Кремль пересмотрит отношение к 90-м после юбилея Ельцина

Последние 20 лет отношение россиян к жизни в 90-е только улучшается Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Перед властями встал новый вызов — «лихие девяностые» перестали пугать россиян. Молодое поколение не жило в 90-е и равнодушно к ним, а зрелые россияне все чаще вспоминают те годы с ностальгией, как время своей молодости. Это следует из закрытых соцопросов, сообщили URA.RU несколько источников. Эксперты считают, что сегодняшний юбилей первого президента РФ Бориса Ельцина должен стать водоразделом: власти сменят риторику.

Неэффективность излюбленного приема сравнивать современность с 90-ми показали закрытые соцопросы, которые провели после пресс-конференции президента Владимира Путина 17 декабря. Тогда глава государства несколько раз делал отсылки к тяжелой ситуации в девяностые: «В 2000 году за чертой бедности жили 29% населения»; «Конституция 1993 года принималась в сложных условиях гражданского противостояния и боевых действий в столице России, в Москве»; «В 93-м не платили пенсии по полгода»; «Армия была на грани развала…».

Екатеринбургский Ельцин Центр в следующем году открывает филиал в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако, как сообщают источники URA.RU, проведенные после пресс-конференции соцопросы показали, что подобная риторика больше не находит отклика у россиян. «Опросы показали, что россияне все меньше реагируют на угрозу „лихими девяностыми“. Уже не работает технология сравнения: тогда было плохо, а сейчас хорошо. Поколение миллениалов [1982—1996 гг рождения] не знает о жизни в то время, а взрослые начали ностальгировать по собственной молодости», — делится инсайдер.

Другой собеседник агентства, попросивший об анонимности, заверяет, что власти уже сделали выводы и будут менять риторику. В качестве примера он приводит планы президента Владимира Путина на юбилей одного из главных символов 90-х — первого президента России Бориса Ельцина. Глава государства 1 февраля намерен поучаствовать лично в мемориальных мероприятиях, посвященных 90-летию предшественника. Кроме того, в конце 2021 года в Москве откроется филиал Ельцин Центра. При этом пять лет назад, на 85-летие Ельцина, от имени Путина лишь возложили венок к могиле экс-президента.

«Первый канал» и пять лет назад, и в этом году показывает тот же документальный фильм «Борис Ельцин. Отступать нельзя», в котором нейтрально рассказывается о наследии первого президента, а среди героев — его супруга Наина Ельцина, дочери Елена Окулова и Татьяна Юмашева. Причем фильм показывается в непопулярное время — 00:10. Других упоминаний Бориса Ельцина в телепрограмме российских каналов URA.RU не обнаружило.

Однако пять лет назад негативную информационную повестку задавал и опрос «Левада-центра», согласно которому 2/3 россиян заявили об отрицательном отношении к Ельцину. В этом году опрос еще проводится, его результаты будут опубликованы во второй половине февраля.

По данным социологов, в последнее десятилетие у россиян изменилось отношение к Ельцину Фото: «Левада-центр»

Как сообщил URA.RU замдиректора «Левада-центра» Денис Волков, по данным последнего опроса, 14% россиян положительно относились к Ельцину, а 36% — негативно. Остальные или нейтрально, или затруднились с ответом. При этом в 2000-м, сразу после отставки экс-президента, лишь 7% опрошенных позитивно воспринимали фигуру Ельцина, а негативно — 53%.

«За последние 20 лет нарастает доля затруднившихся с оценкой и с нейтральным отношением к Ельцину. Приходит поколение, для которого в 90-х не было сильных переживаний. Но даже те, кто сейчас негативно относятся к Ельцину, на фокус-группах называют и хорошие моменты — свобода, возможности. Контраст с 90-ми уже не так хорошо работает из-за затяжной стагнации последних лет», — говорит социолог. Волков подчеркивает, что власти сегодня продолжают опираться на бюджетников, пенсионеров и военных, как опору режима и более активных избирателей. Поэтому негативная риторика о 90-х, которая действует на них, пока еще сохраняется.

Однако эксперты считают, что нынешний юбилей Ельцина может стать водоразделом в публичной оценке 90-х со стороны властей и фигуры экс-президента. «Молодежь пугают тем, что она не помнит. Альтернативой предлагается стабильность, в которой молодежь выросла. А она нацелена на улучшение жизни. Стабильность для нее — антиценность. Власти этого не понимают и ничего не могут предложить взамен. Если так продолжится, расщепление народа и власти усилится. Народ не пойдет штурмовать Кремль, но власть и народ начнут жить каждый своей жизнью», — отмечает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напоминает, что в 90-е страшилкой был СССР, который сегодня многими воспринимается позитивно. Когда-то «красивой легендой» станут и 90-е, полагает он. «Власть должна не с прошлым бороться, а строить будущее, рисовать картину того, куда ведет народ. Иначе найдется тот, кто нарисует эту картинку за власть», — предостерегает собеседник.

Политолог Георгий Сатаров, работавший в команде Ельцина, еще более категоричен. «Когда у людей наступает разочарование в сегодняшнем дне, то помимо поиска современных образцов своего будущего, идет поиск и в прошлом. Не исключаю, что таким объектом могут оказаться 90-е. Есть свидетели того времени, которые могут сравнивать: били людей на митингах или не били, были пытки или нет, была ли свобода прессы. И когда молодежь и заставшие то время люди будут отвечать на эти вопросы, не исключаю, что вслед за нейтрализацией пропаганды о „лихих 90-х“, может пойти обратная тенденция», — резюмирует он.