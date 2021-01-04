Как изменится образование в России

Российские школьники продолжат обучаться с использованием дистанционных технологий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2021 году в России изменится структура ЕГЭ и появится социальная сеть для школьников и учителей. Кроме этого, в 2021 году в школах продолжат действовать коронавирусные ограничения, а в учебных заведениях поставят фильтры, которые помогут защитить детей и преподавателей от инфекции. Подробнее — в материале URA.RU.

ЕГЭ будут сдавать по-новому

Александр Снегуров рассказал, что стоит проводить ЕГЭ только для тех, кто планирует поступать в вуз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дату итогового сочинения, которое является допуском к ЕГЭ, перенесли на 5 апреля 2021 года. Также Минпросвещения РФ совместно с Роспотребнадзором выпустили приказ о перенесении итогового сочинения для девятиклассников на 10 февраля 2021 года.

В новом году изменения коснутся и содержания ЕГЭ. Школьники будут сдавать информатику на компьютерах. Это позволило создать блок заданий по практическому программированию.

Руководитель конкурса «Учитель будущего» Андрей Богданцев в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что нововведения полезны для будущего трудоустройства школьников. «Это сделает выпускников более конкурентоспособными на рынке труда, потому что свой первый практический экзамен они уже сдадут», — уверен он.

Родители школьников в 2020 году просили отменить ЕГЭ из-за распространения коронавируса, но экзамен состоялся. Историк, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в беседе с URA.RU рассказал, что полностью отменить ЕГЭ в 2021 не получится. Однако он считает, что стоит проводить экзамен только для тех, кто планирует поступать в вузы. «Если уж не отказываться от ЕГЭ, то минимизировать агрессивность экзамена», — считает Снегуров.

Разрешат учиться через социальную сеть

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о созданной социальной сети для коммуникации учителей и учеников. По его словам, на сервисе можно проводить онлайн занятия, сохранять учебные материалы и создавать группы по интересам.

Юрий Клюев считает, что новая соцсеть создаст возможности для дистанционного обучения. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» Юрий Клюев рассказал URA.RU, что новая соцсеть создаст возможности для дистанционного обучения. Он считает, что благодаря новому сервису люди из разных регионов смогут легко взаимодействовать.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 марта 2021 года разработать предложение по повышению зарплат учителям. Однако готовых предложений еще не опубликовано.

Коронавирусные ограничения продлили до 2022 года

Ограничения в школах, введенные из-за пандемии коронавируса, продлятся до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление выпустила глава Роспотребнадзора Анна Попова. С 1 января детям продолжат измерять температуру при входе в школу, а занятия будут проходить по особому расписанию. За каждым классом останется закрепленным отдельный кабинет.

Ограничения в школах, введенные из-за пандемии коронавируса, продлятся до 1 января 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кроме этого, в начале года в школах появятся так называемые «утренние фильтры». Они будут измерять температуру школьников, распрыскивать антисептик и проверять наличие маски на ребенке, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Российский ученый и профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского, доктор биологических наук Алексей Аграновский в во время разговора с журналистом URA.RU заявил, что эти фильтры не помогут в бороться с распространением коронавируса. «Я считаю, это лишнее в школах и ничего не даст. Температуру можно будет измерить и дома, перед школой», — уверен он.