоже только для статуса, не более — у каждой фракции по вице-спикеру. Тот же вице-спикер [Алексей] Гордеев еще недавно был вице-премьером правительства, и кто об этом помнит? Серьезного аппаратного веса Кобылкину вряд ли получится достичь», — пессимистично рассуждает инсайдер.

Эксперты считают, что если Дмитрий Медведев (слева) сохранит свой аппаратный вес, то и Дмитрий Кобылкин в перспективе может рассчитывать на возвращение в большую политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Получить комментарий Кобылкина не удалось. В пресс-службе ЕР не смогли оперативно ответить URA.RU. Ранее в партии говорили, что Кобылкин будет готов общаться с прессой, когда вникнет в дела. После перехода в ЕР он выступил публично лишь однажды — на заседании президиума генсовета 11 ноября, где и получил должность зама. Он заявил тогда, что «очень хорошо знаком с партией, ее конструкцией, работой». «Люди должны из первых уст узнавать о том, над чем мы работаем. Работа [предстоит] огромная, и огромная работа уже проделана. Когда будут достигнуты результаты, это увидят все. А то, что сейчас делается — об этом надо рассказывать нашим людям… Думаю, что сил и знаний мне хватит, чтобы выполнить все поставленные партией передо мной задачи», — сказал Кобылкин.

Директор «Центра стратегического консалтинга» Роман Ларионов все же считает, что Кобылкин лишь «временно ушел в тень», он «не выпал из обоймы». «Должности замсекретаря генсовета ЕР и одного из менеджеров предстоящей избирательной кампании — достаточно весомые. Пусть и не соответствуют прежней позиции. Многое будет зависеть от результатов его работы и насколько силен в политическом процессе будет его патрон Дмитрий Медведев. Думаю, можно ожидать возвращения Кобылкина в большую политику в будущем», — полагает собеседник.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов согласен с коллегой. «Позиция того же Васильева имеет более серьезное федеральное наполнение: он занимается программой партии, кастингом кандидатов. А для Кобылкина его должность — временная, возможно, трамплин для прыжка. Но губернаторские позиции на Урале прочно заняты. Да и в целом должность главы региона из-за кризиса не такая уж и привлекательная. Плюс в связи с реформой исполнительной власти [объявленной премьером Михаилом Мишустиным], появится много бывших руководителей. Потому для Кобылкина, возможно, будет лучше какое-то время переждать в ЕР», — резюмировал эксперт.

Кобылкин в 2010—2018 годах возглавлял Ямало-ненецкий автономный округ (ЯНАО). Затем два года работал министром природных ресурсов и экологии РФ. 9 ноября президент Владимир Путин освободил его от должности. 11 ноября по предложению лидера ЕР Дмитрия Медведева уралец получил должность замглавы генсовета партии.