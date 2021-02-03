Кланы вступили в борьбу за контроль над выборами в Госдуму

Дмитрий Медведев и Андрей Турчак (справа) сейчас контролируют праймериз и списки кандидатов в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кланы внутри «Единой России» борются за контроль над предварительным голосованием (праймериз), победителей которого выдвинут на выборы в Госдуму. Из-за этого затягивается согласование итогового списка кандидатов, на которых партия делает ставку. Инсайдеры URA.RU рассказывают, что тот, кто будет контролировать праймериз, сможет влиять и на персональный состав кандидатов. Пока за это отвечает глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Никогда еще так поздно не проводилось согласование кандидатов в Госдуму. Во время предыдущих кампаний в феврале все уже знали, кто в каком округе должен победить на праймериз, чтобы выдвинуться кандидатом. И спокойно готовились — зачищали поляну от конкурентов, подбирали технических кандидатов, работали с избирателями», — рассказал URA.RU один из депутатов Госдумы на условиях анонимности.

В «Единой России» считают, что из-за пандемии коронавируса в этом году праймериз должны быть электронными Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Его коллега считает, что причина в том, что в руководстве партии не могут определиться, как проводить праймериз. «Обсуждается первая и четвертая модель праймериз. По первой в предварительном голосовании участвуют все желающие. По четвертой — в кандидаты выбирают только членов ЕР», — поделился собеседник.

Источник в руководстве ЕР заявил, что на самом деле модель уже утвердили. «Еще на совещании с вице-губернаторами по внутренней политике всем заявили, что праймериз пройдут по первой модели. Все желающие проголосовать будут регистрироваться на Госуслугах. Надежнее, чем на этом портале, электронное голосование не защитишь», — заверил он.

Куратор внутренней политики в одном из регионов напомнил, что электронные праймериз также проводились год назад. Тогда их контролировал Турчак. И он практически три дня не объявлял результаты. «На электронных праймериз Турчак остается одним человеком, который контролирует результат, потому что они были закрыты. Приходится искать выходы на него или окружение», — поделился чиновник.

Собеседник напомнил, что в Челябинской области на прошлых праймериз говорили о накрутках голосов с помощью купленных в даркнете (анонимная часть интернета) аккаунтов с сайта Госуслуг. Плюс сторонники блогера Алексея Навального в регионах, где они сильны, могут в рамках «умного голосования» сорвать выборы нужного человека — целенаправленно голосовать за «технического» кандидата. Поэтому региональные кураторы внутренней политики хотели бы участвовать в проведении праймериз, чтобы «в рамках возможностей реагировать на вмешательство в голосование».

Такие просьбы могут быть частью борьбы за организацию праймериз, что даст возможность скорректировать список кандидатов в Госдуму, считает один из высокопоставленных единороссов. «Список кандидатов есть. Но его не утверждают, потому что до конца не решено, только Турчак будет курировать праймериз или кто-то еще. В зависимости от этого список может быть скорректирован», — объясняет он.

Вячеслав Володин (слева) и Сергей Неверов фактически сформировали нынешний созыв Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам инсайдера, Турчак является человеком председателя партии Дмитрия Медведева. В ЕР также силен клан спикера Госдумы Вячеслава Володина, к которому относится предшественник Турчака в генсовете, а ныне глава думской фракции единороссов Сергей Неверов. Администрация президента контролирует формирование списка кандидатов через руководителя управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева и зампреда генсовета ЕР Владимира Васильева (советник президента, его называют будущим главой фракции ЕР в Госдуме). Главный политтехнолог избирательного штаба — председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, экс-глава управления по внутренней политике администрации президента.

Политолог Михаил Карягин отмечает, что в ЕР «есть несколько центров силы». «Они борются за формирование списков кандидатов. Во-первых, это фракция в Госдуме. Во-вторых, Турчак, который замкнул на себя многие вопросы. Думаю, сейчас инициатива именно в его руках, и за праймериз будет отвечать он», — предполагает собеседник.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что праймериз — это «не реальная конкурентная процедура», а «легитимизация согласованных кандидатов». Поэтому многие хотят вмешаться в процедуру, чтобы участвовать в составлении списков. «Внутри партии есть ее лидер Медведев, руководящий аппаратом Турчак и во многом сформировавший нынешний созыв Госдумы Володин. Все трое хотят сформировать списки кандидатов. Плюс администрация президента имеет свои виды. Самые сильные позиции у Медведева и Турчака. И, естественно, АП является важным институтом. Борьба за места обострилась, потому что непонятно, сколько в итоге ЕР наберет на выборах. Поэтому споры о методике, как голосовать, когда результаты праймериз публичить и кто их завизирует, будет идти до последнего», — резюмировал эксперт.

В пресс-службе ЕР на просьбу о комментарии ситуации сообщили лишь, что «идет подготовка к проведению предварительного голосования». Ранее в партии отмечали, что назначить праймериз может генсовет или президиум генсовета. Причем, предварительное голосование может быть растянуто по времени с прошлогодней недели до 10-14 дней.