В Тюменской области вскрыта серая схема добычи леса и торфа

Тюменский активист обвинил местную компанию в незаконной разработке недр Фото: Анна Майорова © URA.RU

Член Фонда содействия президенту по борьбе с коррупцией Евгений Злоказов пытается доказать, что вскрыл серую схему по незаконной добыче песка, леса и торфа под Тобольском (Тюменская область), которая может привести к крупнейшей за всю историю региона экологической катастрофе. По его подсчетам, материальный ущерб от этого уже составил не менее 600 млне рублей.

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

О проблеме незаконного уничтожения лесов и добычи других полезных ископаемых (торфа и песка) Злоказов узнал от жителей Тобольска во время личного приема. Они рассказали ему, что некие фирмы недалеко от города производят работы по добыче ресурсов, не имея на это разрешений и лицензий. Речь идет о Ломайковском, Ломаево-2, Ломаево-3, Диком, Западно-Сибирском-5 и Менделеевском месторождениях песков. Активисты провели негласную проверку этих участков, которая, по словам Злоказова, подтвердила слова тоболяков. По результатам этой ревизии им было принято решение о подготовке обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

«Я стал свидетелем варварской добычи полезных ископаемых (торфа). Как мне стало известно из открытых источников, карьер Менделеевский-3 принадлежит „Западно-Сибирской строительной компании“ (ООО „ЗССК“). Торф добывается при помощи экскаваторов, что недопустимо. Кругом — сваленные деревья, разливы дизельного топлива, автомобильные покрышки и бытовой мусор. Данный карьер находится на территории урочища „Чистое болото“, о котором ранее из СМИ мне стало известно, что здесь собираются сделать особо охраняемую территорию — государственный заказник, так как там произрастают такие растения как Венерин башмачок, Камнеломка болотная, Лосняк Лезеля и др., а также это место обитания животных, занесенных в Красные книги РФ и Тюменской области», — написал Злоказов в своем письме главе государства.

Он также обратился в Следственное управление и к губернатору Тюменской области Александру Моору. Но, по его словам, практического результата это не принесло: на запросы пришли отписки, в которых сообщалось, что на месте работ по добыче ресурсов, действительно, были обнаружены нарушения. Но не те, о которых заявлял Злоказов.

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«В сентябре 2020 года Тобольской межрайонной прокуратурой совместно с государственным инспектором Тюменской области в области окружающей среды проведена проверка по соблюдению требований законодательства о недрах на участках недр местного значения „Ломайковский“, „Ломаево-2“, „Менделеево-2“, „Менделеевский“, „Дикий“, „Западно-Сибирский-5“ В ходе осмотра участков недр „Менделеевский“, „Дикий“, „Западно- Сибирский-5“ нарушений Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 „О недрах“ государственным инспектором Тюменской области в области охраны окружающей среды не установлено», — пояснили URA.RU в департаменте недропользования Тюменской области.

Там пояснили, что на участках «Ломайковский», «Ломаево-2» и «Менделеево-2» нарушения были обнаружены. Тобольская межрайонная прокуратура возбудила административные дела. Лицензии на использование этих участков были приостановлены. От дальнейшей работы на участках «Менделеевский», «Менделеево-2» и «Дикий» в «ЗССК» отказались.

Злоказов попросил проверить, каким образом ООО «ЗССК» получила лицензию на разработку участков и кем был согласован экологический отчет по данному карьеру. Он высказал предположения о том, что региональный департамент недропользования руководство Западно-Сибирской строительной компании сумели каким-то образом договориться по этим вопросам. Также в своем обращении он заявил, что «ЗССК» подала заявление о ликвидации юридического лица. Исключив, таким образом, необходимость проведения работ по рекультивации карьера и возмещении ущерба природе. В Тобольской межрайонной прокуратуре активисту ответили, что при проверке участка «Менделеевский-3», права на который «ЗССК» передала компании ООО «ИнТех», нарушений выявлено не было. Но они были обнаружены недалеко от его местонахождения.

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

«В 1 километре севернее от участка недр „Менделеевский-3“ зафиксировано несколько отдельных выработок общераспространенных полезных ископаемых (песок, торф). Лицензии на право пользования недрами в этом месте департаментом не выдавались. Проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 73 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами)», — ответили в Тобольской межрайонной прокуратуре.

При этом, владелец «Западно-Сибирской строительной компании» Егор Бородкин 9 июля 2020 года начал процедуру банкротства компании. Передав перед этим права на разработку участков ООО «ИнТех», которая также принадлежит ему. Получить комментарий Бородкина URA.RU не удалось: предприниматель проигнорировал телефонные звонки редакции.

9 февраля активисту пришел ответ из прокуратуры Тюменской области. Из него следует, что региональный департамент недропользования и экологии Тюменской области на принял должных мер по определению суммы вреда для экологии от добычи ресурсов в Тобольском районе. А это необходимо для объективной уголовно-правовой оценки по фактам незаконной добычи недр.

«Достоверный объем добытого полезного ископаемого определяется маркшейдерской съемкой, вид полезного ископаемого — лабораторными исследованиями. Установлено, что департамент не принял мер, направленных на проведение маркшейдейрской съемки и вида полезного ископаемого для установки размера вреда. Прокуратурой области подготовлено представление директору департамента, в котором поставлен вопрос о необходимости проведения маркшейдерских работ, определения полезных ископаемых на земельных участках, на которых осуществлялась их незаконная добыча», — указано в официальном ответе областной прокуратуры.

Активист Злоказов считает вину Бородкина в незаконной добыче ресурсов доказанной: «Все, о чем я сообщал —подтвердилось. Фирму привлекли по ч.1,2 статьи 7.3 КОАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами и пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами) и вынесли руководителю компании представление. А то, что фирма разработала и продала песка с 10 га земли без лицензии, а это около 2 000 000 м?, по 300 рублей за 1 м? Незаконно получена прибыль в размере 600 млн рублей? Разве это не укрывательство от неуплаты налогов в особо крупном размере? Разве это не незаконная предпринимательская деятельность? Фирмы, которые обокрали государство на миллиарды рублей подали на ликвидацию. И с кого потом спросить?»