«Ъ» узнал, с кем экс-министр Кобылкин поведет ЕР на выборы в ГД

Вторым замглавы избирательного штаба «Единой России» по выборам в Госдуму 2021 года, помимо экс-министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина, станет и. о. замсекретаря генсовета партии, бывший глава Дагестана Владимир Васильев. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.
«Источник в руководстве ЕР говорит, что еще одним заместителем руководителя штаба станет и. о. замсекретаря генсовета, экс-глава Дагестана Владимир Васильев», — пишет «
Формально, как отмечает издания, единороссы еще не объявили о запуске такого штаба. Но близкие к администрации президента источники говорят, что неофициально он уже существует. Так, руководство ЕР уже поручило региональным отделениям до 15 ноября подготовить предвыборные стратегии. Правда, регионы пока не готовы и «шлют отписки».
Дмитрий Кобылкин был официально отстранен от должности главы Минприроды РФ 9 ноября. Накануне стало известно, что он получил пост исполняющего обязанности заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия». Также экс-министр станет заместителям главы Генсовета Андрея Турчака при подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году.
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