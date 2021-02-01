О чем зять Ельцина просит Путина

Не исключено, что Борис Ельцин испытывал отцовские чувства к Валентину Юмашеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самый влиятельный политический клан конца 1990-х — «Семья» — на самом деле был сконцентрирован не вокруг первого президента РФ Бориса Ельцина, а вокруг его зятя и ближайшего соратника — Валентина Юмашева. К такому выводу пришел писатель и журналист Илья Жегулев, готовящий к изданию книгу о «Семье». URA.RU поговорило с автором, обладающим самым свежим взглядом на окружение Ельцина, о том, как Юмашев стал так близок первому президенту и о чем политик просит Владимира Путина.

Илья Жегулев исследовал, как «Семья» влияла и влияет на страну Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Анонсируя презентацию книги в своем посте в Facebook, вы написали, что она повествует о «Семье», которая «обросла миллионом слухов, конспирологических теорий и неоспоримых фактов». Есть ли мифы о «Семье», которые вы для себя особо выделили в ходе вашего исследования?

— В принципе, «Семья» — это мем, который был специально создан в 1999 году. Его создатели не скрывают, что это была классная находка. Евгений Киселев [в то время — председатель совета директоров НТВ] мне открыто рассказывал, что он является одним из авторов, который вбросил этот мем в публичное пространство.

По сути, есть семья [родственники] Ельцина. И был, соответственно, друг Ельцина и Татьяны [Дьяченко] — Валентин Юмашев [стал затем зятем Ельцина].

И по большому счету все остальное было сконцентрировано не вокруг Ельцина, а именно вокруг Юмашева.

Те, с кем он тесно контактировал и близко дружил, и вошли в тот круг, который в большой степени влиял на принятие ключевых решений в стране. И члены так называемой «Семьи» менялись. Например, когда от них отдалился [Борис] Березовский, то приблизился [Роман] Абрамович. А он опять-таки был больше другом Юмашева, а не Татьяны.

— В чем это проявлялось? Как Борис Ельцин относился к компании вокруг Юмашева? А Татьяна?

— Борис Ельцин Юмашеву очень доверял. С остальными же у него складывались свои отношения, или наоборот не складывались. Например, к Березовскому он относился с подозрением, он с ним не общался. Но другие члены группы вокруг Юмашева его воспринимали по-другому. Например, [экс-глава АП] Александр Волошин считал, что его идеи могут быть интересны, Татьяна к нему тоже относилась какое-то время хорошо, вплоть до одного эпизода, о котором я расскажу в книжке. В остальном Ельцин любил компанию Юмашева. Например, в одно время, когда Юмашев стал уже руководителем администрации президента, он устраивал костры, на которые Ельцин сам не ходил, зато с явной симпатией описывает это в своей книжке.

«Семья» была сконцентрирована вокруг Валентина Юмашева, а не Бориса Ельцина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Почему Ельцин так близко подпустил к себе Валентина Борисовича, правда, что здесь могли сыграть свою роль чувства Ельцина, который всегда мечтал о сыне?

— Думаю, эта версия имеет под собой основания. Тем более, что есть и обратная история — и Юмашев никогда не имел отца, он даже не знает его имени.

— Принято считать, что во второй срок президентства Ельцина страной фактически управляло его ближайшее окружение. Это так?

— Это не может являться истиной, поскольку Ельцин не был, так сказать, коматозным больным. Ключевые решения принимал он. А они [окружение] готовили для него эти решения. Но последнее слово остается за главой государства, который в силу доверия к тем или иным персонажам, личного уровня интеллекта принимал или отрицал то или иное решение.

— В книге Леонида Млечина про Ельцина говорится, что первый президент, в силу проблем со здоровьем, во время второго срока практически перестал общаться с подчиненными. Считается, что Юмашев стал для него «политическим телохранителем» — буфером между президентом и различными конфликтами. В результате, Ельцин был зависим от своих помощников, а Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев стали его главными советчиками.

— Это распространенная точка зрения. Действительно были моменты, когда Ельцин вообще не мог управлять [страной]. Но это буквально несколько дней. И это было, когда еще Анатолий Чубайс был главой администрации [с 1996 по 1997 год], а не Юмашев.

Естественно Юмашев был ближайшим советчиком для Ельцина. Но [до назначения главой АП в 1997-м] он никогда не был во власти, он даже не закончил университет. Он просто был талантливым журналистом и интуитивно чувствовал Бориса Николаевича. А Ельцин считал, что Юмашев прошел с ним через самые тяжелые времена, так же как [глава службы безопасности Ельцина с 1991 по 1996 год] Александр Коржаков. Поэтому до определенного момента Ельцин поддерживал баланс — держал рядом с собой двух ближайших людей, абсолютно противоположных друг другу. И Коржаков какое-то время перевешивал.

Но в 1996 году этот баланс был сильно нарушен в пользу Юмашева. Коржаков вступил в открытый бой и проиграл.

— Окружение Бориса Николаевича сыграло большую роль в его решении о переизбрании на второй срок в 1996-м?

Борис Ельцин избирался на второй срок, уже испытывая проблемы со здоровьем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Думаю, что окружение повлияло своими советами, но Ельцин принимал решение самостоятельно. Например, Наина Ельцина была против. А Татьяна считала, что если он не пойдет на выборы, то все рухнет и победит [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов. Ведь прошедшие выборы показали, что демократический блок проигрывает — [экс-премьер] Виктор Черномырдин со своим движением «Наш дом — Россия» провалил выборы в Госдуму. Было непонятно, кто может продолжить дело Ельцина. А Зюганов на тот момент лидировал во всех рейтингах с огромным отрывом.

— Судя по книге Зыгаря «Все свободны», коржаковская служба безопасности президента перед выборами 1996-го года составляла для него аналитику на основе данных от экстрасенсов. Ельцин в то время точно был способен трезво оценивать положение дел, чтобы принимать решение о переизбрании на второй срок?

В 2019 году Илья Жегулев опубликовал интервью с Валентином Юмашевым, которое стало первым в серии публичных выступлений политика Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Я считаю, что Ельцин трезво оценивал положение дел вплоть до самой своей смерти. Как и любой человек он мог ошибаться, ему могла поступать не всегда правильная информация. И на тот момент как раз в этом была задача Юмашева — побороть историю с первым предвыборным штабом, который непонятно что представлял Ельцину. Чтобы Ельцин, доверяющий своим подчиненным, трезво оценил ситуацию, получая информацию из разных источников.

— Бытует версия, что фронтмен «Семьи» Валентин Юмашев мог повлиять на решение Ельцина о переизбрании на второй срок, защищая интересы олигархов. Для них смена президента угрожала пересмотром залоговых аукционов.

— Крупный бизнес окончательно понял, что все плохо после поездки в Давос в 1996 году [международное сообщество проявило чрезвычайный интерес к Зюганову]. И как раз тогда олигархи начали договариваться. Но решение идти на выборы Ельцин принял до Давоса. После экономического форума его уже никто не уговаривал. Олигархи повлияли только на создание аналитической группы под руководством Чубайса [которая пришла на смену первому предвыборному штабу Ельцина].

Считается, что Валентин и Татьяна Юмашева были ближайшими советчиками первого президента Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

— В книге «Говорит и показывает Россия» утверждается, что гонорары за мемуары «Записки президента», которые Борис Березовский через Юмашева передавал Ельцину, были взятками. В ходе вашего исследования вы нашли признаки, каких-то материальных интересов в отношениях Ельцина и Юмашева?

— Я никаких связанных с Юмашевым материальных заинтересованностей не обнаружил. Единственное, Юмашев помог Ельцину с издательством книги в том плане, что Борис Николаевич был совершенно несведущим в финансовых отношениях. Он собирался книгу продать на Запад за 300 000 долларов, тогда Юмашев нашел Ельцину западного издателя, который заплатил очень хороший гонорар — уже около трех миллионов долларов. В том числе на эти деньги Ельцин построил себе дачу.

Получается, что благодаря Юмашеву и его работе Ельцин увеличил свое благосостояние в десять раз.

— Ваша книга — это уже третий за последние несколько месяцев проект о 1990-х. Недавно вышла книга Зыгаря о выборах 1996-го, главред Esquire Минаев снял сериал о 1990-х. Среди политологов есть мнение, что в кризис в обществе созрел запрос на переоценку ельцинского периода. После разговоров с Юмашевым можете сказать, беспокоит ли его, что образ «Семьи», как группы влияния, давшей стране свободу, сейчас оказался под угрозой?

Татьяна Юмашева и Наина Ельцина не приедут в Екатеринбург на 90-летие Бориса Ельцина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Думаю, что Валентину Юмашеву и Татьяне морально больно от того, как в принципе воспринимают 1990-е. Не только их роль, а вообще эту эпоху и Ельцина. К примеру, Путин как бы прямо не критикует Ельцина. Но в целом его риторика о том, что у Ельцина все было плохо, а сейчас все хорошо. Юмашев, продолжает дружить с Путиным, но как технолог он понимает все это, и ему от этого несладко. И у них есть конкретное желание поменять у людей отношение к 1990-м.

— Вы интересовались у Юмашева, зачем он в 2019 году провел неожиданную серию публичных интервью о том, как Путин стал преемником Ельцина?

— Честно говоря, я не знаю, зачем он стал более публичным, чем раньше. Когда я начинал с ним разговор [для материала на «Медузе»], он достаточно сложно выходил на контакт, а потом я видел, как он все больше раскрывался. И тогда еще стало известно о его болезни.

И, возможно, что у Юмашева появился страх, что если он сейчас исчезнет, то не успеет рассказать, как все было на самом деле.

— Интересно, что серия этих интервью предшествовала большим политическим событиям в 2020 году: реформа власти, поправки в Конституцию, обнуление президентских сроков. Нет ли связи с этим?

— Это уже конспирология. Юмашев чувствует Путина, он знает Путина. И я не думаю, что он через такие сцены, через прессу, думал, что донесет до Путина свою точку зрения. Конечно же, нет. Путин не такой человек.

Но я уверен, что все эти действия, которые были предприняты, явно не нравятся семье Ельцина. Но Юмашев вряд ли мне об этом скажет, поскольку он бережет отношения с Путиным. Тем не менее Юмашев не то чтобы прямо свято верит в демократию. Он считает, что если народу дать абсолютную свободу, то он может выбрать и фашистов, и националистов, и все будет вообще плохо.

— А «Семья» по-прежнему имеет политическое влияние? Может быть, Валентин Юмашев рассказывал вам о том, как часто он лично говорил с президентом о реформах, которые были запущены в 2020 году?

Валентин Юмашев 21 год работает советником Владимира Путина на общественных началах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— У него есть выход на президента. Он может в любой момент, как бы без очереди, позвонить или прийти к Путину, если случилось что-то срочное. Такая возможность есть у совсем немногих. Но он не пользуется этим часто, и Путин не ходит к Юмашеву за советом. Юмашев приходит к Путину, когда ему нужно в чем-то попытаться переубедить Путина, например, не сажать каких-то деятелей.

— За кого просил Юмашев перед Путиным? Может, за Кирилла Серебренникова? А за Алексея Навального приходилось?

— Насколько я понимаю, за Навального он не просил, скорее всего, потому что понимал, что это бессмысленно. Зато просил за Ивана Голунова, за Кирилла Серебренникова и даже пытался просить за Михаила Ходорковского (но безуспешно).

Это далеко не полный список, по сути, последние встречи чаще всего посвящены очередному аресту.

— Юмашев и «Семья» испытывают чувство ответственности за то, что сегодня происходит в политике?

В российском обществе до сих пор спорят, какое наследие оставил Борис Ельцин Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Они понимают, что на них лежит чувство ответственности за то, что Путин стал президентом, но отказываются рефлексировать на эту тему, по крайней мере публично. Они понимают, что человек имеет свойство меняться, что тот Путин, которого они избрали преемником, это не тот Путин, который есть сейчас. Но они никогда не станут критиковать президента. Они дорожат хорошими отношениями с ним.

— Негативные чувства, которые они испытывают по отношению к сегодняшним событиям, могут их подтолкнуть к каким-то действиям? Например, связанным с готовящимся трансфером власти в 2024-м году?

— Нет, не могут. Они ничего не будут делать без согласования с Путиным и без его просьбы.

Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Политик скончался 23 апреля 2007 года в результате остановки сердца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Может быть они демонстрируют позитивное отношение к Путину, потому что он гарантирует им неприкосновенность, обеспеченную и успешную жизнь?

— Я точно не могу сказать. Для меня это так и осталось загадкой. Возможно, Путин действительно им продолжает нравится, несмотря на все его недостатки, например уничтожение свободы слова совсем Юмашеву не по душе. А возможно они смирились и считают его наименьшим злом.