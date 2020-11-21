Учитель года рассказал, навредит ли новая соцсеть школьникам

Новая социальная сеть позволит решать транспортную проблему в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новая российская соцсеть для учителей и учеников, анонсированная Минпросвещения РФ, не навредит детям и создаст возможности для дистанционного обучения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» Юрий Клюев.

«Любая информационная поддержка не будет лишней, потому что нужно непрерывно внедрять инновации, проводить цифровизацию учебного процесса», — рассказал Клюев. По его словам, социальная сеть, созданная для общения учеников и учителей, будет полезна и не навредит учебному процессу.

Клюев подчеркнул, что сервис для взаимодействия учителей с детьми поможет решить проблемы связи людей из далеких друг от друга регионов. Также благодаря ему снизятся транспортные расходы.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ планирует создать социальную сеть для коммуникации учителей и учеников. На сервисе будет возможно вести онлайн занятия, сохранять учебные материалы и создавать группы по интересам. Запустить сервис планируют в 2021 году, передает ТАСС.