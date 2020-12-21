ЕР нашла способ ослабить главного конкурента на выборах-2021

Треть избирателей «Новых людей» пришли к ним из электората партии Геннадия Зюганова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Новые люди», созданная в 2020 году, на выборах в Госдуму-2021 собирается забрать голоса у КПРФ. Об этом рассказал на встрече с журналистами 21 декабря лидер политсилы Алексей Нечаев. Результаты, которые партия показала на выборах 2020 года, свидетельствуют о том, что этот расклад — вполне реален. По мнению источников и экспертов URA.RU, так «Новые люди» помогут «Единой России» сохранить контроль над парламентом, несмотря на низкий рейтинг партии власти.

«На выборах 2020 года треть проголосовавших за нас ранее голосовала за коммунистов. Еще треть — за все оставшиеся партии, около 40% — раньше не приходили на участки, а с электоратом ЕР у нас особых пересечений нет», — рассказал Нечаев. По его мнению люди, пришедшие к его партии от КПРФ, раньше голосовали за коммунистов, так как считали их достойной альтернативой единороссам.

Электорат «Новых людей» и ЕР не пересекаются, по данным Нечаева Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Ранее источник URA.RU, близкий к Кремлю, сообщал, что новые партии созданы в 2020 году при поддержке администрации президента России (АП), а их главной задачей является размывание оппозиционного электората на выборах в Госдуму. Для упрощенного доступа к федеральным выборам (без сбора подписей) «Новым людям» необходимо было получить хотя бы одну фракцию в региональных парламентах 13 сентября. Молодая партия успешно провела кампанию 2020 года, пройдя в четыре из четырех региональных заксобраний, куда баллотировались.

В интервью URA.RU Алексей Нечаев отвергал, что его партии помогает Кремль. В частности, политик сетовал на то, что «Новых людей» не допустили до выборов в нескольких регионах России.

Политтехнолог Алина Львова считает, что новые партии помогут ЕР компенсировать потерю 20% рейтинга с выборов в Госдуму 2016 года (тогда за партию были готовы голосовать около 48% россиян, сегодня, по данным ФОМ и ВЦИЦОМ, 28-38% — прим. ред.).

«Присоединение этих избирателей к любой парламентской партии создает по сути двухпартийную систему в стране. Это никому не надо. Нужно растягивать электорат. Поэтому власти будут помогать новым партиям, так как они решают эту задачу», — отмечает специалист.

При этом, отмечает политтехнолог, именно КПРФ является главной мишенью ЕР. «После последних демаршей КПРФ, когда Геннадий Зюганов начал ставить условия Кремлю, устраивать торги, КПРФ — первая цель для зачистки. Победа над коммунистами — это один из показателей эффективности работы властей», — утверждает Львова.

В частности, КПРФ раскритиковала поправки в Конституцию РФ, которые инициировал лично президент России Владимир Путин, организовав серию митингов во время пандемии. После этого глава государства перестал встречаться с лидеров коммунистов Геннадием Зюгановым.

По данным коммунистов, 40% россиян хотя бы раз в жизни голосовали за КПРФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что Кремль сохранит число пропрезидентских депутатов, если «Новые люди» пройдут в парламент. «Очевидно, что „Единая Россия“ не получит в 2021 году такое подавляющее большинство в Госдуме, как сейчас (343 мандата из 450 — прим.ред.). Но „Новые люди“, как партия АП, займет пропрезидентскую позицию, если пройдет в парламент», — уверен эксперт.

Член ЦК КПРФ Сергей Обухов в разговоре с URA.RU заметил, что по его данным около 40% россиян хотя бы раз в жизни голосовали за компартию из протестным настроений (например, с помощью «умного голосования» — прим. ред.), поэтому статистика «Новых людей» может быть не точна, и они не забирают ядерный электорат у левых сил. При этом, считает спикер, новая партия создает угрозу не для КПРФ, а для всей оппозиции в целом. «Для меня очевидно, что „Новые люди“ не наберут 5% голосов, необходимых для прохождения в Госдуму, а, значит, эти голоса будут распределены в пользу сильных партий — ЕР, в первую очередь», — объясняет он.