Учитель года рассказал, навредит ли новая соцсеть школьникам

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Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, учитель, онлайн трансляция, онлайн, удаленка, дистанционное обучение, дистант
Новая социальная сеть позволит решать транспортную проблему в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новая российская соцсеть для учителей и учеников, анонсированная Минпросвещения РФ, не навредит детям и создаст возможности для дистанционного обучения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» Юрий Клюев.

«Любая информационная поддержка не будет лишней, потому что нужно непрерывно внедрять инновации, проводить цифровизацию учебного процесса», — рассказал Клюев. По его словам, социальная сеть, созданная для общения учеников и учителей, будет полезна и не навредит учебному процессу.

Клюев подчеркнул, что сервис для взаимодействия учителей с детьми поможет решить проблемы связи людей из далеких друг от друга регионов. Также благодаря ему снизятся транспортные расходы.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ планирует создать социальную сеть для коммуникации учителей и учеников. На сервисе будет возможно вести онлайн занятия, сохранять учебные материалы и создавать группы по интересам. Запустить сервис планируют в 2021 году, передает ТАСС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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