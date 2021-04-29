Тюменские инсайды: ошибка пиарщиков Моора

А как вы отметите майские праздники? Коллаж URA.RU

По слухам, писатель и политик Захар Прилепин рассматривает Тюменскую область как опорный регион на грядущих выборах в Госдуму — а все из-за Ермака. В это время на юге области бушуют страсти перед выборами в региональный парламент — вопрос на контроль взял Кремль. Кроме того в свежих «Инсайдах»: пиарщики Моора ошиблись, СМИ обиделись на Якушева, тюменцы боятся запрета на продажу алкоголя.

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Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В пресс-службе губернатора ищут виноватых

Говорят, в пресс-службе губернатора, которую заменяет оперштаб, назревает скандал. В интернет утекла рабочая переписка, а потом в том же канале вместо информации появилась фраза для своих. «Мы наделали скриншотов, веселились знатно», — рассказали слухмейкеры. Поговаривают, что все шишки могут скинуть на нового сотрудника — недавно взятого в штат Игоря Канева. Мол, до него таких ситуаций не было.

Ермак поменял планы Прилепина

По непроверенной информации, в скором времени в Тюмень приедет писатель и сопредседатель партии «Справедливая России — За правду» Захар Прилепин. Якобы свежеиспеченный политик рассматривает регион как один из опорных на предстоящих осенью выборах в Госдуму. Причем, изначально Тюменская область большого интереса у прилепинцев не вызывала, но все поменялось после скандального голосования за название аэропорта Тобольска, которому из-за татарского лобби не присвоили имя Ермака. «Говорят, Прилепин ухватился за эту возможность и постарается на тюменской земле сыграть на популярности покорителя Сибири, несправедливо „обиженного“ чиновниками», — рассказывают слухмейкеры.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация президента вмешается в распределение постов в тюменской облдуме

В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что кандидатов на руководящие посты в Тюменской областной думе после выборов 2021 года будут утверждать в администрации президента РФ Владимира Путина. Якобы сделано это будет, в том числе, из-за повышенного интереса к региональному парламенту со стороны властей ХМАО и ЯНАО. «Чтобы избежать ссор и политических интриг в парламенте одного из ключевых регионов России Москва вмешается в распределение портфелей в тюменской думе», — передают инсайдеры.

Ямальцы хотят от Тюмени больше денег

Во властных кабинетах ходит слух, что активное выдвижение крупных ямальских политиков в депутаты Тюменской областной думы связано в том числе и с желанием ЯНАО получить контроль над формированием бюджета юга области. Дело в том, что Ямал ежегодно переводит в Тюмень по 20-30 млрд рублей по программе «Сотрудничество», а вот назад в округ возвращается лишь малая часть — хотя есть договоренность, что средства на строительство соцобъектов должны распределять равномерно. «Очевидно, что спикер облдумы Сергей Корепанов (выходец из ЯНАО) не в силах в одиночку лоббировать финансовые интересы округа. Поэтому в поддержку ему и направлены тяжеловесы — вице-спикер ямальского заксобрания Алексей Ситников и замгубернатора Ирина Соколова», — утверждают источники по власти.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Выживет только один

В курилках облдумы активно обсуждают тот факт, что на осенние выборы в региональный парламент выдвинулись сразу и нынешний, и бывший главы регионального отделения «Молодой гвардии» — Владимир Сбитнев и Роман Чуйко соответственно. Впрочем, место в думе якобы достанется лишь одному. «Запрос на омоложение фракции ЕР конечно есть, но изменения будут точечными. И шансы Чуйко здесь выглядят предпочтительнее, у него все же есть опыт работы депутатом гордумы Тюмени», — передают сплетники.

Эсер и единоросс ведут совместную предвыборную кампанию

В Желтом доме шепчутся о том, что депутаты Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий («Единая Россия») и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия») накануне выборов объединили усилия. Говорят, что они являются бизнес-партнерами, поэтому, несмотря на разность политических взглядов, общий интерес у двух парламентариев, присутствует. «Пискайкин и Горицкий с небольшой разницей во времени дали интервью одному из тюменских СМИ, в которых, между строк, читаются одни и те же посылы. Собственно, оба так или иначе заинтересованы в том, чтобы сохранить за собой места в Тюменской областной думе. Как-никак — коллеги по бизнесу», — заявляют слухачи.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские СМИ готовят месть для полпреда

Региональные медиа, как говорят, сильно обиделись на пренебрежительный тон, который в общении с ними допустил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. По время визита в Тюмень 23 апреля журналисты были вынуждены более двух часов ждать пресс-подхода чиновника. А когда дождались Якушев огорошил их фразой: «Давайте быстрее, пятнице же, у вас там похлебка стынет». «Такого пренебрежения во время губернаторства Якушев себе не позволял. Видимо, считает, что высоко взлетел», — зло перешептываются журналисты со стажем. По слухам, в некоторых СМИ только и ждут первой ошибки полпреда, чтобы выпустить серию критических материалов.

Одних тюменцев испугали преждевременными каникулами…

В родительских чатах с небывалой скоростью распространяется информация, что после неожиданно длинных майских праздников школьников и вовсе отправят на досрочные каникулы. Якобы третья волна пандемии коронавируса уже бушует, а прививаться большинство россиян не торопится, что чревато новым локдауном. «По слухам, решения по досрочным каникулам уже приняты мэрами Москвы и Санкт-Петербурга, а мы привыкли копировать их указы», — делятся родители тревожной информацией.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

…, а других запретом продажи алкоголя

Ходят слухи, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным внеочередных каникул с 1 по 10 мая тюменцы начали массово скупать алкоголь. Местные жители опасаются, что власти ограничат продажу спиртных напитков, как это принято в регионе во время праздничных дней. «В Тюменской области практика по запрету на торговлю алкогольными напитками во время праздников введена уже давно. Употреблять можно только в кафе и ресторанах. Традиционно спиртное нельзя купить 1 и 9 мая, но тут власти могут замахнуться и на все каникулы », — пояснили слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.