Судьи получили от Путина сигнал, как работать после митингов

Президент сравнил работу судей с подвигом врачей в пандемию Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Дело Алексея Навального

Президент РФ Владимир Путин публично поддержал российские суды, попавшие под волну критики после митингов в России. 9 февраля глава государства заявил о героической работе судей в пиковые моменты пандемии и даже сравнил их действия с подвигом врачей. И это заявление, по мнению специалистов, можно трактовать двояко.

На совещании, посвященном работе российской судебной системы, Владимир Путин не скупился на комплименты. В своем выступлении президент подчеркнул, что в 2020 году суды не прекратили работать во время карантина и даже рассмотрели еще больше дел, чем в 2019 году (на 3,9 млн). Хотя, по словам Путина, в ряде европейских стран суды перенесли на поздние сроки до 50% дел.

Владимир Путин провел совещание с судьями по ВКС Фото: Kremlin.ru

«Мы много говорим про врачей и справедливо благодарим их за их подвижнический труд. Но не могу не сказать, что вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения, — сказал Путин. — Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства».

Глава государства заметил, что высокие оценки судебной системе дает не только российская власть, но и европейские чиновники: «Эксперты Еврокомиссии единодушно сочли российскую судебную систему наиболее оперативной, технологически развитой и наименее финансово затратной для граждан». Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев подтвердил тезисы президента статистикой. К примеру, 99% дел в России было рассмотрено с соблюдением процессуальных сроков, более 400 тысяч судебных заседаний проведено с использованием видеоконференцсвязи, утверждено 16 обзоров судебной практики, содержащих более 400 правовых позиций.

К действиям судов после митингов было приковано особое внимание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Примечательно, что Путин говорил о подвигах судей на фоне волны негативных сообщений, связанных с уголовным делом блогера Алексея Навального и несанкционированными акциями протеста, на которых произошли массовые задержания активистов. К примеру, за последние сутки почти 12 тысяч россиян подписались под петицией «Новой газеты» о необходимости реформы законодательства о митингах. В ней говорится: «Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы». Среди подписавшихся более 180 ученых, актеров, режиссеров, писателей, общественных деятелей: актрисы Чулпан Хаматова и Яна Троянова, писатель Борис Акунин, режиссер Андрей Звягинцев, академик Владимир Захаров.

Действиями правоохранительных органов в отношении протестующих возмущались в президентском Совете по правам человека. Лидер США Джо Байден призывал российские власти освободить всех задержанных активистов и Навального, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель угрожал России санкциями.

Социологи прогнозируют снижение уровня доверия россиян к судам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Социолог Алексей Рощин считает, что поток негативных сообщений может отразиться на доверии россиян к судебной системе, который и без того невысок. В мае 2020-го «Ведомости» со ссылкой на закрытое социсследование ФСО писали, что доля россиян, которые не считают правосудие в России независимым и объективным, за три года увеличилась с 50% до 73,8%.

«Значительная часть россиян не воспринимает суд, как самостоятельную ветвь власти. Информационная волна может усилить этот эффект. Путин потому и встретился с судьями, чтобы каким-то образом сгладить впечатления людей от вала резонансных приговоров и поддержать судейский корпус», — сказал Рощин. Политолог Дмитрий Журавлев считает, что президент «как и в случае с пенсионной реформой, положил свой авторитет на весы, чтобы поддержать судебную систему». Журавлев объяснил, что для Путина судебная система важна, как один из институтов, на которой держится легитимность власти.

Другого мнения придерживается эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Он полагает, что речь президента была направлена не на граждан, а на судей.

«Это сигнал сотрудникам судов в первую очередь. Что они работают в правильном направлении. И что возникающее общественное недовольство не должно менять вектор их работы, — сказал Карягин.

— С доверием к судебной системе (за исключением арбитражных дел) у нас действительно все сложно. Но здесь публичная поддержка со стороны Путина ситуацию не исправит».

Вячеслав Лебедев — бессменный председатель Верховного суда РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Рощин согласился, что для повышения доверия россиян к суду, нужны реформы, в том числе, кадровые: «В случае с [главой Верховного суда Вячеславом] Лебедевым вообще уникальная ситуация — он занимает свой пост с 1991 года. Общество может это воспринимать это как знак того, что власть не желает ничего менять».

В январе 2020 года уже прошла волна слухов про отставку Лебедева, но в мае он был переназначен на новый срок. Положительный тон прошедшего совещания свидетельствует о том, что положению Лебедева по-прежнему ничего не угрожает, подтвердил Журавлев: «Есть правило о том, что никогда нельзя идти на поводу у критиков. Поэтому чем больше будет скандалов, тем дольше он будет занимать должность».