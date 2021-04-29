29 апреля 2021

Тюменские инсайды: ошибка пиарщиков Моора

О Прилепине и Ермаке, вмешательстве Кремля в выборы и запрете алкоголя. Выпуск 917

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
А как вы отметите майские праздники?

По слухам, писатель и политик Захар Прилепин рассматривает Тюменскую область как опорный регион на грядущих выборах в Госдуму — а все из-за Ермака. В это время на юге области бушуют страсти перед выборами в региональный парламент — вопрос на контроль взял Кремль. Кроме того в свежих «Инсайдах»: пиарщики Моора ошиблись, СМИ обиделись на Якушева, тюменцы боятся запрета на продажу алкоголя.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень
Фото:

В пресс-службе губернатора ищут виноватых

Говорят, в пресс-службе губернатора, которую заменяет оперштаб, назревает скандал. В интернет утекла рабочая переписка, а потом в том же канале вместо информации появилась фраза для своих. «Мы наделали скриншотов, веселились знатно», — рассказали слухмейкеры. Поговаривают, что все шишки могут скинуть на нового сотрудника — недавно взятого в штат Игоря Канева. Мол, до него таких ситуаций не было.

Ермак поменял планы Прилепина

По непроверенной информации, в скором времени в Тюмень приедет писатель и сопредседатель партии «Справедливая России — За правду» Захар Прилепин. Якобы свежеиспеченный политик рассматривает регион как один из опорных на предстоящих осенью выборах в Госдуму. Причем, изначально Тюменская область большого интереса у прилепинцев не вызывала, но все поменялось после скандального голосования за название аэропорта Тобольска, которому из-за татарского лобби не присвоили имя Ермака. «Говорят, Прилепин ухватился за эту возможность и постарается на тюменской земле сыграть на популярности покорителя Сибири, несправедливо „обиженного“ чиновниками», — рассказывают слухмейкеры.

Госсовет в Кремле. Москва
Фото:

Администрация президента вмешается в распределение постов в тюменской облдуме

В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что кандидатов на руководящие посты в Тюменской областной думе после выборов 2021 года будут утверждать в администрации президента РФ Владимира Путина. Якобы сделано это будет, в том числе, из-за повышенного интереса к региональному парламенту со стороны властей ХМАО и ЯНАО. «Чтобы избежать ссор и политических интриг в парламенте одного из ключевых регионов России Москва вмешается в распределение портфелей в тюменской думе», — передают инсайдеры.

Ямальцы хотят от Тюмени больше денег

Во властных кабинетах ходит слух, что активное выдвижение крупных ямальских политиков в депутаты Тюменской областной думы связано в том числе и с желанием ЯНАО получить контроль над формированием бюджета юга области. Дело в том, что Ямал ежегодно переводит в Тюмень по 20-30 млрд рублей по программе «Сотрудничество», а вот назад в округ возвращается лишь малая часть — хотя есть договоренность, что средства на строительство соцобъектов должны распределять равномерно. «Очевидно, что спикер облдумы Сергей Корепанов (выходец из ЯНАО) не в силах в одиночку лоббировать финансовые интересы округа. Поэтому в поддержку ему и направлены тяжеловесы — вице-спикер ямальского заксобрания Алексей Ситников и замгубернатора Ирина Соколова», — утверждают источники по власти.

Комиссия по ЖКХ. Тюменская городская дума. Тюмень
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Выживет только один

В курилках облдумы активно обсуждают тот факт, что на осенние выборы в региональный парламент выдвинулись сразу и нынешний, и бывший главы регионального отделения «Молодой гвардии» — Владимир Сбитнев и Роман Чуйко соответственно. Впрочем, место в думе якобы достанется лишь одному. «Запрос на омоложение фракции ЕР конечно есть, но изменения будут точечными. И шансы Чуйко здесь выглядят предпочтительнее, у него все же есть опыт работы депутатом гордумы Тюмени», — передают сплетники.

Эсер и единоросс ведут совместную предвыборную кампанию

В Желтом доме шепчутся о том, что депутаты Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий («Единая Россия») и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия») накануне выборов объединили усилия. Говорят, что они являются бизнес-партнерами, поэтому, несмотря на разность политических взглядов, общий интерес у двух парламентариев, присутствует. «Пискайкин и Горицкий с небольшой разницей во времени дали интервью одному из тюменских СМИ, в которых, между строк, читаются одни и те же посылы. Собственно, оба так или иначе заинтересованы в том, чтобы сохранить за собой места в Тюменской областной думе. Как-никак — коллеги по бизнесу», — заявляют слухачи.

Якушев. Тюмень
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские СМИ готовят месть для полпреда

Региональные медиа, как говорят, сильно обиделись на пренебрежительный тон, который в общении с ними допустил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. По время визита в Тюмень 23 апреля журналисты были вынуждены более двух часов ждать пресс-подхода чиновника. А когда дождались Якушев огорошил их фразой: «Давайте быстрее, пятнице же, у вас там похлебка стынет». «Такого пренебрежения во время губернаторства Якушев себе не позволял. Видимо, считает, что высоко взлетел», — зло перешептываются журналисты со стажем. По слухам, в некоторых СМИ только и ждут первой ошибки полпреда, чтобы выпустить серию критических материалов.

Одних тюменцев испугали преждевременными каникулами…

В родительских чатах с небывалой скоростью распространяется информация, что после неожиданно длинных майских праздников школьников и вовсе отправят на досрочные каникулы. Якобы третья волна пандемии коронавируса уже бушует, а прививаться большинство россиян не торопится, что чревато новым локдауном. «По слухам, решения по досрочным каникулам уже приняты мэрами Москвы и Санкт-Петербурга, а мы привыкли копировать их указы», — делятся родители тревожной информацией.

Магазин "Красное & белое". Курган
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

…, а других запретом продажи алкоголя

Ходят слухи, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным внеочередных каникул с 1 по 10 мая тюменцы начали массово скупать алкоголь. Местные жители опасаются, что власти ограничат продажу спиртных напитков, как это принято в регионе во время праздничных дней. «В Тюменской области практика по запрету на торговлю алкогольными напитками во время праздников введена уже давно. Употреблять можно только в кафе и ресторанах. Традиционно спиртное нельзя купить 1 и 9 мая, но тут власти могут замахнуться и на все каникулы », — пояснили слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...