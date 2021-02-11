Курганские инсайды: врагов ловят на живца

С Днем всех влюбленных Коллаж: URA.RU

Эмоциональное выступление в суде экс-заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина вызвало бурные эмоции у участников процесса. Инсайдеры говорят, что кто-то из присутствовавших в зале даже порывался аплодировать подсудимому. Также в регионе обсуждают, что неприятности с законом могут грозить одному из действующих чиновников: видео, как он берет взятку, якобы появилось в продаже на подпольном аукционе.

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Аплодисменты выступлению Пугина

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи, которые следят за делом первого экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина, передают, что после его речи в зале суда слушатели чуть не разразились аплодисментами. «Люди скромно похлопали в ладоши, но негромко, это же суд. Восторг вызвало выступление Пугина, где он заявил, что не понимает обвинения в свой адрес, и эмоционально привел аргументы. В них звучало, что не он нес ответственность за освоение средств по госпрограммам. Во всем виноваты экс-глава Шадринского района [Владимир Осокин] и его бывший зам [Вячеслав Рознин], которые признали вину», — передают слухачи.

Бывший высокопоставленный чиновник уходит с работы

Говорят, что бывший замгубернатора по соцполитике Александр Карпов, проработав год, уходит с поста заместителя руководителя Курганского отделения соцстраха. На днях он написал заявление об увольнении. «Год он проработал и дальше быть замом отказался. Его приглашали, как кандидата на пост главы реготделения соцстраха. Однако назначения так и не произошло. Коллектив очень переживает по поводу его ухода», — переговариваются слухачи. Карпов ранее — до должности замгубернатора — возглавлял управления Роспотребнадзора по Курганской области и департамент здравоохранения.

Проверку школьных столовых связали с жалобой ребенка курганского чиновника

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухачи сообщают, что проверка еды в столовых школ Курганской области может быть связана с жалобой ребенка крупного регионального чиновника. Ребенок якобы пожаловался отцу на питание в своем образовательном учреждении. В кулуарах говорят, что именно после этого на школьную еду обратил внимание губернатор региона Вадим Шумков. С 10 февраля качество питания в школьных столовых области начали проверять два раза в неделю.

Экс-главу Кетовского района ждет новый иск

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-главе Кетовского района Александру Носкову, которого суд отправил на шесть лет в колонию, могут предъявить новый иск о возмещении ущерба. Как говорят инсайдеры, с такой инициативой может выйти прокуратура. «Ущерб уже пытались взыскать в Кетовском районном суде, когда рассматривалось уголовное дело Носкова. Но суд решил, что это должно быть отдельное гражданское дело, инициировать которое может надзорный орган. Так что история с недостроенным водопроводом в Кетово еще не закончена», — считает источник.

Носкова признали виновным в злоупотреблении полномочиями после того, как он подписал акты приемки на недостроенный водопровод. Ущерб превышает 15 млн рублей. Именно эту сумму теперь могут предъявить экс-чиновнику. В 2017 году Носкова признавали виновным в трех взятках по 100 тысяч рублей и приговорили к штрафу в 3,5 млн рублей. Позже в рамках гражданского дела с него взыскали ущерб в четыре миллиона рублей.

В Курганской области появится новая партия

По слухам, в Курганской области в скором времени зарегистрируют региональное отделение еще одной партии, цель которой — отобрать голоса у крупного политического оппонента. По мнению одного из инсайдеров, эта партия может стать спойлером на выборах в Госдуму и будет работать с электоратом коммунистов. По другим слухам, забрать голоса рассчитывают у «Единой России». Слухачи добавляют, что будущий руководитель регионального отделения уже предлагает вступить в партию и баллотироваться от нее в органы самоуправления.

Бывшему замглавы ГУ МЧС прочат неприятности

Экс-замглавы ГУ МЧС по Курганской области Алексей Ткачев мог уйти на пенсию не по своей воле, считают сплетники. Ткачева они считают человеком бывшего главы ведомства Олега Рожкова, которого обвиняют в растрате и злоупотреблении служебными полномочиями. «Есть мнение, что в главке стали постепенно убирать людей Рожкова. Вот Ткачева по-тихому, без скандалов, отправили на заслуженный отдых», — говорят злые языки. При этом среди сотрудников ведомства появились разговоры, что Ткачевым могли заинтересоваться силовые структуры. Впрочем, по другой версии, речь может идти только о свидетельских показаниях в рамках других уголовных дел.

После ареста начальника Росреестра сотрудники расслабились

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После того, как в Кургане по подозрению в коррупции арестовали руководителя регионального управления Росреества Олега Молчанова, сотрудники расслабились. Почти армейская дисциплина была в управлении в последние годы. Например, при входе Молчанова в кабинет все сотрудники должны были встать. «И это еще не все. Один из сотрудников, которые находились в кабинетах, должны были еще и доложить, мол, в кабинете все хорошо, все довольны. Но после ареста Молчанова все расслабились», — обсуждают слухачи.

Руководитель коммунальной компании может уехать за границу

Руководитель одной из курганских мусорных компаний, по слухам, приобрел недвижимость за рубежом. «По всей вероятности, финансовые дела у его компании идут в гору. Да и дом за границей не помешает, если что-то пойдет не так в плане ведения бизнеса», — переговариваются слухачи.

Новый авторитет может быть человеком силовиков

В Кургане говорят, что в криминальной среде региона появился новичок. Нового человека из Тюмени зовут Аюб. Он якобы пытается наладить отношения с курганцами, но те опасаются. «Как бы не был засланным казачком от силовиков. Знаем лишь, что он тесно контактирует с одним из владельцев заводов в Кургане», — переговариваются в городе.

Курганские сторонники Навального избегают публичности

Жители Кургана заметили, что члены местного штаба Алексея Навального избегают подробностей о новой акции, которую их руководство анонсировало на 14 февраля. Горожане добавили, что сами сторонники оппозиционного блогера не раскрывают конкретные места несанкционированной акции. По мнению некоторых курганцев, после предыдущих акций члены штаба стали осторожнее и не хотят вновь оказаться под арестом. Перед несогласованными митингами 23 и 31 января всех сотрудников местного штаба арестовали. Региональный координатор Алексей Шварц до сих пор отбывает наказание — ему назначили 30 суток ареста.

Внутри национальной диаспоры разлад

После интереса силовиков к начальнику областного Росреестра Олегу Молчанову и обысков в одной из национальных диаспор, в Кургане заговорили о конфликте внутри общественной организации. «Когда-то диаспора отказалась помогать предпринимателю, входящему в диаспору. Он просил помочь деньгами для судебных процессов с надзорными ведомствами и, в частности, с Росреестром. Диаспора ему отказала. А теперь и сама столкнулась с интересом силовиков. Разногласия давние, но неизвестно, как они сейчас скажутся», — обсуждают осведомители.

Видео со взяткой появилось на подпольном аукционе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганским бизнесменам предлагают приобрести видео, где один из высокопоставленных чиновников якобы получает взятку. Начальная цена такого своеобразного лота составляет 10 млн рублей. На видео человек, похожий на действующего курганского чиновника, в своем кабинете берет некий пакет и что-то пересчитывает. «Предложения о покупке звучат с таким подтекстом, что это видео поможет в продвижении бизнеса в Курганской области. Не исключено, что это новый вид мошенничества, но цена при этом крайне высока. Или действуют силовики, ловя на живца врагов действующей власти», — считают сплетники.

Национальные диаспоры оставили без денег

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Курганской области национальным диаспорам не дали денег в рамках предоставления грантов. В этой связи организации, например, отказались принимать участие в новогодних мероприятиях. «Диаспоры крайне возмущены. Раньше хоть немного средств, но выделялось. На что теперь вести свою работу», — переговариваются курганцы. Чтобы как-то спасти мероприятия, раз диаспоры отказались, управление культуры подключило библиотекарей: «Им прошлось самим участвовать в праздниках и чуть ли не петь на национальных языках».

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.