От кого Путин публично защитил Грефа

Греф получил от президента защиту от аппаратных интриг Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент Владимир Путин публично поддержал главу Сбербанка Германа Грефа в непростой для него период. Президент провел с банкиром видеовстречу, на которой несколько раз похвалил его за работу. Политологи видят в этом сигнал врагам и критикам Грефа — глава Сбербанка остается в команде президента.

Путин 9 июня провел видеовстречу (транслировалась по ТВ) с Грефом, которая стала первой за время медийной атаки на главу Сбербанка. Волна негатива в адрес банкира поднялась после серии выпусков программы «Бесогон» Никиты Михалкова. В ролике от 1 мая (6,3 млн просмотров) режиссер сравнил слова Грефа о сакральности знаний с риторикой нацистов, а видео от 6 июня (1,8 млн просмотров) целиком посвятил обвинениям управленца в стремлении уничтожить образование в России. При этом представитель президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства в курсе деталей конфликта.

Михалков выбрал главу Сбербанка мишенью для своей критики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предыдущая встреча Путина с Грефом прошла 2 марта. Тогда банкир рассказывал президенту о том, за что сейчас подвергается атакам — об активности Сбербанка в сфере образования. Сегодня Греф о своих непрофильных успехах не упоминал, но Путин, тем не менее, нашел три повода для похвалы главы Сбербанка.

«Перед нашими финансовыми, тем более ведущими, учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач. Но знаю, что вы с этими задачами справляетесь», — сказал во вступительном слове глава государства.

Также президент поздравил Грефа с тем, что Сбербанк признали лучшим банком мира за последние пять лет с точки зрения создания акционерной стоимости: «Это объективная оценка того, что вами сделано».

Путин недвусмысленно обозначил свое отношение к Грефу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин посчитал необходимым подчеркнуть особую роль Грефа в системе госуправления: «От того, как вы выполняете свои функции, свои задачи, в значительной степени зависит и в прямом смысле этого слова финансово-политическое настроение людей».

Президент мог увидеть признаки готовящейся аппаратной атаки на Грефа и предупредить ее, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. «Системные либералы контролируют финансы, а условные силовики всегда пытаются этот контроль получить. Путин силовикам как экономистам не доверяет, поэтому старается сохранить баланс», — отметил политолог.

Из Грефа пытаются сделать врага, образ которого нужен любому обществу в кризисный период, добавил глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По словам эксперта, на этом фоне президент решил показать критикам Грефа свою позицию:

«Слова Путина — это сигнал: Михалков идет против Грефа или против президента, который его поддержал?»

Сбербанк играет все большую роль в экономике страны Фото: Илья Московец © URA.RU

Политолог Борис Якеменко отметил, что Путин продемонстрировал контроль над кадрами в руководстве страны: «Мы много раз видели, что Путин показывает, в том числе и таким образом, что давить на него с вопросами [о кадрах] нельзя — последнее слово все равно за ним».

Дмитрий Абзалов считает, что ослабление Грефа негативно сказалось бы на целом ряде процессов в экономике, в частности — цифровизации: «Для Путина крайне важно удержать Грефа. Из всех госбанков у Сбербанка лучшие финансовые показатели и диверсифицированный портфель — он уходит в IT-сферу».

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