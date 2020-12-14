В свердловском городе пересчитывают умерших от пневмонии

Эксперты и родных погибших считают сбой кислородного оборудования самой логичной версией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В объединенной больнице Каменска-Уральского резко выросла смертность COVID-пациентов на фоне эпидемии коронавируса. В распоряжении URA.RU — список погибших в реанимации, в нем более 20 фамилий. Родственники пациентов полагают: в один из дней случился сбой в снабжении кислородом, что привело к гипоксии и медленной смерти от поражения мозга. Свердловский минздрав и власти категорически против этих обвинений. Что произошло в Каменске-Уральском — в расследовании URA.RU.

О всплеске числа смертей пациентов в реанимации городской больницы Каменска-Уральского URA.RU стало известно 11 декабря: цифра и список погибших прошли по каналам закрытой статистики, которой пользуются специалисты минздрава и больницы региона.

В отчетности за 10 декабря — 14 пациентов от 50 до 84 лет (средний возраст погибших — 68 лет).

Все они скончались в реанимации второго корпуса клиники (бывшая 5-я горбольница) в течение двух, максимум трех суток (с 7 по 9 декабря).

14 случаев гибели пациентов были зафиксированы в реанимации городской больницы, в корпусе №2 (бывшая 5-я горбольница) Фото

По мнению экспертов, такой скачок летальности в одном отделении одной больницы — это, безусловно, аномалия. «У нас по всей Свердловской области ежедневно в реанимациях умирает по 6-8 человек, — рассказал URA.RU специалист, ежедневно проверяющий мониторинг смертельных случаев в реанимациях региона. — Но чтобы 14 человек сразу в одном месте!»

Главврач больницы Городской больницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев поначалу отрицал эти данные, заявляя: «цифры не такие». Однако после министерской проверки и выхода новостей по данной теме подтвердил гибель 14 пациентов. «Действительно, за несколько дней такое количество образовалось, — заявил он URA.RU. — Мы не отрицаем, что умершие есть, но они есть во всех учреждениях, работающих с COVID».

По словам главврача, он вместе с сотрудниками пересчитал, сколько именно умерших было в реанимации 5-го корпуса в последние дни, однако назвать эти цифры URA.RU отказался. «Я подготовил служебную записку в адрес министра по каждому дню, по каждому корпусу, — сказал Соловьев. — Все данные переданы в минздрав».

Список из 14 пациентов, умерших в реанимации каменской больницы (прошли в закрытой сводке за 10 декабря) Скриншот: URA.RU

«Сбросил с себя маску и запсиховал»

URA.RU удалось найти родственников девяти из 14 погибших. Некоторые родные уже похоронили своих близких, у других похороны идут в эти дни. Почти у всех дата смерти — 8 или 9 декабря — такие данные содержатся в справках о смерти. По данным URA.RU, умершие были тяжелыми пациентами — лежали в реанимации, все или большинство из них находились на ИВЛ. Более двух лет за состоянием таких больных, находящихся в больницах за пределами Екатеринбурга, был установлен мониторинг.

Систему создал бывший министр свердловского здравоохранения Андрей Цветков для контроля за главврачами, и именно по этому каналу пришла информация о всплеске смертности именно 10 декабря.

Данные статистики для служебного пользования отличаются от официальной.

63-летний Александр Лавренев был добрым и веселым человеком Фото: предоставлено его родными

«Отец умер 9-го декабря, — рассказал агентству Андрей, сын Сергея Петречко. — У него была пневмония — поражение легких 70%. Восьмого числа он был еще жив, более-менее нормально себя чувствовал — разговаривал с матерью по телефону. — У него была пересажена почка, каждый год приходилось подтверждать инвалидность. Организм, конечно, был поношенный, но он был крепкий был в свои 60 лет». По словам Андрея, похоронят Петречко 15 декабря. «В „похоронке“ мне сказали, что покойников очень много», — говорит сын.

«Нашу бабушку положили в больницу чуть больше недели назад, — рассказал Алексей, внук 84-летней Нины Липатниковой. — Скончалась она от двусторонней пневмонии — так написано в справке о смерти. Умерла она 9-го, а 10 утром люди из морга пришли домой — по адресу, где она была прописана. Я очень удивился этому.

Сказали, что она умерла, и что ее привезли в морг». Похороны Липатниковой прошли 12 декабря.

Пациент умер в 4 часа утра 8 декабря. В 6 утра его супруге уже позвонили из реанимации Фото: предоставлено родными погибшего

«Муж умер в ночь на 8 декабря, — рассказала URA.RU Людмила Петровна, супруга 63-летнего Александра Лавренина. — Мне позвонили в шесть утра из реанимации — сказали, что в четыре часа ему стало сильно плохо, он сбросил с себя „лепесток“ (маску от ИВЛ для подачи кислорода) и запсиховал». По ее словам, у Александра болезнь протекала тяжело: при госпитализации он задыхался, а когда ему сделали КТ, ей побоялись сообщать его результат. «Сказали: „Вам лучше не знать. Хорошо, что вы привезли его сюда“», — вспоминает женщина.

Сама она тоже болела коронавирусом, но в легкой форме: у нее поражение — 20%, сейчас лечится антибиотиками. «Муж был очень добрый, веселый, все делал своими руками, — говорит Людмила Петровна. — Я уже хоронила мужа (первого) — оставалась одна с маленькими детьми. С Сашей мы встретились на склоне лет, но любили друг друга, жили душа в душу. Считаю, что это был подарок мне на конец жизни, эти 15 лет счастья».

«Такой же сбой был месяц назад»

Резкий рост числа умерших в реанимации главврач больницы Соловьев объяснил тяжестью второй волны эпидемии, а также тем, что среди населения Каменска-Уральского много пожилых людей, имеющих осложнения (сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания). Сбой в системе подачи кислорода как причину всплеска смертности в реанимации горбольницы ее главврач категорически отрицает.

«Проблем с кислородом у нас нет», — заявил URA.RU Роберт Соловьев. — Там (в больнице) стоит большой концентратор «Провита» (аппарат, обогащающий атмосферный воздух кислородом — прим. ред.), стоит рампа с кислородными баллонами и газификатор.

Министр лично осмотрел и дал добро на закупку большого газификатора, чтобы так часто не заправлять его — через день, как мы сегодня это делаем.

Вопрос по поводу кислорода можно смело снять: он у нас на строжайшем контроле!»

Роберт Соловьев стал главврачом Городской больницы Каменск-Уральского 30 ноября 2020 года. До этого он руководил свердловским областным госпиталем ветеранов войн Фото: с сайта medkamensk.ru

Прошедшая в больнице проверка не выявила никаких нарушений либо сбоев. «По предварительным выводам комиссии, которая во главе с министром здравоохранения Андреем Карловым работала в Каменск-Уральской городской больнице, информация, размещенная в СМИ (о 14 умерших), не находит подтверждения. Кроме того, не подтверждаются факты возникающих проблем с обеспечением кислородом. По итогам проверки комиссией областного минздрава составляются соответствующие акты», — сообщили URA.RU в оперштаб. Предоставить более подробную информацию, которая могла бы подтвердить или опровергнуть информацию агентства, ни представители минздрава, ни руководство каменской больницы не смогли.

По мнению же экспертов и родственников погибших, именно прекращение подачи кислорода могло привести к гипоксии и медленной (в течение суток-двух) смерти пациентов. Екатеринбургские врачи вспоминают, что сбой в работе кислородного оборудования был в ноябре в ГКБ №36 Екатеринбурга, но тогда всех больных успели оперативно, в течение часа развезти по реанимациям других больниц.

По словам специалиста по техническим газам Дмитрия Вершинина, причины сбоев в работе кислородного оборудования бывают самые разные. «Могла быть плохо отрегулирована концентрация кислорода, — говорит эксперт. — Чистота кислорода, производимого концентратором, зависит от его производительности: при большой загрузке он может выдать и 50% содержания кислорода вместе 90%.

Если стоит регулятор, который не анализирует содержание выходящего газа и не доводит его до нужной концентрации, то и будет гипоксия».

По словам сотрудника одной из свердловских больниц, знакомого с работой кислородного оборудования, причиной возможного инцидента могло быть банальное отключение электричества. «Если электроэнергия отключалась хотя бы на 10 минут и при этом автоматически не сработали аварийные генераторы, то аппараты ИВЛ просто не работают со всеми вытекающими последствиями», — говорит техник.

По данным URA.RU, 14 умерших в реанимации Городской больницы Каменска-Уральского — это не конец истории. По каналам закрытой статистики в сводке за 11 декабря в реанимации этой же больницы зарегистрированы смерти еще семи пациентов. «Двое из них поступили позже, а пятеро — до 9-10.12.2020, то есть были там в тот самый период», — сообщает собеседник. Вместе с 14 погибшими, которые прошли в сводке за 10 декабря, общее число жертв возможного, но непризнаваемого ЧП — 21 человек.

Список из 7 пациентов, умерших в реанимации каменской больницы (прошли в закрытой сводке за 11 декабря) Скриншот: URA.RU