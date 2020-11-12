«Ъ» узнал, с кем экс-министр Кобылкин поведет ЕР на выборы в ГД

Еще одним замглавы штаба ЕР станет Владимир Васильев, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вторым замглавы избирательного штаба «Единой России» по выборам в Госдуму 2021 года, помимо экс-министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина, станет и. о. замсекретаря генсовета партии, бывший глава Дагестана Владимир Васильев. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Источник в руководстве ЕР говорит, что еще одним заместителем руководителя штаба станет и. о. замсекретаря генсовета, экс-глава Дагестана Владимир Васильев», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на собеседника. Информации о том, как будут распределяться обязанности между двумя замами, пока нет.

Формально, как отмечает издания, единороссы еще не объявили о запуске такого штаба. Но близкие к администрации президента источники говорят, что неофициально он уже существует. Так, руководство ЕР уже поручило региональным отделениям до 15 ноября подготовить предвыборные стратегии. Правда, регионы пока не готовы и «шлют отписки».

Дмитрий Кобылкин был официально отстранен от должности главы Минприроды РФ 9 ноября. Накануне стало известно, что он получил пост исполняющего обязанности заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия». Также экс-министр станет заместителям главы Генсовета Андрея Турчака при подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году.