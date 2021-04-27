ФСБ провела обыски по делу о митингах Навального в Екатеринбурге

Об уголовном деле по итогам зимних несанкционированных митингов в Екатеринбурге стало известно 21 апреля — в день новой акции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники свердловского УФСБ провели обыски у фигурантов дела о призывах к массовым беспорядкам в Екатеринбурге (ч. 3 ст. 212 УК РФ), возбужденного 15 апреля. Как сообщил источник URA.RU в силовой среде, по итогам оперативно-следственных мероприятий были задержаны четыре человека. По версии следствия, они призывали к участию в несанкционированных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23-го и 31 января.

Обыски прошли утром 28 апреля. Фамилии фигурантов пока не раскрываются. В квартире одного из них — 18-летнего студента Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова — оперативники обнаружили «вещества растительного происхождения, весы и принадлежности для курения». «После проведения исследований будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста»», — поделился источник.

Обыски, по данным URA.RU, прошли утром 28 апреля Фото: источник URA.RU

Другого подозреваемого — бывшего студента УГГУ (был отчислен за неуспеваемость в 2021 году) — следователи попросят отправить под домашний арест. «В отношении еще двух фигурантов (1989-го и 1996 годов рождения) отмечено, что они имеют ограниченные возможности здоровья, в связи с чем они отпущены под подписку о невыезде», — добавил инсайдер. У всех четверых сотрудники УФСБ изъяли «технические средства связи и носители информации». В самом ведомстве от комментариев по теме воздерживаются. Также ситуацию не комментируют в региональном СК.

Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на тот же срок.

На несанкционированных митингах по поддержку Навального (отправленного в колонию в феврале) в Екатеринбурге 23-го и 31 января было задержано более 100 человек. Часть из них (включая координатора местного штаба Навального Алексея Гресько и волонтеров организации) впоследствии получила административные аресты и штрафы. Об уголовном деле по итогам тех акций стало известно 21 апреля — за несколько часов до нового несогласованного с властями митинга-шествия. Первые обыски по делу прошли в тот же день — в квартирах экс-координатора штаба Навального Ирины Норман и волонтера штаба Егора Васильченко. Их правовой статус по данному делу на текущий момент не ясен.

Сейчас Норман находится под арестом (30 суток). Суд посчитал, что она призывала участвовать в акции 21 апреля. Гресько также был арестован (на 29 суток) — как организатор нового митинга-шествия. Оперативно связаться с другими представителями штаба Навального в Екатеринбурге на момент публикации не удалось. Адвокат Алексей Бушмаков, который защищает в судах участников несанкционированных акций, сказал корреспонденту, что пока не располагает информацией об обысках 28 апреля.