Почему речь Путина в Давосе больше, чем ответ Байдену

Владимир Путин рассказал мировому сообществу о главных вызовах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин выступил на давосском форуме с объемной речью после череды расследований о нем и российских спецслужбах. Хотя глава государства ни разу не упомянул опубликованные материалы, в политтусовке полагают, что его выступление — это реакция на информационную кампанию и сигнал для мирового сообщества о том, чего Москва ждет от оппонентов.

Начиная свое первое с 2009 года выступление на «Всемирном экономическом форуме», Путин заявил, что сегодня государства столкнулись с угрозой «срыва в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех». Причем пандемия коронавируса лишь обострила накопившийся в мире дисбаланс, а его причины кроются в «кризисе прежних моделей и инструментов экономического развития». В результате мировое сообщество столкнулось с тремя ключевыми вызовами, добавил Путин:

Социально-экономический. «Только за первые девять месяцев прошлого года потери трудового дохода в мире составили 3,5 триллиона долларов. И этот показатель продолжает расти»;

«Только за первые девять месяцев прошлого года потери трудового дохода в мире составили 3,5 триллиона долларов. И этот показатель продолжает расти»; Общественно-политический. «Рост экономических проблем и неравенства раскалывает общество, порождает социальную, расовую, национальную нетерпимость,»;

«Рост экономических проблем и неравенства раскалывает общество, порождает социальную, расовую, национальную нетерпимость,»; Обострение международных проблем. «Нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение и недовольство своих граждан».

В каждом пункте президент Путин указал на негативное влияние США. К примеру, он заявил, что к «перекосам в глобальном социально-экономическом развитии» привел навязываемый Штатами «Вашингтонский консенсус» (навязывание рыночной экономики по американскому образцу — прим. ред.). Также глава государства напомнил о давлении на страны, «которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов». Еще прокомментировал действиях цифровых гигантов во время предвыборной кампании в США, назвав их «попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути».

Президент выступил на форуме с помощью ВКС Фото: Kremlin.ru

При этом Путин заявил, что противоречия и столкновение интересов — «естественная вещь», и призвал страны объединять усилия в борьбе с кризисом: «В переломные моменты это не мешало, а напротив, побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас именно такой период». Кроме того, в конце своего выступления глава государства сообщил, что считает Россию частью Европы и видит перспективы для наращивания торгово-экономического взаимодействия. «Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной», — резюмировал президент.

Член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев в разговоре с URA.RU обратил внимание, что президент Путин давно не критиковал США так, как высказывался о них 27 января. «Последние два года президент всячески смягчал тему Запада, промахов США. На прямых линиях, во время посланий Федеральному собранию про Америку говорилось очень мало», — сказал Ознобищев. Ранее агентство писало, что в сентябре 2020-го, выступая на Генассамблее ООН, президент вообще не критиковал Америку, хотя раньше использовал международную площадку для разгрома оппонентов.

Риторика Владимира Путина в отношении США стала заметно жестче Фото: Анна Майорова © URA.RU

Политолог Сергей Марков видит связь между новой риторикой президента и чередой опубликованных расследований про Путина и российские спецслужбы. 27 января после выступления Путина вышел новый материал Bellingcat и The Insider о том, что сотрудники ФСБ якобы не только отравили блогера Алексея Навального, но и были причастны к смертям журналиста Тимура Куашева, политика Никиты Исаева и активиста Руслана Магомедрагимова. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь не раз отвечал журналистам, что против президента ведутся информационные атаки, а Навального обвинял в работе на ЦРУ. При этом источники URA.RU после пресс-конференции Путина 17 декабря предсказывали, что вбросы о президенте будут продолжаться.

«Давос — это площадка крупнейших глобалистов, которые рады, что на президентских выборах в США победили такие же глобалисты, и хотят знать, что по этому поводу думает Путин, как один из главных противников их взглядов. Речь Путина была о том, что Россия не против глобального мира, но она за то, чтобы россиянам от этого не становилось хуже. О том, что есть одна страна, которая постоянно нарушает чужие интересы и вмешивается в чужие внутренние дела, — сказал Марков. —

Это ответ на стратегическую политику США, частью которой являются эти расследования».

Политолог Игорь Минтусов аналогично считает, что речь Путина важно рассматривать в контексте скандалов, связанных с расследованиями против него и его окружения. По мнению Минтусова, президенту было важно наладить диалог с Европой, у которой опубликованные материалы вызывают негативную реакцию. «Несмотря на то, что точка зрения российского руководства [по расследованиям] противоположна европейским странам, Путин демонстрирует им, что диалог возможен и нужен. Вероятно он не получает удовольствия от того, что Россия находится в конфронтационных отношениях с большим количеством стран», — сказал URA.RU Минтусов.

Другого мнения придерживается политолог Дмитрий Журавлев. Риторику, которую выбрал Путин, он считает реакцией на вчерашний телефонный разговор президента с новым главой США Джо Байденом. «Кремль действует зеркально. Если вспомните вчерашнее заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по поводу звонка Байдена Путину, то увидите явное сходство. Она сказала, что Штаты хотят дружить и возвращаются в договор, но будут бороться с „пагубными“ действиями России и за дела Украины. Путин аналогично раскритиковал США, но дал понять, что мы победим кризис только вместе», — считает Журавлев.