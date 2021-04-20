Для чего соперника патриарха Кирилла пытались сослать на Урал

Известный священник Тихон Шевкунов (слева) мог стать сменщиком митрополита Кирилла (справа), считают источники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургская митрополия неожиданно оказалась в центре внутренней борьбы Русской православной церкви. Несколько месяцев назад главой РПЦ в столице Урала мог стать один из главных претендентов на патриарший престол — митрополит Псковский Тихон Шевкунов, сообщили источники URA.RU. По замыслу авторов этого сценария, служение в «городе бесов» должно было дискредитировать священника и сломать его карьеру.

Отец Тихон неоднократно приезжал в Екатеринбург как общественный деятель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале декабря 2020 года главой Екатеринбургской митрополии стал Евгений (Кульберг). Его предшественник Кирилл (Наконечный) уехал в Казань, где занял место митрополита Казанского и Татарстанского вместо скончавшегося в 2020 году Феофана Ашуркова. Новый екатеринбургский владыка публично признавался, что назначение стало для него неожиданностью. Причина этого кадрового решения стала известна спустя несколько месяцев: в качестве сменщика Кирилла в Екатеринбурге, по информации источников URA.RU, изначально рассматривался Тихон Шевкунов — известный православный деятель, писатель, глава патриаршего совета по культуре.

Уже несколько лет в церковных кругах ходят слухи, что именно Тихон, ставший одной из влиятельнейших фигур в РПЦ, будет следующим патриархом Всея Руси. Инсайдеры агентства полагают, что по этой причине оппоненты Шевкунова хотели его переезда на Урал.

«Был вариант отправить его в Екатеринбург, чтобы пресечь его возвышение. Некоторые в Синоде считали, что там он успеет несколько раз крупно просчитаться и испортить репутацию.

Это сделало бы их отношения с патриархом Кириллом еще более напряженными», — поделился знакомый с деталями интриги источник.

По предположению сразу нескольких инсайдеров, недоброжелателями Тихона были люди из ближнего круга патриарха. В окружении Святейшего ревностно относятся к популярности Шевкунова и его амбициям. Считается, что первая атака на клирика была совершена в 2018 году, когда его назначили в Псковскую митрополию. Тогда звучали мнения, что это — попытка отдалить Тихона от столичной церковной элиты и не допустить усиления: как раз в это время Шевкунов начал сближение с митрополитом Иларионом, верным соратником патриарха. «Сам Кирилл при этом холоден к Тихону и старается открыто с ним не конфликтовать», — уточнил знакомый Шевкунова.

Другой инсайдер заметил, что в столице Урала, которую нередко сотрясают религиозные скандалы, у Шевкунова было бы сразу несколько очагов напряжения — например, резонансное строительство храма Святой Екатерины или конфликт с опальным отцом Сергием: «После спокойного Пскова это стало бы для него адом». Впрочем, статусный собеседник URA.RU в Екатеринбургской епархии возразил, что служащим митрополии даже не намекали на возможное назначение Тихона.

Конфликт с отцом Сергием мог стать неразрешимой проблемой для Тихона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заведующая кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета Лариса Астахова подтвердила URA.RU, что слухи о переезде Тихона в Екатеринбург действительно ходили. Однако в случае назначения на Урал клирик рисковал провалить «экзамен отцом Сергием», считает она. Тихон не успел бы сразу погрузиться в такую глубокую проблему: для ее решения требовался человек, хорошо понимающий местную конъюнктуру, и выбор пал на Евгения Кульберга — он прослужил на Урале почти 10 лет и был готов сразу действовать решительно.

В последние годы у отца Тихона действительно непростые отношения с патриархом и его окружением, но ему уже несколько раз удавалось установить короткое перемирие, уточнил источник агентства в околоцерковной среде. «Например, так было, когда Шевкунов захотел вернуться в родную обитель (в 1980-е годы Тихон служил в Псково-Печерском монастыре — прим. ред.). Он провел несколько встреч с Кириллом и был назначен правящим архиереем в Псков. Видимо, в этот раз он снова пошел на уступки», — предположил собеседник.

Многие священники не разделяют взглядов Тихона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Религиовед Роман Силантьев рассказал URA.RU, что у Тихона есть оппоненты как в церкви, так и во власти. По словам эксперта, против Шевкунова настроены те, кто не разделяют его ярко выраженных патриотических взглядов. В частности, многие недовольны его близостью к президенту Владимиру Путину — Тихон считается духовником российского лидера. «Тихон — ярый защитник власти. А в церкви есть сторонники оппозиционных взглядов. Собственно, и 100 лет назад такое было: некоторые священники приветствовали революцию, правда, долго они не прожили», — рассказал Силантьев.

В церковном мире редко бывают расхождения в вопросах политики или мировоззрения, но конкуренция одних клириков с другими нередко встречается, сказал URA.RU диакон Андрей Кураев. «Например, когда кто-то хочет быть ближе к Москве, ближе к патриарху», — объяснил он. Комбинацию против Тихона, впрочем, богослов поставил под сомнение: «У священников все происходит гораздо грубее, проще, примитивнее».

Сам Тихон Шевкунов отрицает несостоявшийся переезд на Урал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В разговоре с URA.RU сам отец Тихон эмоционально отреагировал на вопрос о несостоявшемся переезде в Екатеринбург. «Чушь собачья!» — заявил архиерей. Представитель Екатеринбургской митрополии, протоиерей Максим Миняйло отказался обсуждать, претендовал ли Шевкунов на место владыки. Руководитель пресс-службы Псковской епархии Антон Воеводин также не стал комментировать эту информацию: «Куда только уже не сватали нашего владыку».